MASI, dirham et banques marocaines : Youssef El Mansouri et Imane El Idrissi face aux pressions mondiales

Youssef El Mansouri et Imane El Idrissi : MASI, dirham, banques et télécoms face aux pressions mondiales

MOROCCO, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Les dernières semaines ont surtout rappelé aux investisseurs marocains qu’un environnement de taux américains élevés peut se répercuter sur le dirham, le coût du financement et le positionnement sectoriel à Casablanca. Dans ce contexte, Youssef El Mansouri et Imane El Idrissi estiment qu’il faut lire les marchés internationaux à travers un prisme marocain, en gardant en tête les spécificités du marché local.

Pour Youssef El Mansouri, spécialiste de l’analyse des marchés marocains et internationaux, l’enjeu principal n’est pas seulement de suivre les grands titres mondiaux, mais d’identifier les effets concrets sur les actifs accessibles aux investisseurs marocains. Selon lui, les décisions prises dans les grandes économies peuvent influencer la liquidité mondiale, le sentiment des investisseurs et certains flux de capitaux, mais l’impact réel se mesure surtout dans la réaction des secteurs cotés à Casablanca.

Les investisseurs marocains doivent regarder les marchés mondiaux, mais ils doivent surtout comprendre comment ces mouvements se transmettent au MASI, au dirham et aux secteurs les plus représentatifs de l’économie locale », explique Youssef El Mansouri.

À court terme, l’équipe recommande de surveiller quatre signaux concrets : les mouvements du MASI autour de ses plus hauts récents, la réaction du dirham face au dollar, la publication des résultats des banques cotées à Casablanca, et le comportement des valeurs télécoms et infrastructures, souvent perçues comme plus défensives par les investisseurs locaux.

Selon Youssef El Mansouri et Imane El Idrissi, ces indicateurs sont plus utiles pour un investisseur marocain qu’une lecture trop générale des marchés internationaux. Dans un environnement encore marqué par l’incertitude monétaire mondiale, la priorité reste de distinguer les tendances qui affectent directement le pouvoir d’achat, la valorisation locale et la liquidité des titres marocains.

Au Maroc, les banques cotées à Casablanca, les opérateurs de télécommunications et les entreprises liées aux infrastructures restent des secteurs centraux, car ils reflètent à la fois la santé de la consommation locale, la circulation du crédit et l’ampleur de l’investissement domestique », souligne Imane El Idrissi.

Au sein de l’équipe d’analyse dirigée par Youssef El Mansouri, Imane El Idrissi observe que les préoccupations des investisseurs particuliers deviennent plus précises. Les questions portent désormais davantage sur le niveau du MASI, la solidité du dirham, la préservation du pouvoir d’achat et la résistance des secteurs domestiques face à la pression internationale.

Nous voyons une demande croissante pour des repères concrets. Les investisseurs veulent savoir ce qu’il faut observer maintenant, pas seulement entendre qu’il faut rester prudent », précise Imane El Idrissi.

Dans ce contexte, Youssef El Mansouri et Imane El Idrissi estiment qu’une approche plus utile consiste à distinguer les investisseurs de court terme de ceux qui investissent sur plusieurs années. Les premiers devraient suivre de près la sensibilité du dirham, les niveaux de valorisation du MASI et la liquidité des valeurs les plus échangées. Les seconds peuvent privilégier les secteurs capables de générer des flux réguliers, comme les banques, les télécommunications et les infrastructures, tout en gardant une part de liquidité disponible.

L’équipe recommande également d’observer les effets potentiels des mouvements du dollar et des taux internationaux sur le pouvoir d’achat, l’épargne et les secteurs sensibles aux importations. Pour les investisseurs marocains, ces variables peuvent peser plus rapidement sur le quotidien que les grandes tendances théoriques souvent évoquées dans les marchés mondiaux.

À moyen terme, Youssef El Mansouri estime que le marché marocain pourrait continuer à bénéficier de la visibilité offerte par les investissements liés aux infrastructures, à la logistique, aux énergies renouvelables et à la modernisation progressive du marché financier. Il considère aussi que la profondeur du marché local pourrait encore s’améliorer si davantage d’investisseurs marocains et de Marocains résidant à l’étranger participent activement aux marchés cotés.

De son côté, Imane El Idrissi rappelle qu’un portefeuille équilibré ne se construit pas uniquement sur la diversification, mais sur une lecture claire des objectifs, de l’horizon d’investissement et de la capacité à supporter les fluctuations du marché.

L’équipe conclut que les périodes d’incertitude internationale ne doivent pas être perçues uniquement comme des sources de risque. Elles peuvent aussi servir de point de départ pour réévaluer les priorités, renforcer la compréhension du marché marocain et bâtir une stratégie mieux adaptée aux réalités locales.

Pour Youssef El Mansouri, Imane El Idrissi et leur équipe d’analyse, l’objectif reste le même : contribuer au développement d’une culture financière fondée sur la transparence, la discipline et une meilleure compréhension du marché marocain dans un environnement mondial en constante évolution.

À propos

Youssef El Mansouri et Imane El Idrissi participent à des initiatives d’éducation financière et de sensibilisation aux marchés destinées aux investisseurs marocains et à la diaspora marocaine. Leurs travaux portent notamment sur l’analyse du marché marocain, le suivi du MASI et des principaux secteurs cotés, la gestion du risque, la diversification des actifs et la compréhension des interactions entre les marchés locaux et internationaux. Leur approche met l’accent sur la transparence, la pédagogie financière et le développement d’une vision d’investissement à long terme adaptée aux réalités du marché marocain.

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