La Gobernadora Hochul Anuncia la Finalización de la Nueva Ala Tang del New York Historical en Central Park West

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de la nueva ala Tang del Museo Histórico de Nueva York, dedicada a la Democracia Estadounidense, una expansión transformadora de 6,600 metros cuadrados (71,000 pies cuadrados) del primer museo de la ciudad de Nueva York y una de las instituciones culturales y de investigación más importantes del país. Ubicado en el 170 de Central Park West, este proyecto de 175 millones de dólares representa la primera ampliación del emblemático campus del museo en casi un siglo y aumentará significativamente su capacidad para exposiciones, educación, conservación de colecciones y programación pública. El proyecto contó con el apoyo de 9,25 millones de dólares de Empire State Development, junto con 5 millones de dólares del Consejo Estatal de las Artes de Nueva York.

“Las instituciones culturales de Nueva York narran nuestras historias, fortalecen nuestras comunidades e impulsan nuestra economía turística”, dijo la gobernadora Hochul. “Durante más de dos siglos, el Museo Histórico de Nueva York ha preservado la historia de nuestro estado y nación, y la nueva Ala Tang garantizará que millones de visitantes, estudiantes, académicos y familias puedan seguir aprendiendo de esa historia durante generaciones. Mientras nuestra nación se prepara para celebrar su 250 aniversario, esta ampliación reafirma el papel de Nueva York como capital mundial de la cultura, la educación y las ideas”.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “El Museo Histórico de Nueva York es uno de los pilares culturales más valiosos tanto para la ciudad como para el estado, atrayendo visitantes de todo el mundo y sirviendo a estudiantes, educadores, investigadores y familias de los cinco distritos. La nueva Ala Tang ampliará el acceso a la historia, fortalecerá la economía turística de la ciudad de Nueva York y creará nuevas oportunidades de aprendizaje y participación en un momento de gran importancia nacional. Esta inversión, realizada bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, demuestra la importancia de los museos e instituciones culturales para impulsar la actividad económica, apoyar el empleo local y enriquecer la calidad de vida en nuestras comunidades”.

La directora ejecutiva del Consejo Estatal de las Artes de Nueva York, Erika Mallin, dijo: “Este extraordinario logro ampliará y enriquecerá el debate sobre la historia de nuestra nación para las generaciones venideras. Durante más de 200 años, el Museo Histórico de Nueva York ha seguido inspirando a estudiantes de todas las edades, celebrando nuestros triunfos y analizando nuestras luchas. El Ala Tang para la Democracia Estadounidense continúa con ese compromiso con nuestra rica y compleja historia, asegurando que cada estadounidense pueda cruzar estas puertas y verse representado aquí”.

La Dra. Louise Mirrer, presidenta y directora ejecutiva de The New York Historical, dijo: “El Ala Tang para la Democracia Estadounidense en The New York Historical ayudará a generaciones de neoyorquinos a profundizar su comprensión de la democracia y la participación cívica. Agradecemos a la gobernadora Hochul, a Empire State Development, al Consejo Estatal de las Artes de Nueva York y a DASNY su apoyo a nuestra expansión, mientras continuamos nuestra misión de educar al público sobre la importancia de la historia estadounidense”.

Fundado en 1804, The New York Historical es el primer museo de la ciudad de Nueva York y una biblioteca de investigación de renombre nacional, con un acervo que incluye más de 14 millones de obras de arte, artefactos, documentos y objetos efímeros que abarcan cuatro siglos de historia estadounidense. Sus colecciones documentan la fundación de los Estados Unidos, la evolución de Nueva York y las historias de las personas y comunidades que han forjado la nación.

El nuevo Ala Tang albergará importantes espacios culturales y educativos, incluyendo la Galería de la Familia Klingenstein, una nueva sala de exposiciones que exhibirá la renombrada colección de arte estadounidense de The Historical y nuevas exposiciones. El Museo del Calzado Stuart y Jane Weitzman documenta dos siglos de la vida de las mujeres estadounidenses a través del calzado histórico; un nuevo y crucial espacio de almacenamiento en el sitio para la Biblioteca Patricia D. Klingenstein, que alberga el Archivo Robert A. Caro, el Archivo Time Inc., el Archivo Billie Jean King y millones de manuscritos, mapas, fotografías e impresiones; y un centro de conservación de vanguardia para pinturas y objetos históricos. El cuarto piso se convertirá en la nueva sede del Museo Americano LGBTQ+, el primer museo del país dedicado a la historia y la cultura LGBTQ+, cuya inauguración está prevista para 2028.

Además del ala de nueva construcción, el proyecto incluyó la renovación de más de 30,000 pies cuadrados de espacio existente en el museo. La ampliación incorpora nuevas galerías, aulas, áreas para colecciones, una terraza en la azotea y un patio; su diseño busca preservar y extender el estilo Beaux-Arts característico del complejo museístico, que cuenta con la categoría de monumento histórico. El proyecto también aspiró a obtener la certificación LEED Gold e incluye equipos de climatización (HVAC) de última generación, diseñados para reducir el consumo de energía.

Asimismo, la ampliación respaldará los programas educativos de la New York Historical, incluido el programa de residencia cívica Chang Chavin Academy for American Democracy. Gracias a las nuevas aulas y a la mayor capacidad para organizar actividades, el museo prevé ampliar el alcance del programa, pasando de atender a unos 5,000 alumnos de sexto grado al año a una cifra estimada de 30,000 estudiantes anuales. Actualmente, los programas educativos de la institución llegan a más de 300,000 estudiantes y educadores cada año y contribuyen a apoyar el plan de estudios de ciencias sociales del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.