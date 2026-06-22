La Gobernadora Hochul Celebra la Finalización del Proyecto de Transmisión "Smart Path Connect" de 100 Millas, que Aportará Más de 438 Millones de Dólares en Ahorros Anuales a los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización y puesta en marcha de Smart Path Connect, un proyecto de transmisión transformador de 100 millas que proporcionará aproximadamente 438 millones de dólares en beneficios anuales a los neoyorquinos, incluidos ahorros mensuales en las facturas de electricidad para hogares y empresas. Esta vía energética modernizada es el proyecto más reciente en completarse como parte de la mayor inversión en la red eléctrica de Nueva York en 50 años. Smart Path Connect, que ya está en servicio en las regiones de North Country y Mohawk Valley, permite el flujo de más energía renovable por todo el estado de Nueva York, mejora la fiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica estatal y reduce la costosa congestión en la transmisión. El proyecto impulsa el compromiso de la gobernadora Hochul de lograr un futuro energético fiable, asequible y limpio para Nueva York, al liberar 1 GW de energía renovable en el norte del estado.

"La finalización de Smart Path Connect aporta cientos de millones de dólares en ahorros anuales y beneficios tangibles a comunidades y empresas de todo Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "Al modernizar esta infraestructura energética esencial, estamos transportando energía limpia de manera más eficiente y eliminando los cuellos de botella que habían elevado los costos de la energía. El corredor modernizado no solo libera energía renovable, sino que también refuerza la fiabilidad de la red y asegura un futuro económico próspero para todos los neoyorquinos".

Desarrollado en colaboración por la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA) y National Grid, el proyecto libera recursos renovables —tanto existentes como nuevos— a lo largo de su trazado, incluida la energía hidroeléctrica limpia y de bajo costo proveniente del Proyecto Energético St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt en Massena. La iniciativa conllevó obras en dos corredores de transmisión distintos, la modernización de aproximadamente 100 millas de líneas de transmisión y la construcción de cuatro nuevas subestaciones, así como mejoras en 10 subestaciones existentes. El proyecto abarca los condados de Clinton, Franklin, St. Lawrence, Lewis y Oneida.

Justin E. Driscoll, presidente y director ejecutivo de la New York Power Authority (NYPA), dijo: "A través del proyecto de transmisión Smart Path Connect, y bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, estamos modernizando la infraestructura energética para garantizar el suministro eléctrico continuo y reducir los costos de energía para los neoyorquinos. Felicito a nuestro equipo de la Power Authority, a National Grid y a los trabajadores sindicalizados que laboraron durante los inviernos del norte del estado de Nueva York, una pandemia mundial y diversos desafíos técnicos para completar este proyecto a tiempo; el resultado es una red eléctrica diseñada para resistir fenómenos meteorológicos extremos y satisfacer la creciente demanda de energía".

Rory M. Christian, presidente y director ejecutivo de la Comisión de Servicio Público, dijo: "Contar con infraestructura adicional para mejorar la movilidad de los megavatios de electricidad limpia —tanto existentes como nuevos— a través de la red estatal es fundamental para lograr que los costos energéticos para todos los neoyorquinos evolucionen hacia niveles más asequibles, lo que supondría un ahorro de cientos de millones de dólares anuales. Proyectos capaces de transportar volúmenes tan significativos como Smart Path Connect contribuyen de manera importante a cubrir la necesidad de mayor capacidad de transmisión en todo el estado, manteniendo el principio de operar el sistema energético al menor costo posible sin sacrificar oportunidades de crecimiento económico. El apoyo de la gobernadora Hochul a este y otros proyectos similares demuestra su visión estratégica sobre los complejos factores que garantizan la asequibilidad y fiabilidad energética a largo plazo para Nueva York".

Sally Librera, presidenta de National Grid New York, dijo: "Nos enorgullece colaborar con la NYPA en Smart Path Connect y suministrar una infraestructura crucial que impulsa la economía y el futuro energético de Nueva York. A medida que aumenta la demanda de energía, este proyecto lleva electricidad renovable directamente a las empresas y comunidades que más la necesitan. Smart Path Connect fortalece la red, facilita el uso de energía limpia e impulsa el crecimiento en todo Nueva York".

