Ampliro lanserar aiklar.se: kostnadsfritt verktyg som bedömer organisationers AI-beredskap

Ampliro: Guiding Organizations Through Change and Innovation AI Utbildningscentrum (AIUC)

Verktyget aiklar.se låter svenska organisationer bedöma sin AI-beredskap över fem områden och få en prioritering av var insatser behövs.

Många organisationer har svårt att överblicka var de står i sitt AI-arbete och vad som bör prioriteras först. Verktyget är tänkt att ge en strukturerad utgångspunkt för det arbetet.” — Andreas Olsson, VD, Ampliro

STOCKHOLM, STOCKHOLM, SWEDEN, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ampliro har lanserat aiklar.se, ett kostnadsfritt självskattningsverktyg som låter svenska offentliga och privata organisationer bedöma sin beredskap att arbeta med AI. Verktyget vänder sig till verksamheter som vill få en samlad bild av var de står inför införande och användning av AI.

Bedömningen omfattar fem områden: strategi, policy, rollanpassad kompetens, dokumenterad beredskap samt praktik och överblick. Resultatet presenteras som en prioritering som anger inom vilka områden en organisations gap finns och vilka steg som kan följa. Verktyget kräver ingen registrering, tar några minuter att genomföra och samlar inte in personuppgifter om den som genomför bedömningen.

Lanseringen sker samtidigt som EU:s AI-förordning ställer krav på organisationer som använder AI, bland annat när det gäller personalens AI-kompetens (artikel 4). Enligt Ampliro saknar många organisationer i dag en samlad bild av var de står i förhållande till sådana krav.

"Många organisationer har svårt att överblicka var de står i sitt AI-arbete och vad som bör prioriteras först," säger Andreas Olsson, VD för Ampliro. "Verktyget är tänkt att ge en strukturerad utgångspunkt för det arbetet."

Resultatet kompletteras med rekommendationer som anpassas efter den enskilda organisationens behov. Verktyget finns tillgängligt på aiklar.se.

Om aiklar.se

aiklar.se är ett kostnadsfritt självskattningsverktyg för AI-beredskap, riktat till svenska offentliga och privata organisationer. Verktyget utvecklas och drivs av Ampliro.

Om Ampliro

Ampliro (ampliro.com) hjälper organisationer att införa AI på ett ansvarsfullt och verksamhetsnära sätt med fokus på strategi, styrning och implementering. Ampliro driver även AI Utbildningscentrum, AIUC (aiuc.se), som utvecklar AI-kompetens anpassad till varje roll och kopplad till medarbetarnas faktiska arbetsuppgifter.

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