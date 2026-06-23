La Gobernadora Hochul Anuncia La Continuación del Programa de Contratación de Personal Público para Cubrir Puestos Clave Al Servicio de Los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la extensión del programa de Contratación de Emergencia para Colocación Limitada en Todo el Estado de Nueva York (NY HELPS), un programa de contratación para el servicio público que ha agilizado la capacidad de las agencias gubernamentales estatales y municipales de Nueva York para nombrar y contratar empleados talentosos para cubrir vacantes abiertas al público. El programa NY HELPS, prorrogado por la Comisión de la Función Pública del Estado de Nueva York hasta el 30 de junio de 2028, exime temporalmente de exámenes a muchos puestos gubernamentales disponibles para el público, facilitando más que nunca la búsqueda de empleo en el sector público. La prórroga de NY HELPS da continuidad al compromiso histórico de la Gobernadora Hochul de reconstruir y fortalecer la fuerza laboral pública del Estado de Nueva York, un compromiso que incluye el reciente anuncio de la apertura del primero de 12 nuevos centros de exámenes informatizados para que los exámenes de ascenso en la función pública sean más accesibles y convenientes para los empleados estatales.

“Nuestros empleados públicos son excepcionales y, juntos, hemos logrado grandes avances en la reconstrucción de la fuerza laboral estatal y local durante mi administración, pero nuestro trabajo aún no ha terminado”, dijo la Gobernadora Hochul. “Al extender el programa NY HELPS y seguir eliminando las barreras que puedan existir para los empleados, podemos incorporar a más neoyorquinos a carreras gratificantes en el sector público, ampliar las oportunidades de ascenso para los empleados actuales y garantizar que satisfacemos las necesidades de todas las comunidades, brindándoles los servicios y recursos de alta calidad que merecen”.

El Comisionado del Departamento de la Función Pública y Presidente de la Comisión de la Función Pública, Timothy R. Hogues, dijo: “El servicio público es una vocación para muchos, pero un proceso de contratación y ascenso prolongado significaba que los neoyorquinos se perdían a algunos de los mejores y más brillantes candidatos para servirles y ayudarlos. Con la extensión de NY HELPS, un mayor acceso a los exámenes de ascenso para los empleados estatales actuales y un proceso de modernización en marcha en el Departamento de la Función Pública, todo bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, estamos apoyando a quienes buscan empleo y a los empleados estatales en su situación, lo que a su vez beneficiará a los neoyorquinos de todo el estado”.

A través de NY HELPS, quienes buscan empleo pueden postularse a puestos abiertos al público en general para los que cumplan con los requisitos mínimos y demás condiciones de empleo.

Desde el inicio del programa HELP original en 2023 —ampliado y renombrado NY HELPS en 2024— se han realizado más de 60,000 nombramientos para puestos en los gobiernos estatales y locales. El programa NY HELPS ha tenido un impacto particularmente significativo en puestos de atención directa y servicios sociales y de salud críticos, incluyendo Asistente de Apoyo Directo, Enfermeros Registrados y Auxiliar de Terapia de Salud Mental. Para obtener estadísticas detalladas sobre los nombramientos de HELPS a nivel estatal y local, visite https://www.cs.ny.gov/help.

La Comisión de la Función Pública del Estado de Nueva York, compuesta por tres miembros, aprobó por unanimidad la extensión del programa NY HELPS en su reunión ordinaria del 13 de mayo para las agencias del Estado de Nueva York, así como para las agencias locales que opten por participar en el programa.

La extensión de NY HELPS forma parte de un esfuerzo integral que el Departamento de la Función Pública está llevando a cabo para modernizar el sistema de méritos de la función pública en el Estado de Nueva York y así brindar una mejor atención a los solicitantes de empleo. La transformación del Departamento incluye el desarrollo de un método innovador, accesible y fácil de usar para evaluar a los candidatos interesados en empleos públicos, considerando sus méritos e idoneidad, a la vez que se crea una fuerza laboral que refleje la diversidad y las capacidades de todos los residentes del Estado de Nueva York. Esta extensión del programa NY HELPS permitirá al Departamento implementar un nuevo sistema de gestión de solicitudes para la contratación en empleos públicos, lo que fortalecerá y agilizará los procesos de contratación para conectar a los candidatos más calificados con los puestos vacantes de manera rápida y equitativa.

