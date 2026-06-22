JETOUR fortalece el desarrollo del fútbol mundial con su filosofía de 'Travel+Sports'
EINPresswire.com/ -- Recientemente, el gran evento futbolístico de Norteamérica ha seguido ganando protagonismo. Como el deporte más popular del mundo, el fútbol comparte con el espíritu de la conducción todoterreno valores como la exploración, el desafío y la superación. Guiada por su estrategia global “Travel+”, JETOUR promueve activamente el desarrollo del fútbol en América Latina, Oriente Medio, África y otros mercados internacionales, estableciendo alianzas estratégicas a largo plazo con reconocidos clubes de fútbol y fortaleciendo los vínculos emocionales con los usuarios de todo el mundo a través de la cultura futbolística.
Profundizando su presencia en América Latina y apoyando el desarrollo de la cultura futbolística
El fútbol es un símbolo cultural profundamente arraigado en América Latina y forma parte esencial de la vida cotidiana y de la identidad colectiva de sus pueblos. Con una comprensión precisa de las características culturales de la región, JETOUR continúa fortaleciendo su cooperación con las principales instituciones futbolísticas locales, integrando profundamente los valores de la marca con la cultura de cada mercado.
En Perú, JETOUR es patrocinador oficial del Club Universitario desde 2023. Hasta 2026, la colaboración entre ambas partes ya suma cuatro años consecutivos. Como uno de los clubes históricos más importantes de la máxima categoría peruana, la institución celebró su centenario en 2024 y conquistó además el campeonato nacional de liga. Durante este período de cooperación, JETOUR ha proporcionado modelos como el T1 y el T2 para satisfacer integralmente las necesidades de movilidad diaria del equipo.
En Chile, JETOUR también mantiene un firme compromiso con el desarrollo del fútbol local. Desde 2024, la marca sostiene una relación de cooperación a largo plazo con el histórico club centenario Colo-Colo. Como patrocinador oficial, JETOUR ha suministrado modelos como el Dashing, el T1 y el T2 para el uso cotidiano del club, garantizando plenamente la movilidad del equipo y contribuyendo a la obtención del campeonato nacional. En 2026, la colaboración entre ambas partes se amplió nuevamente para incluir también al equipo femenino del club.
Además, JETOUR desarrolla iniciativas de patrocinio futbolístico y actividades comunitarias en mercados latinoamericanos como Uruguay y Ecuador. A través de la exposición en competiciones, la interacción con aficionados y diversas acciones de vinculación, la marca se integra cada vez más en los escenarios futbolísticos y en la vida cotidiana de la población local, fortaleciendo de manera constante su influencia regional y demostrando su firme compromiso estratégico con el mercado latinoamericano.
Integración con las culturas del mundo: la filosofía “Travel+Sports” como vehículo de conexión
Bajo la filosofía global de desarrollo “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR mantiene su compromiso de integrar profundamente sus valores de marca con las culturas locales. A través de alianzas estratégicas con prestigiosos clubes de África y Oriente Medio, la compañía utiliza el fútbol como puente para fortalecer la conexión con los usuarios locales.
En África, coincidiendo con el lanzamiento del JETOUR T1, la marca firmó una alianza con el legendario club egipcio Al Ahly SC, convirtiéndose en socio oficial de la institución. En Oriente Medio, JETOUR se convirtió en socio oficial de la fase regional árabe de un importante torneo internacional de fútbol. Durante la celebración del evento, la marca puso a disposición un total de 400 vehículos, incluidos los modelos G700, T2 y T1, ofreciendo una solución integral de movilidad para la competición. Asimismo, participó activamente en la creación de la canción oficial del torneo, logrando una integración más profunda entre la cultura futbolística y la industria automotriz.
Desde el patrocinio de clubes locales en América Latina, pasando por la colaboración estratégica con históricos gigantes del fútbol africano, hasta su participación como socio oficial de grandes competiciones internacionales, JETOUR ha construido un innovador modelo de integración entre “Travel+Sports”, superando barreras geográficas y culturales para incorporarse de forma natural a las pasiones, aficiones y estilos de vida de los consumidores de todo el mundo.
