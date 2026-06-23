Wie Deutsche Leasing digitales Fahrzeugleasing skalierte, ohne auf Herstellerbilder warten zu müssen

IMAGIN.studio unterstützt Deutsche Leasing mit automatisierter Echtzeit-Fahrzeugbildgenerierung im S-Mobilitätsportal

AMSTERDAM, NETHERLANDS, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Deutsche Leasing nutzt die Echtzeit-Bild-API von IMAGIN.studio, um den Aufbau und die Skalierung des S-Mobilitätsportals zu unterstützen. Die digitale Plattform von Deutsche Leasing und den Sparkassen ermöglicht es Geschäftskunden, Fahrzeuge online zu konfigurieren und Leasinganfragen digital einzureichen.

Durch die Integration kann das S-Mobilitätsportal konsistente Fahrzeugvisualisierungen aus mehreren Perspektiven direkt im Online-Konfigurator und auf Abruf erzeugen. Anstatt auf physische Fotoshootings, Hersteller-Pressebilder oder manuell vorbereitete Bilddatenbanken angewiesen zu sein, erstellt die Plattform Fahrzeugbilder automatisch auf Basis des vom Kunden ausgewählten Modells, der Ausstattung und der Konfiguration.

Für die Deutsche Leasing bestand die Herausforderung darin, eine digitale Fahrzeugleasing-Plattform in großem Maßstab aufzubauen und dabei eine Vielzahl von Marken, Modellen, Ausstattungslinien, Karosserieformen, Farben und Konfigurationen an allen digitalen Kontaktpunkten in gleichbleibend hoher visueller Qualität darzustellen. Klassische Bildbeschaffung konnte die Geschwindigkeit und Konsistenz, die ein moderner digitaler Leasingprozess erfordert, nicht leisten.

Durch die Einbindung der IMAGIN.studio API in die Konfigurationsebene des S-Mobilitätsportals hat die Deutsche Leasing ein skalierbares visuelles Content-System für Fahrzeugdetailseiten, Suchergebnisse, Aktionsangebote und weitere digitale Platzierungen geschaffen. Das Ergebnis ist ein konsistentes Kundenerlebnis und eine schnellere Bereitstellung neuer Leasingangebote.

Der Ansatz reduziert zudem die Abhängigkeit von externen Bildquellen. Neue Modelle, Facelifts und Ausstattungsvarianten werden vollständig unterstützt, sobald die entsprechenden Herstellerdaten verfügbar sind, ohne die Verzögerungen klassischer Produktionsprozesse.

Fabian Kiebel, Digital Marketing Manager bei Deutsche Leasing, sagte: „Mit IMAGIN.studio konnten wir von Anfang an ein hochwertiges und konsistentes visuelles Erlebnis für unser S-Mobilitätsportal schaffen. Besonders schätzen wir die Flexibilität, Fahrzeugbilder in verschiedenen Formaten und für unterschiedliche Anwendungsfälle zu erzeugen. Gerade bei der Bewerbung unserer Top-Angebote ist es ein großer Vorteil, schnell und einfach passende visuelle Inhalte erstellen zu können. Darüber hinaus ermöglicht uns die Lösung, Inhalte effizient innerhalb der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe zu teilen. Für uns ist IMAGIN.studio zu einem wichtigen Baustein geworden, um ein attraktives und effizientes digitales Fahrzeugvertriebserlebnis zu bieten.“

Martijn Versteegen, CEO von IMAGIN.studio, sagte: „Digitales Fahrzeugleasing funktioniert nur, wenn Kunden das Fahrzeug am Entscheidungspunkt klar und konsistent sehen können. Deutsche Leasing brauchte ein visuelles Content-System, das vom ersten Tag an mit dem S-Mobilitätsportal skalieren kann. Durch die direkte Verknüpfung der Bilderzeugung mit Fahrzeugkonfigurationsdaten kann die Plattform genau das passende Bildmaterial für den jeweiligen Anwendungsfall erzeugen, ohne auf physische Content-Produktion warten zu müssen.“

Hochwertige Bilder, kontrolliert und regelkonform eingesetzt

Die Einführung erfolgt in einer Phase, in der Automobilhändler, Leasinganbieter und Marktplätze zunehmend verstehen müssen, wie automatisierte und KI-gestützte Inhalte erstellt, verwaltet und Kunden präsentiert werden.

Im Rahmen des EU AI Act müssen Automobilunternehmen, die in europäischen Märkten tätig sind oder dorthin verkaufen, prüfen, wo KI-Systeme und KI-generierte Ergebnisse in ihrer digitalen Infrastruktur und ihren Marketingprozessen eingesetzt werden. Für kundenorientierte Plattformen wird die Steuerung automatisierter Content-Systeme damit zu einem wichtigen Thema.

Versteegen ergänzte: „Die nächste Phase des digitalen Automobilvertriebs wird von kontrollierter Automatisierung geprägt sein. Unternehmen müssen wissen, wie kundenorientierte Visualisierungen entstehen, wo sie ausgespielt werden und wer dafür verantwortlich ist. API-basierte Bilderzeugung bietet Leasinganbietern und Händlern einen strukturierten Weg, Fahrzeug-Content über komplexe digitale Customer Journeys hinweg zu verwalten.“

Die IMAGIN.studio Plattform bietet die Flexibilität, Fahrzeugbilder in unterschiedlichen Formaten und für verschiedene Anwendungsfälle vollständig regelkonform zu erstellen. Für die Deutsche Leasing umfasst dies unter anderem die Unterstützung von Top-Angeboten, Fahrzeugdetailseiten und eine breitere Content-Nutzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.

Über IMAGIN.studio:

IMAGIN.studio ist ein Autotech-SaaS-Unternehmen und die weltweit führende Plattform zur Optimierung des Automobilhandels und Leasingerlebnisses durch eine Echtzeit-Bild-API mit Dienstleistungen in über 100 Ländern. Die Plattform erzeugt konsistente, hochwertige Visuals für jedes Modell, in jeder Farbe und aus jedem Winkel und liefert klare Bilder, die das Vertrauen der Kunden stärken und die Conversion steigern. IMAGIN.studio erstellt einzigartige Automotive-Visuals in großem Maßstab, optimiert für das Zeitalter der KI-Suche.

Die Plattform nutzt fortschrittliches Machine Learning innerhalb eines vollständig konformen Rahmens ohne Urheberrechtsrisiken. Jedes Bild ist zu 100 % kommerziell nutzbar. Im Gegensatz zu statischen Bildbibliotheken werden die Visuals in Echtzeit generiert und sind dadurch stets aktuell und markenkonform.

IMAGIN.studio wurde mit zwei FD Gazelle Awards ausgezeichnet, die das schnelle Wachstum und die Innovationskraft im Autotech-Bereich würdigen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.