Venezuela Energy Week 2026 lanza «Deal Room» para acelerar la inversión y transacciones en el sector energético

CARACAS, VENEZUELA, June 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Venezuela Energy Week 2026 ha anunciado la puesta en marcha de su «Deal Room», una plataforma específica centrada en las transacciones y diseñada para facilitar la inversión, las alianzas estratégicas y la financiación de proyectos en el cambiante sector energético venezolano.

La «Deal Room», que tendrá lugar paralelamente al evento en Caracas del 26 al 29 de octubre, reunirá a representantes gubernamentales, empresas petroleras nacionales e internacionales, inversores, firmas de capital riesgo, instituciones financieras, proveedores de servicios y promotores de proyectos en un entorno estructurado centrado en acelerar la formalización de acuerdos.

La plataforma va más allá de los formatos tradicionales de networking y funciona, en cambio, como una interfaz comercial seleccionada en la que las partes interesadas interactúan directamente sobre oportunidades de inversión definidas en los ámbitos de la exploración y producción de petróleo y gas, la monetización del gas natural, el refinado, las infraestructuras de distribución, los servicios energéticos y las tecnologías emergentes.

El lanzamiento se produce en medio de un renovado impulso en el sector energético de Venezuela, mientras el país prosigue con sus esfuerzos por reconstruir la capacidad de producción y atraer capital internacional a una de las cuencas de hidrocarburos más ricas en recursos del mundo. Con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial y un importante potencial de gas natural, Venezuela sigue siendo un punto de referencia para los inversores internacionales en energía que evalúan oportunidades de reincorporación y expansión.

Los últimos acontecimientos ponen de relieve una creciente implicación en todo el sector. PDVSA ha reforzado la cooperación con socios internacionales, entre ellos Repsol, tras la firma de acuerdos para aumentar la producción y optimizar las operaciones en activos clave como Petroquiriquire. Paralelamente, Shell, Eni, Chevron y SLB han avanzado en marcos de colaboración que abarcan desarrollos de gas en alta mar, la producción de petróleo pesado e iniciativas de modernización operativa destinadas a mejorar la eficiencia y la producción.

Estos avances reflejan un cambio más amplio hacia modelos de desarrollo basados en la colaboración en el sector upstream de Venezuela, en el que las empresas conjuntas, las estructuras de reparto de la producción y las colaboraciones técnicas cobran cada vez más importancia para generar valor tanto en activos maduros como en aquellos aún sin desarrollar.

«The Deal Room se ha diseñado para convertir el interés en resultados de inversión estructurados», afirmó James Chester, director ejecutivo de Energy Capital & Power. «Crea un entorno específico en el que los proveedores de capital, los operadores y los promotores de proyectos pueden abordar directamente las oportunidades y llevar las conversaciones hacia la ejecución».

Los participantes tendrán acceso a un programa estructurado de reuniones que les permitirá interactuar directamente con propietarios de activos, operadores, funcionarios públicos y socios financieros. La plataforma facilitará una amplia gama de resultados comerciales, entre los que se incluyen la participación en el capital social, la adquisición de activos, las empresas conjuntas, los acuerdos de servicios y los acuerdos de compra garantizada.

Dado que el interés por el sector energético de Venezuela sigue creciendo, el «Deal Room» se posiciona como un mecanismo específico para alinear el capital con las oportunidades y acelerar el camino desde el contacto inicial hasta la transacción.

Participa en el Deal Room de la VEW 2026

Las empresas interesadas en participar en el Deal Room —ya sea para presentar proyectos, oportunidades de inversión o consultas sobre colaboraciones— pueden enviar su solicitud o ponerse en contacto a través de la plataforma oficial de la Venezuela Energy Week:

Enviar un proyecto o una oportunidad de inversión: [Enviar aquí]

Consultas generales e inscripción: [Contáctanos]

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.