Friso® México estrena un sitio web renovado con información ampliada sobre su fórmula y contenido nuevo para cada etapa

Captura de pantalla del sitio web de Friso México de fórmula infantil

El nuevo friso.com.mx organiza el contenido por etapas y temas clave como embarazo, alimentación y digestión, y destaca el origen holandés de la leche Friso®

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, June 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Friso®, marca de fórmula para bebés propiedad de FrieslandCampina y originaria de los Países Bajos, anunció el lanzamiento del rediseño completo de su sitio web en México, friso.com.mx, ya disponible para las mamás mexicanas. La nueva experiencia digital acompaña a futuras mamás y familias con bebés y niños pequeños en cada etapa del viaje maternal, con contenido ampliado y navegación más intuitiva.

Un sitio más claro, útil y centrado en las mamás

El nuevo friso.com.mx estrena un diseño más limpio, tiempos de carga más rápidos y una experiencia optimizada para móviles. La arquitectura de información fue reconstruida para responder a las preguntas reales que las mamás hacen sobre nutrición infantil, lactancia materna, leche de fórmula, digestión del bebé y desarrollo en la primera infancia.

Entre las novedades principales:

- Más de 50 artículos nuevos que amplían la biblioteca editorial de Friso®, desde el embarazo hasta la etapa de los niños pequeños.

- Navegación dual por temas y por etapa, para encontrar contenido por interés (alimentación, digestión, desarrollo) o por el momento de vida (futura mamá, bebé, niño).

- Páginas de producto ampliadas sobre Friso® Gold 3, Friso® Gold 4 y Friso® Gold Comfort Next.

Contenido organizado en cinco hubs temáticos

La nueva taxonomía editorial agrupa el contenido en cinco hubs: Embarazo, Digestión y Popó del Bebé, Alimentación y Dieta del Bebé, Desarrollo del Bebé y Consejos, y Hazdel2tunúmero1, esta última dedicada a la salud digestiva infantil. Cada hub también se puede explorar por etapa del viaje maternal: Futura mamá, Bebés y Niños.

Origen holandés y tecnología propia

Friso® elabora su fórmula para bebés íntegramente en los Países Bajos, con leche proveniente de las granjas Friso en Europa. El nuevo sitio explica a detalle la gama Friso® Gold y la ciencia detrás de cada fórmula láctea, incluyendo las tecnologías propias de la marca:

- LockNutri™: tecnología que preserva los nutrientes naturales de la leche durante el procesamiento.

- NOVAS Milk™: método de producción lechera que cuida la calidad de la leche desde las granjas holandesas hasta la lata.

- Milk Lipid Complex: complejo de lípidos naturales de la leche que aporta componentes clave para el desarrollo del bebé.

- FácilRastreo: sistema de trazabilidad que permite a las mamás seguir el trayecto de su lata Friso desde los Países Bajos hasta su hogar en México.

- FRISO LIFE-FORCE™: propuesta nutricional que impulsa el desarrollo de los niños con base en la fuerza natural de la leche.

Los hubs también cubren temas de consulta frecuente como leche sin lactosa para bebés, fórmulas sin lactosa y fórmulas lácteas para bebés con sensibilidades digestivas.

Aviso importante sobre la lactancia materna

La leche materna es el mejor alimento para el bebé. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida proporciona una nutrición óptima para los lactantes. Friso® México recomienda consultar siempre con un médico antes de decidir utilizar sustitutos de la leche materna.

Acerca de Friso®

Friso® es una marca de FrieslandCampina, una de las cooperativas lecheras más grandes del mundo, con sede en los Países Bajos y más de 150 años de experiencia en productos lácteos de alta calidad. Friso® elabora su fórmula para bebés íntegramente en los Países Bajos, con leche de las granjas Friso en Europa.

Contacto de Prensa y Distribución

® Marca Registrada

www.friso.com.mx

Hecho en Países Bajos

Friso Export

De Perk 30, 9411 PZ Beilen,

The Netherlands

Importado y distribuido en México por

PiSA®

Laboratorios PiSA, S.A. de C.V.

Av. España No. 1840,

Col. Moderna, Guadalajara, Jal.

CP 44190, México.

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