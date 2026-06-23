ReVIBES Project 1re étape, COBRA&Kosuke Kawamura adjugé, montrant le potentiel entre œuvres cultes et pop art

À gauche : ART TEKNIKA Manabu Furuse À droite : Kosuke Kawamura Extrait du talk-show Soutenu par la SBI Art Auction Soutenu par la SBI Art Auction ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA

Vers la réinterprétation des œuvres japonaises cultes en art contemporain, un premier jet qui a su trouver ses acheteurs.

SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le ReVIBES Project, projet commun entre Toei Video et TANGLE a annoncé le 4 juin 2026 (heures japonaises) que deux œuvres de la collaboration entre l’anime et manga japonais culte COBRA du regretté Buichi Terasawa et l’artiste de collage Kosuke Kawamura, présentées lors de sa première étape, ont été adjugées lors d’une vente aux enchères sur inscription organisée avec l'aide de SBI Art Auction. Le jour des enchères, une exposition rassemblant des ouvrages de Buichi Terasawa, des figurines à l'effigie de ses personnages ainsi que des œuvres de Kosuke Kawamura a eu lieu. Un talk-show réunissant les personnes impliquées dans le projet, les médias et de nombreux visiteurs s'est également tenu. Outre les participants présents sur place, de nombreux enchérisseurs du monde entier ont pris part à la vente en ligne, illustrant le fort intérêt suscité par les œuvres nées des collaborations entre œuvres japonaises cultes et art moderne.

■ À propos des œuvres adjugées

Les deux œuvres issues de la collaboration entre COBRA de Buichi Terasawa et Kosuke Kawamura ont été vendues pour un montant total de 3,5 millions de yens.

« No.001 COLLAGE (Edition 1/3) » a été adjugée pour 1,4 million de yens. Une œuvre de collage intégrant abondamment les divers personnages de COBRA. La partie représentant les cheveux est faite d'un effet miroir obtenu à l'aide de toiles métalliques qui offrent à l'œuvre des expressions qui changent d'aspect selon l'angle.

« No.002 SHREDDER (Edition 1/3) » a été adjugée pour 2,1 millions de yens. Les décalages intentionnels propres au « shredder art » sont exprimés à travers une impression en couches sur une toile en aluminium et une plaque acrylique, en installant cette dernière en suspension, l’œuvre acquiert une véritable profondeur malgré sa structure plane.

■ Présentation des œuvres

Cette collaboration est le fruit de la rencontre entre COBRA de Buichi Terasawa et Kosuke Kawamura. Les oeuvres qui en résultent sont les suivantes : « Buichi Terasawa “COBRA” × Kosuke Kawamura No.001 COLLAGE (Edition 1/3) » et « No.002 SHREDDER (Edition 1/3) », chacune proposée en édition limitée à trois exemplaires dans le monde.

Les dimensions hors cadre sont d’environ 1 206 × 938 mm pour « No.001 COLLAGE » et 1 116 × 829 mm pour « No.002 SHREDDER ». Les deux œuvres sont imprimées sur toile métallique et présentées sous cadre.

■ À propos du ReVIBES Project

Le ReVIBES Project a pour initiative de réinterpréter les propriétés intellectuelles japonaises considérées comme des classiques intemporels du manga, de l'animation et du jeu vidéo en les mêlant à la sensibilité d'artistes modernes japonais et internationaux, afin de les présenter au monde entier comme de nouvelles œuvres d'art.

Dans un contexte de redécouverte mondiale de la pop culture japonaise, le projet considère ces œuvres non comme de simples reproductions ou objets de nostalgie, mais comme un patrimoine culturel pouvant être redéfini à travers l’art contemporain.

Mêlant créativité d'hier et d'aujourd'hui pour donner naissance à de nouvelles formes d’expression, il ambitionne de connecter les œuvres cultes japonaises à la scène artistique internationale.

Le succès de cette vente aux enchères marque une étape importante, démontrant que la création de valeur à travers la rencontre entre propriété intellectuelle et art contemporain portée par ReVIBES Project commence à porter concrètement ses fruits sur le marché.

■ À propos de la première collaboration

Pour sa première étape, ReVIBES a réuni le manga de science-fiction et d’action COBRA du regretté Buichi Terasawa et l’artiste de collage international Kosuke Kawamura.

COBRA, une œuvre créée par un des pionniers du dessin numérique Buichi Terasawa, est appréciée non seulement au Japon mais aussi dans le monde entier, et traduite et éditée dans plus d'une dizaine de pays. Kosuke Kawamura, artiste actif dans les domaines de l’art, de la mode, de la musique et de la publicité. À travers le collage art et le shredder art, mêle au sein des œuvres de ce projet les planches originales de COBRA à son style artistique et propose une redéfinition moderne de cette œuvre emblématique.

■ Futur du projet

ReVIBES Project prépare déjà sa deuxième étape, basée sur une nouvelle collaboration entre une œuvre inédite et un artiste. À l’avenir, le projet poursuivra sa sélection d’œuvres et d’artistes au Japon comme à l’international, tout en développant par étape des occasions de présentation et de commercialisation des œuvres via des événements artistiques, salons d’art, expositions en galerie, ventes aux enchères, plateformes de e-commerce officielles et en s'ouvrant aux marchés étrangers.

Par ailleurs, en supplément des collaborations avec des artistes établis, une initiative pour l'intégration active de jeunes talents de la nouvelle génération sera prise. En associant les œuvres emblématiques du manga, de l’animation et du jeu vidéo japonais à une sensibilité inédite, l'objectif est de créer des œuvres d'art qui dépassent les générations et les frontières, afin de promouvoir mondialement un « nouveau courant artistique japonais ».

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