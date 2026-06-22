Maker Faire Rome lancia MakeITcircular 2026 per il consumo circolare

A proud moment at Maker Faire Rome – The European Edition: A winner of the MakeITcircular contest receives the award for her innovative circular economy project, alongside a representative of the judging panel.

In palio 3.000 euro. Candidature fino al 1 ottobre per progetti su riuso, riparazione, RAEE e tessile circolare

ROMA, LAZIO, ITALY, June 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Maker Faire Rome - The European Edition apre le candidature per MakeITcircular 2026, il contest dedicato al consumo circolare e ai progetti che aiutano prodotti, materiali e risorse a restare utili più a lungo.

Il contest, arrivato alla sesta edizione, fa parte di Maker Faire Rome 2026, in programma dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense di Roma. Le candidature sono aperte fino al 1 ottobre 2026, ore 12:00, attraverso la pagina ufficiale del contest. Il progetto vincitore riceverà 3.000 euro; sono previste anche due menzioni d'onore da 1.000 euro ciascuna.

MakeITcircular nasce per rendere visibili soluzioni concrete di economia circolare. Non cerca soltanto idee di sostenibilità, ma prodotti, servizi, prototipi, tecnologie, piattaforme o processi capaci di intervenire nella vita reale degli oggetti: prima che un dispositivo diventi rifiuto elettronico, prima che un materiale perda valore, prima che un capo o un bene ancora utile esca dal circuito d'uso.

Possono partecipare persone fisiche maggiorenni, società, enti, associazioni e fondazioni con sede o residenza in Italia. Partecipano di diritto anche i progetti presentati attraverso la Call for Makers 2026 nella categoria "circular economy".

Gli ambiti del contest includono riuso, riparazione e ricondizionamento, raccolta e valorizzazione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), tessile circolare e upcycling, recupero di materiali da scarto, prevenzione dello spreco alimentare, piattaforme di condivisione, nuovi materiali ottenuti da scarti, tecnologie per la tracciabilità e soluzioni legate al passaporto digitale di prodotto. Sono coerenti anche strumenti e servizi che migliorano l'informazione al consumatore e aiutano cittadini, imprese e comunità a usare meglio le risorse.

Il nostro Paese è tra i più avanzati d'Europa nell'economia circolare industriale, con filiere manifatturiere abituate all'uso di materia seconda e un tasso di riciclo degli imballaggi superiore al 76%. La raccolta dei RAEE, però, è ancora al 29,6%, distante dall'obiettivo europeo del 65%, mentre la rete della riparazione, del riuso e dell'allungamento della vita dei prodotti resta frammentata.

La spinta arriva anche dalle norme. La Direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione, entrata in vigore nel luglio 2024, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2026. In Italia, la delega al Governo è stata approvata con la Legge n. 36 del 17 marzo 2026. La norma sposta l'attenzione dalla gestione del fine vita alla durata dei prodotti, alla disponibilità di ricambi, all'accessibilità della riparazione e alla trasparenza delle informazioni.

MakeITcircular si ispira alla Carta del Consumo Circolare, nata nel 2021 nell'ambito del Circular Lab promosso da Eni, con il coordinamento scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la facilitazione di FUTOUR. La Carta pone il consumatore come parte attiva del ciclo di vita dei prodotti: scegliere, usare, riparare, condividere, recuperare e smaltire in modo più consapevole richiede informazioni comprensibili, servizi accessibili e progetti concreti.

Nelle edizioni precedenti MakeITcircular ha premiato iniziative poi cresciute come imprese, startup o progetti di ricerca. Tra queste Too Good To Go, piattaforma contro lo spreco alimentare; iotilize.me, startup romana per l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti industriali; PavinGreen, progetto Sapienza su pavimentazioni da gomma riciclata; e MIKTÒS di CDC Studio, tecnologia brevettata che trasforma scarti tessili misti in polimero termoplastico riciclato. Nel 2025 sono stati riconosciuti anche Tech4Lib dell'Università di Brescia, sul recupero di batterie agli ioni di litio e materie prime critiche, e Water Recovery/Abruzzo Technology, sistema per recuperare acqua.

Maker Faire Rome - The European Edition è promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, nell'ambito del progetto PID Punto Impresa Digitale. Dal 2013 la manifestazione porta a Roma innovatori, maker, ricercatori, startup, imprese, scuole, università, artigiani digitali e comunità internazionali.

Le candidature per MakeITcircular 2026 sono disponibili sulla pagina ufficiale del contest.

Informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito di Maker Faire Rome e nella sezione dedicata alle Call di Maker Faire Rome.

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