NEB-Festival 2026 in Brüssel: Räume mit Bürgerinnen und Bürgern gestalten

Das kostenlose Festival zeigt nachhaltige Lösungen für Wohnraum, Stadtviertel und gemeinsam genutzte Räume.

BRUSSELS, BELGIUM, June 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Pressemitteilung

Das Festival des Neuen Europäischen Bauhauses 2026, Brüssel, 9.–13. Juni: Räume mit und für Bürgerinnen und Bürger gestalten

Diesen Juni bringt das Festival des Neuen Europäischen Bauhauses Gemeinschaften, Kreative, Innovatoren und Vordenker nach Brüssel, um zu erkunden, wie bessere Wohnungen, Stadtviertel und gemeinsam genutzte Räume den Alltag verbessern können. An fünf Tagen entdecken die Teilnehmenden Ansätze und Lösungen, die nachhaltig, inklusiv und in lokalen Gegebenheiten verankert sind.

Unter dem Motto 2026 „Leben. Räume. Gebäude.“, konzentrieren sich die Diskussionen auf demokratische Teilhabe und bezahlbaren Wohnraum und zeigen, wie Gemeinschaften gemeinsam nachhaltigere, inklusivere und widerstandsfähigere Wohnungen und Stadtviertel gestalten können.

Das für alle offene Festival besteht aus einer hochrangigen Konferenz (Forum), einer Ausstellung von Projekten und Prototypen (Fair) sowie kulturellen Darbietungen (Fest), praktischen Workshops und Führungen durch neugestaltete Stadtviertel.

Das Festival im Brüsseler Parc du Cinquantenaire findet parallel zu Satellitenveranstaltungen in ganz Europa und darüber hinaus statt und verbindet so lokale Erfahrungen mit europäischen und globalen Perspektiven.

Höhepunkte des Festivals

• Im Forum treffen führende Vertreterinnen und Vertreter der EU wie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates António Costa auf Expertinnen und Experten aus internationalen Organisationen, Regierungen und Wissenschaft, renommierte Denker wie Johan Rockström und Carlo Ratti sowie Fachleute aus Architektur, Design, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam erkunden sie, wie Demokratie, Nachhaltigkeit und Design die künftigen Lebensräume Europas prägen.

• Fast 80 Ausstellende präsentieren auf der Fair ihre Projekte und Prototypen, darunter Bau- und Dämmplatten aus landwirtschaftlichen Abfällen, Möbel aus Olivenresten oder Fliesen aus Austernschalen und Algen.

• Tänzer, Sänger, Musiker und Kunsthandwerker treten täglich auf und teilen ihre Ideen und Kreativität bei der Fest. Neben dem Programm vor Ort wird eine Reihe von Filmvorführungen in Zusammenarbeit mit BOZAR (dem Brüsseler Zentrum für Schöne Künste) organisiert.

Seien Sie beim Festival dabei

Das vollständige Programm des Festivals des Neuen Europäischen Bauhauses 2026 finden Sie hier.

Das Festival ist kostenlos und für die Medien zugänglich, einige Sitzungen verfügen jedoch über begrenzte Plätze und erfordern eine Anmeldung. Hier anmelden.

Um Pressematerial zum Festival zu erhalten, abonnieren Sie über diesen Link.

Kontakt: press-neb-festival2026@spectraconsortium.eu

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.