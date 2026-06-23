ReVIBES Project: Fase 1 - L'asta COBRA di Buichi Terasawa x Kosuke Kawamura apre il mercato IP x Pop Art

Sinistra: Manabu Furuse (ART TEKNIKA) Destra: Kosuke Kawamura Una scena dal dibattito Supported by SBI Art Auction Inc. Supported by SBI Art Auction Inc. ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA

Le prime opere del progetto, che reinterpreta celebri IP giapponesi in chiave di arte contemporanea, trovano successo sul mercato internazionale

SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Il 4 giugno 2026 (JST), il progetto congiunto di Toei Video Co., Ltd. e TANGLE Inc., ReVIBES Project, ha annunciato l'aggiudicazione di due opere d'arte nate dalla collaborazione tra il capolavoro COBRA del compianto Buichi Terasawa e l'artista di collage Kosuke Kawamura, presentate come primo rilascio della collezione, presso un'asta a registrazione tenutasi con il supporto di SBI Art Auction Co., Ltd.

Durante la giornata, oltre all'esposizione dei volumi originali e dei disegni di Buichi Terasawa e delle opere di Kosuke Kawamura, si è tenuto un dibattito con i promotori del progetto, che ha attirato un folto pubblico e numerosi rappresentanti dei media. L'asta ha visto la partecipazione di offerenti presenti in sala, e online da tutto il mondo, confermando il forte interesse per questa fusione tra storiche IP giapponesi e arte contemporanea.

■Dettagli sui lotti:

No.001 COLLAGE (Edition 1/3) battuta all'asta per 1.400.000 yen. Un collage dinamico che raccoglie l'universo visivo di COBRA. L'uso di una tela metallica specchiata per l'area dei capelli crea un gioco ottico che trasforma la percezione del pezzo a seconda della prospettiva del fruitore.

No.002 SHREDDER (Edition 1/3) battuta all'asta per 2.100.000 yen. Questo pezzo cattura l'estetica della shredder art stampando a livelli separati su alluminio e acrilico. La lastra acrilica distanziata dal fondo introduce una stratificazione fisica in una dimensione altrimenti piana.

■Panoramica delle opere:

La collaborazione unisce l'opera COBRA di Buichi Terasawa e l'artista Kosuke Kawamura. La collezione comprende due opere: “Buichi Terasawa『COBRA』× Kosuke Kawamura No.001 COLLAGE (Edition 1/3)” e “No.002 SHREDDER (Edition 1/3)", realizzate in una tiratura limitata mondiale di soli 3 esemplari ciascuna. Le dimensioni totali comprensive di cornice sono di circa 1206×938 mm per "No.001 COLLAGE" e circa 1116×829 mm per "No.002 SHREDDER". Entrambe le opere presentano una finitura con stampa su tela metallica e montaggio in cornice.

■Cos’è ReVIBES Project:

Il ReVIBES Project si propone di reinterpretare le IP del panorama manga, anime e gaming, universalmente riconosciute come capolavori immortali, fondendole con la sensibilità di artisti contemporanei di rilievo giapponese e internazionale per proporre nuove opere d’arte. In un'epoca di forte riscoperta della pop culture giapponese, l'iniziativa eleva le IP da semplici icone nostalgiche a veri patrimoni culturali all'interno dell'arte contemporanea. Attraverso il dialogo tra storicità e spinta creativa moderna, l'obiettivo è introdurre questi capolavori nei circuiti artistici internazionali. L'esito positivo dell'asta rappresenta un passo fondamentale per convalidare il valore commerciale e culturale di questo modello.

■Informazioni sulla Fase 1:

Il capitolo inaugurale vede l'incontro tra l'immortale manga fantascientifico COBRA di Buichi Terasawa ed il celebre collage artist internazionale Kosuke Kawamura. COBRA, nato dal genio di Terasawa (pioniere assoluto della grafica digitale), è un franchise globale tradotto in decine di paesi. Kawamura – figura poliedrica attiva tra arte, moda e musica – ha decostruito i file grafici originali del fumetto integrandoli nella sua estetica. Attraverso le tecniche del collage e della shredder art, COBRA trova così una nuova legittimazione nel panorama dell'arte contemporanea.

■Road map e prossimi passi:

Il ReVIBES Project è già al lavoro per la seconda fase della collezione, strutturando nuove collaborazioni tra artisti d'avanguardia e rinomate proprietà intellettuali. Il piano di espansione prevede una presenza graduale in fiere di settore, mostre in galleria, aste internazionali, canali e-commerce e reti di distribuzione estere. Oltre al coinvolgimento di firme affermate, verrà dato ampio spazio ai talenti emergenti della nuova generazione, con l'intento di promuovere a livello globale un nuovo movimento artistico che superi i confini geografici e generazionali partendo dalla radice pop giapponese.



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