De cara al futuro, JETOUR continuará ampliando su cooperación con el fútbol en distintos mercados internacionales, profundizando su participación en los ecosistemas deportivos regionales y aprovechando una amplia variedad de escenarios de colaboración deportiva global para fortalecer la comunicación y la interacción con los usuarios de todo el mundo, consolidando así su influencia en el mercado global.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Profundizando su presencia en América Latina y apoyando el desarrollo de la cultura futbolística
El fútbol es un símbolo cultural profundamente arraigado en América Latina y forma parte esencial de la vida cotidiana y de la identidad colectiva de sus pueblos. Con una comprensión precisa de las características culturales de la región, JETOUR continúa fortaleciendo su cooperación con las principales instituciones futbolísticas locales, integrando profundamente los valores de la marca con la cultura de cada mercado.
En Perú, JETOUR es patrocinador oficial del Club Universitario desde 2023. Hasta 2026, la colaboración entre ambas partes ya suma cuatro años consecutivos. Como uno de los clubes históricos más importantes de la máxima categoría peruana, la institución celebró su centenario en 2024 y conquistó además el campeonato nacional de liga. Durante este período de cooperación, JETOUR ha proporcionado modelos como el T1 y el T2 para satisfacer integralmente las necesidades de movilidad diaria del equipo.
En Chile, JETOUR también mantiene un firme compromiso con el desarrollo del fútbol local. Desde 2024, la marca sostiene una relación de cooperación a largo plazo con el histórico club centenario Colo-Colo. Como patrocinador oficial, JETOUR ha suministrado modelos como el Dashing, el T1 y el T2 para el uso cotidiano del club, garantizando plenamente la movilidad del equipo y contribuyendo a la obtención del campeonato nacional. En 2026, la colaboración entre ambas partes se amplió nuevamente para incluir también al equipo femenino del club.
Además, JETOUR desarrolla iniciativas de patrocinio futbolístico y actividades comunitarias en mercados latinoamericanos como Uruguay y Ecuador. A través de la exposición en competiciones, la interacción con aficionados y diversas acciones de vinculación, la marca se integra cada vez más en los escenarios futbolísticos y en la vida cotidiana de la población local, fortaleciendo de manera constante su influencia regional y demostrando su firme compromiso estratégico con el mercado latinoamericano.
Integración con las culturas del mundo: la filosofía “Travel+Sports” como vehículo de conexión
Bajo la filosofía global de desarrollo “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR mantiene su compromiso de integrar profundamente sus valores de marca con las culturas locales. A través de alianzas estratégicas con prestigiosos clubes de África y Oriente Medio, la compañía utiliza el fútbol como puente para fortalecer la conexión con los usuarios locales.
En África, coincidiendo con el lanzamiento del JETOUR T1, la marca firmó una alianza con el legendario club egipcio Al Ahly SC, convirtiéndose en socio oficial de la institución. En Oriente Medio, JETOUR se convirtió en socio oficial de la fase regional árabe de un importante torneo internacional de fútbol. Durante la celebración del evento, la marca puso a disposición un total de 400 vehículos, incluidos los modelos G700, T2 y T1, ofreciendo una solución integral de movilidad para la competición. Asimismo, participó activamente en la creación de la canción oficial del torneo, logrando una integración más profunda entre la cultura futbolística y la industria automotriz.
Desde el patrocinio de clubes locales en América Latina, pasando por la colaboración estratégica con históricos gigantes del fútbol africano, hasta su participación como socio oficial de grandes competiciones internacionales, JETOUR ha construido un innovador modelo de integración entre “Travel+Sports”, superando barreras geográficas y culturales para incorporarse de forma natural a las pasiones, aficiones y estilos de vida de los consumidores de todo el mundo.
De cara al futuro, JETOUR continuará ampliando su cooperación con el fútbol en distintos mercados internacionales, profundizando su participación en los ecosistemas deportivos regionales y aprovechando una amplia variedad de escenarios de colaboración deportiva global para fortalecer la comunicación y la interacción con los usuarios de todo el mundo, consolidando así su influencia en el mercado global.
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Tina Liu
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