Si bien NY HELPS ofrece a las agencias estatales y locales —y a quienes buscan empleo— un proceso de contratación más ágil, el Departamento de la Función Pública también está ampliando las oportunidades para que los empleados estatales actuales avancen en sus carreras.

En mayo, el Departamento anunció la apertura de un nuevo centro de exámenes computarizados (CBT, por sus siglas en inglés) en Cohoes, condado de Albany; este es el primero de 12 centros que se inaugurarán para finales de 2027. Dichos centros, que se ubicarán en todas las regiones del estado de Nueva York, ofrecerán un acceso moderno y práctico a los empleados estatales que deseen impulsar sus carreras mediante la presentación de exámenes de ascenso.

A medida que se abran centros CBT en todo el estado, los exámenes de ascenso para el servicio civil se ofrecerán con mayor frecuencia para brindar a los candidatos más oportunidades de crecimiento profesional; asimismo, los resultados de las pruebas se publicarán con mayor rapidez, permitiendo a los interesados programar sus propios exámenes.

El senador estatal Robert Jackson dijo: "La fortaleza del gobierno reside en su capacidad para servir a la ciudadanía. Cada puesto vacante representa una necesidad pendiente de satisfacer, una familia que espera ayuda y una comunidad que aguarda servicios. Al ampliar el programa NY HELPS, abrimos más puertas al servicio público y fortalecemos la fuerza laboral de la que dependen los neoyorquinos a diario. No se trata simplemente de cubrir empleos, sino de renovar la promesa de un gobierno accesible, receptivo y presente en la vida de las personas cuando más lo necesitan".

Mary E. Sullivan, presidenta de la Asociación de Empleados del Servicio Civil (CSEA), dijo: "La ampliación del programa NY HELPS proporcionará a los empleadores públicos las herramientas necesarias para cubrir vacantes críticas de manera oportuna y mantener los servicios de los que dependen los neoyorquinos. Extender el programa es una medida provisional sensata mientras el estado continúa sus esfuerzos por modernizar el sistema de servicio civil para el siglo XXI y construir una fuerza laboral más sólida para el futuro. La CSEA valora el liderazgo de la gobernadora Hochul al abordar estos desafíos relacionados con la fuerza laboral".

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha puesto en marcha diversas iniciativas para fortalecer la fuerza laboral pública de Nueva York. En febrero de 2025, la gobernadora lanzó la iniciativa "You’re Hired" para reclutar a trabajadores talentosos del sector público federal que habían sido desplazados, incorporándolos al servicio estatal. En 2023, la gobernadora Hochul extendió a 12 semanas la licencia parental con goce de sueldo completo para toda la fuerza laboral estatal, marcando un hito en la historia del estado.

La gobernadora Hochul también anunció en octubre de 2025 que el Departamento de Servicio Civil actualizó los requisitos para aproximadamente 800 puestos de la administración pública —tanto de nivel inicial como de ascenso—, permitiendo que se considere la experiencia equivalente como alternativa a los títulos universitarios al evaluar a los candidatos.

Asimismo, el estado creó 10 Centros de Carreras en el Gobierno para ofrecer orientación a los interesados en trabajar en el sector público sobre los sistemas de servicio civil y las oportunidades profesionales disponibles.

La gobernadora también levantó la congelación de contrataciones estatales y amplió las oportunidades para personas y veteranos con discapacidades, con el fin de seguir fortaleciendo la fuerza laboral del sector público.

En los últimos dos años, el Departamento de Servicio Civil llevó a cabo exitosas campañas multimedia para promover la amplia gama de oportunidades profesionales en el servicio público del estado de Nueva York; se estima que la campaña llegó al 93 por ciento de los neoyorquinos mayores de 18 años. El Departamento también colaboró con el primer Funcionario Principal de Discapacidad de Nueva York para lanzar una campaña que destacaba las oportunidades para los neoyorquinos con discapacidades.

Para obtener más información sobre cómo trabajar para el estado de Nueva York y dar el siguiente paso para iniciar o desarrollar una carrera profesional gratificante, visite el sitio web del Departamento de Servicio Civil y siga al Departamento en Facebook, Instagram, X y LinkedIn.