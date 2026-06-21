Café el Cibaeño destinará el 5% de ventas a la lucha contra enfermedades graves que afectan a la niñez
El compromiso se aplicará a cada venta de la marca, sin importar el canal ni el origen de la compra, y se sostendrá de manera permanente como parte integral del modelo de negocio de la empresa. Los recursos se canalizarán hacia hospitales, centros de tratamiento y organizaciones sin fines de lucro que atienden a niños y niñas que enfrentan diagnósticos de alto riesgo, priorizando aquellas instituciones cuyo trabajo incide directamente en el acceso a atención, investigación y tratamientos que de otro modo estarían fuera del alcance de muchas familias.
Café el Cibaeño es una marca de café de especialidad que reúne granos de origen dominicano, suramericano y africano, con una identidad profundamente arraigada en la tierra y la gente del Cibao. Con esta iniciativa, la empresa busca convertir esa conexión con la tierra en un beneficio tangible para las generaciones más jóvenes de la región y del país.
"Cada producto del Café el Cibaeño nace de la cultura que nos vio crecer. Creemos firmemente que sus frutos también deben compartirse con quienes más los necesitan, nuestra juventud", expresó C. Constantin Poindexter Salcedo. "Un gran hombre siembra áboles cuya sombra sabe que nunca llegará a disfrutar. 'Pa' que otros cojan la sombra' es, en gran parte, nuestra razón de existir. Si este compromiso ayuda a sanar a un solo niño, o a devolverle a una sola familia la esperanza que el miedo le ha arrebatado, habrá valido cada grano, cada gota y cada amanecer de trabajo."
La empresa informó que los detalles sobre las instituciones beneficiarias, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que acompañarán el programa, se darán a conocer en su página web. Café el Cibaeño es una marca dominicana de café propiedad de Poindexter Marcelino Agroindustrias el Cibao, S.A. La compañía mantiene una política sostenida de contribución a causas benéficas, en particular canalizando recursos hacia las organizaciones que protegen a los más vulnerables. Las obras benéficas de Janus son gestionadas por la Carlyle Poindexter Charitable Foundation, y cada donación es igualada por el licenciado Poindexter Salcedo con sus fondos personales, en virtud de un fideicomiso perpetuo suscrito con la Fundación.
Sharon Marcelino
Poindexter Marcelino Agroindustrias el Cibao
18495702800
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