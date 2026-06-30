CARUSO Dataplace et Polestar ouvrent l’accès aux données embarquées des véhicules électriques aux flottes B2B

CARUSO et Polestar annoncent leur partenariat pour donner aux flottes accès aux données embarquées des véhicules électriques Polestar.

Via CARUSO, les données Polestar optimisent la gestion de flotte, le suivi des véhicules et le reporting de durabilité.

Le partenariat avec Polestar marque une avancée majeure : offrir aux gestionnaires de flottes des données de haute qualité pour des opérations plus intelligentes, plus écologiques et rentables.” — Marina Ribke, Directrice générale de CARUSO Dataplace

ISMANING, DE-BY, GERMANY, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- CARUSO Dataplace, la principale marketplace neutre de données automobiles en Europe, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Polestar, la marque suédoise de voitures électriques de performance, afin de rendre les données télématiques embarquées des véhicules Polestar accessibles aux clients professionnels. Les gestionnaires de flottes, prestataires de mobilité et partenaires entreprises peuvent désormais demander l'accès à un portefeuille complet de données véhicules standardisées sur la plateforme CARUSO, via une intégration API sécurisée.

L'intégration couvre six domaines fonctionnels :

• Localisation et mouvement : position GPS en temps réel, cap, vitesse et altitude.

• Énergie et recharge : état de charge (SoC), autonomie estimée, puissance et temps de recharge.

• Kilométrage et utilisation : relevés du compteur kilométrique et journalier.

• État et sécurité du véhicule : intervalles d'entretien, pression des pneus et alertes de liquide de frein.

• Climatisation et confort : température intérieure, chauffage des sièges et préconditionnement.

• Sécurité et périmètre : état de verrouillage et position des portes, fenêtres, capot et hayon.

Avantages et cas d'usage pour les flottes

Pour les gestionnaires de flottes Polestar, les implications sont considérables. Les données d'énergie et de recharge permettent une planification intelligente des recharges à l'échelle de la flotte, réduisant les coûts et évitant l'angoisse de l'autonomie. Les données de maintenance font passer d'un entretien réactif à un entretien prédictif : grâce aux intervalles d'entretien et aux alertes de pression des pneus en temps réel, les immobilisations imprévues deviennent l'exception.

Sur le plan de la durabilité, les données de consommation et de trajets alimentent des calculs précis d'empreinte carbone et le reporting ESG. Les données de vitesse, de localisation et de sécurité soutiennent la sécurité des conducteurs et le devoir de vigilance, tandis que les données kilométriques automatisent le remboursement des frais. Pour l'autopartage, les données d'état extérieur assurent une surveillance continue sans matériel supplémentaire.

Une seule intégration, de nombreuses marques

Grâce à la plateforme indépendante des constructeurs (OEM-agnostique) de CARUSO, les flottes multimarques accèdent aux données de nombreux constructeurs via une seule intégration, réduisant la complexité technique. L'accès est régi par des cadres transparents de consentement et de confidentialité, garantissant aux propriétaires et exploitants un contrôle total. Les clients professionnels peuvent découvrir les cas d'usage sur https://www.caruso-dataplace.com/fleet-management/.

À propos de Polestar

Polestar (Nasdaq : PSNY) est une marque suédoise de voitures électriques de performance, axée sur un design et une innovation sans compromis, avec l'ambition d'accélérer la transition vers un avenir durable. Son siège social est situé à Göteborg, en Suède, et ses voitures sont disponibles dans 28 marchés à travers le monde, en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Polestar propose quatre modèles dans sa gamme : Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 et Polestar 5. Les modèles à venir incluent Polestar 7, un SUV compact (dont le lancement est prévu en 2028), ainsi que Polestar 6, un roadster. Avec des véhicules actuellement fabriqués sur deux continents, l'Amérique du Nord et l'Asie, Polestar prévoit de diversifier davantage son empreinte de fabrication, avec la production de Polestar 7 en Europe.

Polestar s'engage fermement en faveur du développement durable et a défini une feuille de route ambitieuse pour atteindre ses objectifs climatiques : diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par véhicule vendu et devenir climatiquement neutre à travers toute sa chaîne de valeur d'ici 2040. La stratégie de développement durable globale de Polestar couvre quatre domaines : le climat, la transparence, la circularité et l'inclusion.

À propos de CARUSO GmbH

From Connected Cars to Connected Business. CARUSO est une marketplace neutre, ouverte et sécurisée dédiée aux données des véhicules connectés, détenue à 100 % par TecAlliance. La plateforme offre un accès transparent à des données embarquées standardisées provenant de plus de 30 grands constructeurs automobiles, couvrant environ 90 % de tous les véhicules connectés en Europe. CARUSO couvre une large gamme de cas d'usage dans les domaines des flottes, de l'assurance, des ateliers, du marché indépendant de la rechange (IAM) et au-delà. Grâce à une gestion robuste du consentement, CARUSO garantit la confidentialité des données et permet à ses clients de développer des solutions innovantes. Pour en savoir plus : www.caruso-dataplace.com.

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