Industria brasileña genera US$ 22,69 millones en negocios en Exponor 2026
Empresas apoyadas por Brazil Machinery Solutions fortalecen relaciones comerciales con compañías mineras y proveedores en América LatinaCHILE, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- La participación brasileña en Exponor 2026, realizada del 8 al 11 de junio en Antofagasta, Chile, generó US$ 22,69 millones en negocios para la industria brasileña de máquinas y equipos. El resultado agrupa US$ 7,3 millones en negocios concretados durante la feria y otros US$ 15,39 millones en contratos y acuerdos de suministro previstos para los próximos 12 meses.
El pabellón brasileño, compuesto por empresas apoyadas por Brazil Machinery Solutions, programa de promoción de exportaciones ejecutado por la Brazilian Machinery Builders’ Association (ABIMAQ) en asociación con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), recibió visitantes de 12 países. Chile, Perú y Argentina concentraron la mayor parte de las consultas comerciales y reuniones realizadas durante el evento.
Según Warley Grotta Jr., vicepresidente de la Cámara Sectorial de Máquinas y Equipos para Cemento y Minería (CSCM) y de la Cámara Sectorial de Transmisión Mecánica (CSTM) de ABIMAQ, la demanda observada durante la feria confirma el espacio que ocupan los fabricantes brasileños en un mercado cada vez más exigente en términos de desempeño operativo, productividad y capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes.
“Los fabricantes brasileños compiten en igualdad de condiciones con empresas europeas y norteamericanas en tecnología e innovación. Además, la capacidad de adaptación es un diferencial ampliamente reconocido por los compradores internacionales”, afirmó.
Relaciones comerciales y demanda regional
A lo largo de los cuatro días del evento, las empresas brasileñas registraron 554 contactos comerciales, de los cuales 410 se establecieron con clientes potenciales que aún no mantenían relación con los expositores. El resultado refuerza la capacidad de la feria para conectar fabricantes, distribuidores, operadores mineros, integradores y prestadores de servicios dentro de la cadena de suministro minera.
La delegación incluyó a Açoforja, Antares Acoplamentos, AZ Armaturen, BGL, Brastorno, BRG Mancais, Conexled, Eikon Energia (Kraper), Flexaseal do Brasil, G-Vetec Guindastes, Hyva do Brasil, Máquinas Furlan, Miba Brasil, Prensso Máquinas, Schulz Compressores, SEMCO, TKA Cranes, VULKAN y Zanini Renk. El grupo representa segmentos vinculados a bienes de capital, componentes industriales, procesamiento de minerales, transmisión de potencia, manejo de materiales, energía, automatización, sellado industrial, mantenimiento y servicios para activos críticos.
Según Grotta Jr., la evolución de la participación brasileña en eventos internacionales refleja un cambio en la forma en que las empresas entienden el comercio exterior, con las exportaciones que se consolidan como un pilar estructural del crecimiento industrial.
“Hace veinte años muchas empresas veían el mercado externo como algo complementario. Hoy se lo considera un mercado en sí mismo, capaz de generar relaciones de largo plazo y oportunidades recurrentes para la industria brasileña”, señaló.
Antofagasta concentra oportunidades
Exponor 2026 reunió a más de 70 delegaciones técnicas de las principales compañías mineras, energéticas e industriales que operan en Chile y en otros mercados regionales. El evento se realiza en Antofagasta, una zona que concentra una parte significativa de la actividad minera chilena y una sólida cartera de inversiones orientadas a la expansión de la producción de cobre y litio.
En uno de los ciclos de inversión más relevantes del sector minero en América Latina, la región continuará demandando equipos, componentes, servicios especializados y soluciones para operaciones de gran escala, según explicó Alicia Reyes, subgerente comercial de Exponor.
“Chile produce el 24% del cobre mundial, y la región de Antofagasta concentra más de la mitad de ese volumen. Tenemos más de US$ 40.000 millones en inversiones previstas para los próximos diez años, lo que genera oportunidades concretas para proveedores nacionales e internacionales”, afirmó.
La ejecutiva también destacó que las relaciones comerciales entre Brasil y Chile favorecen el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio para la industria de maquinaria y equipos. Según señaló, la complementariedad entre ambos mercados impulsa una mayor participación de fabricantes brasileños en proyectos de minería y energía.
“Sabemos que Brasil cuenta con una amplia oferta de maquinaria utilizada en minería. Las oportunidades comerciales entre ambos países continúan avanzando, y Exponor contribuye a acercar empresas y compradores”, concluyó.
ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Brazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.
ACERCA DE ABIMAQ
La ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.
ACERCA DE APEXBRASIL
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña.
Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a impulsionar los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que buscan fortalecer la marca Brasil.
La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.
Rafaela Tavares Kawasaki
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