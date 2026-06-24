Festival des Neuen Europäischen Bauhauses: Stadtviertel neu denken

Das NEB-Festival zeigte, wie bezahlbarer Wohnraum, Kreislaufwirtschaft und Bürgerbeteiligung Europas Stadtviertel nachhaltig verändern.

BRUSSEL, BELGIUM, June 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Die Teilnehmenden des Festivals des Neuen Europäischen Bauhauses (NEB), das vom 9. bis 13. Juni in Brüssel stattfand, erfuhren, wie das NEB eine konkrete Antwort auf viele drängende Anliegen in Europa und darüber hinaus bietet: vom besseren Zugang zu bezahlbarem Wohnraum über die Stärkung der demokratischen Teilhabe bis hin zum Aufbau widerstandsfähiger Gemeinschaften und zur Ausweitung von Innovationen, um den sauberen, zirkulären Wandel zu verwirklichen.

Bürgerinnen und Bürger, Designerinnen und Designer, Architektinnen und Architekten, Entscheidungsträger, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie weitere Fachleute kamen fünf Tage lang zusammen, um zu erörtern, wie die NEB-Bewegung daran arbeitet, die Themen anzugehen, die den Menschen in Europa heute am wichtigsten sind:

Bezahlbarer Wohnraum

In den Diskussionen wurde betont, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Europa für die Bürgerinnen und Bürger ein zentrales Thema ist. Wie der Präsident des Europäischen Rates António Costa dem Publikum sagte, steht er im Kern dessen, was Ernüchterung schürt und das Vertrauen in demokratische Institutionen beschädigt.

NEB-Projekte begegnen diesem Anliegen, indem sie nachhaltige und inklusive Lösungen für Wohnungen und Gemeinschaften entwickeln.

Entscheidend ist, dass diese Lösungen gefunden werden, indem mit und für die Menschen gearbeitet wird, ein grundlegendes Merkmal der wachsenden NEB-Bewegung, wie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen bei der Eröffnungsfeier des Festivals hervorhob.

Resilienz und demokratische Teilhabe

Die Teilnehmenden hörten von der Bedeutung der Bürgerbeteiligung beim Wiederaufbau des Vertrauens in öffentliche Institutionen und bei der Stärkung von Gemeinschaften. Diese widerstandsfähigeren Gemeinschaften tragen wiederum dazu bei, unsere Demokratien zu festigen, sagte Präsidentin von der Leyen dem Festival. Veranschaulicht wurde dies von Rednerinnen und Rednern aus der Ukraine, die zeigten, wie der gemeinschaftsgeführte Ansatz des NEB dazu beiträgt, die Resilienz in dem vom Krieg gezeichneten Land zu stärken, indem er Wandel, Innovation und vor allem ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl bringt.

Den sauberen Wandel im Bauwesen vorantreiben

Die Podiumsteilnehmenden erörterten, wie die Renovierung historischer Räume, die Umnutzung leerstehender Gebäude und die Umwidmung von Büros, unter frühzeitiger Einbindung von Architektinnen und Architekten, Designerinnen und Designern, Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Kultursektor, zu Stadtvierteln führen kann, in denen die Menschen gerne und mit Stolz leben, und zugleich Sanierungen mit weniger gebundenem Kohlenstoff als bei Neubauten schafft.

Innovation, Investitionen und globale Reichweite

Die Rednerinnen und Redner des Festivals untersuchten, wie private Finanzierung, Unternehmertum und Innovation nachhaltige, gemeinschaftsgetragene Lösungen ausweiten und neue Märkte schaffen können. Unterstützt wird dies auch durch die NEB Academy, eine 2024 ins Leben gerufene dezentrale Initiative, die darauf ausgerichtet ist, das in NEB-Projekten erworbene Wissen über inklusive Regeneration auszuweiten. Die Academy trägt das NEB über die EU hinaus, mit einem Hub in der Ukraine, während Interessenträger Hubs in Japan und Brasilien prüfen. Die Europäische Kommission kündigte auf dem Festival weitere 50 Millionen Euro für die NEB Academy in den nächsten zwei Jahren an.

Die Kraft der Kreislaufwirtschaft nutzen

Jessika Roswall, Europäische Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft, beschloss die Festivaldiskussionen, indem sie das enorme Potenzial der Kreislaufwirtschaft beschrieb (nur 1 % der Abbruchmaterialien werden wiederverwendet) und aufzeigte, wie das NEB verdeutlicht, dass Inklusivität, Schönheit und Nachhaltigkeit keine konkurrierenden Ideen sind, sondern sich gegenseitig verstärken. Sie sagte, dass kohlenstoffarme Wohnungen nicht nur die Kosten für die darin lebenden Familien und die Belastung der öffentlichen Dienste senken, sondern auch das Wohlbefinden verbessern.

NEB-Trophy-Wettbewerb

Der Gewinner des NEB-Trophy-2026-Designwettbewerbs wurde von Kommissarin Roswall am 12. Juni auf dem Festival bekannt gegeben.

Luca Ambrosi von der Akademie der Bildenden Künste in Carrara (Italien) gewann die Abstimmung des Festivals mit seinem Entwurf Aurora, der aus aufsteigenden, ineinander verschlungenen Acrylplatten in den NEB-Farben besteht: Grün für Nachhaltigkeit, Blau für Schönheit und Gelb für Inklusion und demokratische Teilhabe. Inspiriert von den Nordlichtern, symbolisiert die aufstrebende Form des Entwurfs Hoffnung, Erneuerung und Aufbruch zu einer besseren Zukunft.

Der Wettbewerb stellte Designstudierenden die Aufgabe, die allererste physische NEB-Trophäe für die nächste Ausgabe der NEB Prizes zu gestalten, mit denen Kreativität, Talent und innovative Ideen zum Wohl lokaler Gemeinschaften und der Gesellschaft ausgezeichnet werden. Die nächste Preisverleihung findet im Oktober statt. Der Exekutiv-Vizepräsident Raffaele Fitto läutete den Countdown zur Veranstaltung ein, indem er ankündigte, dass die die öffentliche Abstimmung für die Projekte nun eröffnet ist.

Über das Neue Europäische Bauhaus

Das Neue Europäische Bauhaus wurde 2020 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um ein nachhaltiges, inklusives und schönes Leben Wirklichkeit werden zu lassen.

Heute ist es eine wachsende Bewegung von Gemeinschaften und Kreativen mit mehr als 2 000 Mitgliedern in Europa und darüber hinaus, die über gemeinschaftsgeführte Projekte neue Ideen und Lösungen entwickeln und erproben.

Fast 1,4 Milliarden Euro wurden im Zeitraum 2021–2027 für NEB-Projekte bereitgestellt, wobei der Großteil der Mittel aus der Kohäsionspolitik und dem Programm Horizont Europa stammt.

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