La Gobernadora Hochul y La Fiscal General James Demandan para Defender Las Nuevas Leyes de Seguridad Comunitaria

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general, Letitia James, demandaron hoy a la administración Trump para proteger un nuevo conjunto de leyes estatales que establecen medidas cruciales de rendición de cuentas en relación con las operaciones de inmigración y aplicación de la ley en Nueva York. Una de las leyes, que entrará en vigor este viernes, prohíbe a los agentes de policía locales, estatales y federales ocultar su identidad con máscaras al interactuar con el público y exige que todos los agentes muestren una identificación clara. La Ley de Policías Locales y Delitos Locales, otra de las leyes promulgadas, garantiza que las fuerzas del orden locales puedan centrarse en la seguridad de la comunidad, al prohibir que los gobiernos locales y las agencias policiales celebren acuerdos para operar como agentes de inmigración o detener personas únicamente por infracciones federales de inmigración civil. La ley también prohíbe el uso de subsidios públicos para centros de detención de inmigrantes civiles.

Tras la aprobación de este paquete integral por parte de Nueva York, la administración federal prometió impugnar la legislación y, la semana pasada, notificó al estado su intención de demandar inminentemente. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Thomas Homan, también amenazó con un aumento del número de agentes federales de inmigración para castigar a Nueva York por la promulgación de estas leyes. En respuesta, la gobernadora Hochul solicitó a la fiscal general James que pidiera al tribunal que declarara la legalidad de las leyes e impidiera que la administración Trump interfiriera con la autoridad de Nueva York para proteger la seguridad pública, promover la transparencia y regular el uso de los recursos estatales y locales.

“Una placa conlleva la responsabilidad de mantener la confianza pública. Los neoyorquinos merecen saber quién hace cumplir la ley en sus comunidades y tener la seguridad de que los recursos locales se están desplegando para proteger la seguridad pública, no para intimidar ni promover la agenda de una agencia federal deshonesta”, dijo la gobernadora Hochul. “Estas leyes reflejan los valores de Nueva York, y no vamos a permitir que nadie nos obligue a abandonarlas”.

“Al ocultar sus rostros y negarse a usar identificación, los agentes federales de inmigración ponen en peligro a los neoyorquinos y eluden intencionadamente la rendición de cuentas”, dijo la fiscal general James. “Nuestras comunidades no deberían vivir con el temor de desaparecer a manos de agentes enmascarados no identificados. Si el gobierno federal pretende desafiar descaradamente nuestras leyes, lucharemos con uñas y dientes en los tribunales para garantizar la transparencia y la seguridad de todos los neoyorquinos”.

Agentes federales de inmigración enmascarados han inundado comunidades en todo el país como parte de la agenda de deportación masiva del gobierno federal. Estos agentes a menudo no se han identificado claramente ante el público durante las operaciones policiales, sembrando temor, minando la confianza pública y aumentando el riesgo de que personas malintencionadas se hagan pasar por agentes del orden. En todo el país, el uso de agentes enmascarados y sin identificar ha dificultado que los residentes sepan quién actúa en nombre de la ley, denuncien las malas conductas y exijan responsabilidades cuando los agentes abusan de su autoridad. En una operación de gran repercusión en Canal Street, Nueva York, agentes enmascarados aterrorizaron a los residentes y generaron caos en la comunidad.

Nueva York promulgó estas leyes para abordar esta creciente amenaza y proteger los derechos de los neoyorquinos durante las operaciones federales de control de la inmigración. Las nuevas disposiciones prohíben a los agentes del orden usar máscaras u otras cubiertas faciales que oculten, disfracen y difuminen su identidad al interactuar con el público, y exigen que muestren visiblemente su departamento e información de identificación. La Ley de Policías Locales y Delitos Locales, otra medida incluida en el paquete legislativo, prohíbe a los gobiernos locales y a las agencias policiales celebrar acuerdos 287(g) o similares que utilicen recursos locales para detener a personas por infracciones federales de inmigración. Esta disposición garantiza que los recursos policiales locales de Nueva York se destinen a las prioridades locales de seguridad pública, en lugar de a la agenda de deportaciones masivas del gobierno federal.

Dos días después de la aprobación de esta legislación integral, el Departamento de Seguridad Nacional declaró públicamente que impugnaría la ley por considerarla ilegal. La semana pasada, la administración notificó a Nueva York su intención de demandar al estado por la legislación y solicitar medidas cautelares antes de que la ley entre en vigor.

Nueva York tiene el derecho soberano, en virtud de la Décima Enmienda, de promulgar leyes que protejan la seguridad pública, promuevan la transparencia y regulen la conducta dentro de sus fronteras. La gobernadora Hochul y la fiscal general James sostienen que las nuevas leyes establecen requisitos básicos de seguridad pública y transparencia para los agentes del orden que operan en Nueva York, y protegen la autoridad del estado para decidir cómo se utilizan los recursos estatales y locales.

La gobernadora Hochul y la fiscal general James solicitan al tribunal que declare que los esfuerzos de la administración Trump para impedir la aplicación de las nuevas protecciones migratorias del estado violan la Décima Enmienda. Asimismo, piden al tribunal que impida a la administración tomar cualquier medida para obstaculizar la aplicación de dichas leyes.