La Power Authority construyó y puso en servicio tres nuevas subestaciones, realizó modificaciones significativas en seis subestaciones existentes y completó 45 millas de nuevas líneas de transmisión entre Clinton y Massena, en la región de North Country. Las nuevas subestaciones digitales de la NYPA incluyen Haverstock (en Massena), Willis Annex (en Chateaugay) y Adirondack (en Croghan). National Grid completó la construcción del trazado sur del proyecto, un segmento de 55 millas entre las localidades de Croghan y Marcy, lo que incluyó la construcción de una nueva subestación, Austin Road, en Glenfield (condado de Lewis).

Los dos segmentos de Smart Path Connect están conectados mediante el proyecto de transmisión Smart Path de la NYPA —que abarca 78 millas y cuya reconstrucción de las líneas de transmisión de Moses a Adirondack finalizó a mediados de 2023—, conformando así un tramo ininterrumpido de casi 200 millas de líneas de transmisión modernizadas de 345 kilovoltios (kV) entre los condados de Clinton y Oneida. Los cables de 345 kV tienen la capacidad de transportar eficientemente grandes cantidades de energía de voltaje extra alto a largas distancias. Al igual que Smart Path, Smart Path Connect se construyó principalmente dentro de las servidumbres de paso de transmisión ya existentes.

Rich Dewey, presidente y director ejecutivo del New York Independent System Operator (NYISO), dijo: "El sistema eléctrico de Nueva York debe evolucionar rápidamente a la par de la creciente demanda; la ampliación de la infraestructura de transmisión es esencial para mantener la fiabilidad y distribuir nuevos recursos energéticos más limpios por todo el estado. Smart Path Connect ayudará a aliviar la congestión, mejorar la distribución de energía limpia y garantizar que la electricidad fluya eficientemente desde los puntos de generación hasta donde más se necesita. Fortalecer el sistema de transmisión es fundamental para mantener una red fiable y resiliente mientras se avanza en la transición de Nueva York hacia energías limpias; la NYPA y National Grid han asumido el compromiso de diseñar, construir e invertir en los recursos que necesitamos".

Bill Brown Jr., gerente comercial de la sección local 2032 del sindicato International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), dijo: "Los miembros de la sección local 2032 del IBEW han sido fundamentales para el éxito de la NYPA tanto en transmisión como en generación durante muchos años. Día tras día, nuestros miembros aportan una destreza, dedicación y profesionalidad inigualables a su trabajo. A medida que Nueva York busca ampliar la generación de energía renovable, el IBEW está preparado para construir, operar y mantener un sistema indispensable para la red eléctrica del estado de Nueva York para las generaciones venideras".

El senador estatal Kevin Parker dijo: "Smart Path Connect demuestra lo que es posible cuando Nueva York invierte con audacia en su futuro. Como presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado, he abogado durante mucho tiempo por un sistema energético que sea fiable, asequible y sostenible. Este proyecto cumple en los tres aspectos: refuerza nuestra red eléctrica, libera recursos de energía limpia, crea empleos sindicales bien remunerados y genera ahorros significativos para los usuarios. Los neoyorquinos merecen un sistema energético que funcione para ellos hoy y que, al mismo tiempo, nos prepare para el mañana; Smart Path Connect es un ejemplo brillante de cómo esa visión se hace realidad".

Además de Smart Path y Smart Path Connect, otros grandes proyectos de transmisión han entrado en servicio recientemente o están a la espera de los permisos finales. El proyecto de transmisión Champlain Hudson Power Express , desarrollado por Transmission Developers Inc., inició sus operaciones comerciales a principios de este mes. Propel NY Energy, una colaboración entre la NYPA y New York Transco destinada a reforzar las vías de transmisión en Westchester, el Bronx, Queens y Long Island— está avanzando en las etapas clave de su proceso de obtención de permisos. Por su parte, Upstate Upgrade de National Grid —una cartera de más de 70 proyectos relacionados con la transmisión que se completarán para el año 2030— está en marcha en diversas zonas del norte del estado de Nueva York (Upstate New York) con el fin de ofrecer una red eléctrica más inteligente, robusta y fiable para el futuro de la región. Las recientes e importantes inversiones de Nueva York en transmisión suman cientos de millas de líneas nuevas y modernizadas que impulsan la transición energética del estado.

Para obtener más información sobre el proyecto Smart Path Connect, visite el sitio web de Smart Path Connect de la Power Authority. Visite NYPA Transmission para conocer más detalles sobre la cartera de transmisión de la NYPA, los proyectos de interconexión y la labor de la NYPA en la operación y el mantenimiento de un tercio del sistema de transmisión de alta tensión del estado. Para más información sobre los proyectos de transmisión de National Grid, visite el centro de información del proyecto Upstate Upgrade de la compañía.