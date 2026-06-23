‘La lucha por la equidad en el Bronx’ se publica en edición en español
"La lucha por la equidad en el Bronx: cambiando vidas y transformando comunidades, estudiante a estudiante", de la Dra. Elaine Ruiz López, ya está disponible en español.
Advantage Books, editorial de "The Fight for Equity in the Bronx: Changing Lives and Transforming Communities, Student by Student", de la Dra. Elaine Ruiz López.
El libro, publicado originalmente en inglés en 2024 por Advantage Books, explora las complejas problemáticas que afectan a las comunidades latinas, las disparidades raciales y socioeconómicas, y la inequidad fiscal. La autora combina anécdotas personales, contexto histórico e investigación rigurosa para ofrecer un retrato vívido de la lucha por la equidad en la educación.
“La lucha por la equidad en el Bronx” fue reconocida por los International Latino Book Awards con una Medalla de Plata en la categoría de Libro de No Ficción Más Inspirador y una Medalla de Bronce en la categoría de Mejor Historia Transformadora.
Ruiz López nació en el South Bronx, hogar de familias puertorriqueñas trabajadoras. Sin embargo, su adolescencia estuvo marcada por la destrucción, las drogas, la violencia y la indiferencia de quienes ostentaban el poder. A pesar de convertirse en madre adolescente y de ser descartada por el sistema de escuelas públicas, su férrea determinación la llevó a asistir a la universidad y, finalmente, a obtener un doctorado de la Universidad de Columbia. La selección de fotografías de su libro muestra la destrucción de vecindarios durante la Década de los Incendios del Bronx, una tragedia que López presenció mientras estudiaba en el City College of New York (CCNY) para convertirse en maestra en el South Bronx durante la década de 1980, cuando la comunidad aún enfrentaba las secuelas de los escombros y la devastación.
En lugar de dejar atrás su difícil pasado, Ruiz López regresó al South Bronx para enseñar en calles llenas de escombros, enfrentando el racismo sistémico y un sistema educativo en crisis. Su pasión por la justicia y la educación la llevó a fundar la International Leadership Charter High School, la primera escuela secundaria chárter del Bronx.
En “La lucha por la equidad en el Bronx,” Ruiz López comparte su historia de superación y su visión de ofrecer una educación rigurosa y empoderadora en su comunidad natal. Estas memorias narran su lucha contra las desigualdades educativas y su compromiso de elevar a su comunidad. La obra constituye un poderoso testimonio del impacto transformador de la educación y del activismo comunitario.
“La Dra. Elaine Ruíz López habla con una voz auténtica en apoyo de los estudiantes que luchan por mantenerse al día, alentando a los defensores que trabajan en vecindarios con grandes desafíos, así como a los padres que buscan inspiración para sus hijos. La experiencia vivida de la Dra. López lo llevará a la cuadra de su infancia en el Bronx, donde podrá sentir el pulso de una comunidad en dificultades y en plena transformación. Descubra cómo la autora pudo abandonar la escuela secundaria, obtener su diploma de equivalencia (GED) y luego perseverar hasta alcanzar su doctorado (Ph.D.). La lucha por la equidad en el Bronx: Cambiando vidas y transformando comunidades, un estudiante a la vez es una lectura imprescindible para agentes de cambio social, educadores, académicos, investigadores y cualquier persona que busque ejemplos de liderazgo eficaz.”
— Reverendo Dr. Alfonso Wyatt
Fundador de Strategic Destiny: Diseñando Futuros a Través de la Fe y los Hechos
Acerca de la Dra. Elaine Ruiz López
La Dra. Elaine Ruiz López, autora de “La lucha por la equidad en el Bronx: Cambiando vidas y transformando comunidades, un estudiante a la vez,” es una defensora de las comunidades inmigrantes y diversas. Nacida en el South Bronx de padres puertorriqueños de clase trabajadora, perseveró frente a numerosos desafíos, incluida la maternidad adolescente, para obtener títulos avanzados, entre ellos un doctorado de Teachers College de la Universidad de Columbia. En 2006, Ruiz López fundó la International Leadership Charter High School de Nueva York con el objetivo de brindar una educación rigurosa de preparación universitaria a jóvenes de comunidades desatendidas. A lo largo de los años, tanto ella como su escuela han recibido numerosos reconocimientos, entre ellos haber sido nombrada una de las 100 Mujeres Poderosas del Bronx en 2022 y haber recibido el Premio a la Excelencia Educativa durante la Gala Mosaic en 2023.
Acerca de Advantage Books
Advantage Books es una de las casas editoriales de la división de publicaciones de Advantage—The Authority Company. Durante dos décadas, Advantage Books ha ayudado a directores ejecutivos (CEOs), líderes empresariales, emprendedores y otros profesionales a compartir su experiencia y fortalecer su autoridad mediante la publicación de un libro. A lo largo de los años, Advantage ha ofrecido a estos autores una alternativa a la publicación tradicional de libros de no ficción. Los autores de Advantage son líderes con credenciales y conocimientos especializados para compartir, además de una sólida reputación en sus respectivas industrias. Advantage Books pone a disposición de estos autores un equipo de expertos que brinda apoyo en áreas como el desarrollo del concepto del libro y la redacción editorial, la edición y el diseño, la impresión y distribución, así como la promoción de la obra.
Krista Wignall
Advantage––The Authority Company
kwignall@theauthoritycompany.com
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