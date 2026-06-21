Gobernador Newsom declara Estado de Emergencia en el Condado de Los Ángeles por la respuesta al incendio en Boyle Heights

La proclamación de Estado de Emergencia ordena a las agencias estatales coordinarse estrechamente con los gobiernos locales, proporcionar apoyo en la gestión de emergencias, suspender ciertos requisitos de contratación pública para recursos de respuesta de emergencia y agilizar el acceso a los recursos necesarios para las operaciones de respuesta y recuperación.

“Cal OES está trabajando junto con la Ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Manejo de Emergencias de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y nuestros socios regionales para garantizar que cuenten con los recursos, la información y el apoyo necesarios para responder a este incidente,” dijo la directora de Cal OES Caroline Thomas Jacobs. “El Estado de Emergencia nos permite agilizar aún más los esfuerzos de coordinación y aprovechar capacidades estatales adicionales según sea necesario. Nuestro enfoque sigue siendo proteger a las comunidades y apoyar las operaciones de respuesta dirigidas localmente.”

Recursos estatales desplegados de manera preventiva

Cal OES mantiene una estrecha coordinación con el Departamento de Manejo de Emergencias de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, autoridades de la ciudad y el condado, y otros grupos locales.

Aunque las autoridades locales no han solicitado recursos estatales adicionales en este momento, California ha tomado medidas preventivas para posicionar y poner a disposición importantes recursos de salud pública y respuesta de emergencia en caso de que las condiciones requieran su despliegue.

Estos recursos incluyen:

5.5 millones de mascarillas respiratorias N95 disponibles para distribución en las comunidades afectadas.

Purificadores de aire de grado comercial disponibles para centros de evacuación, instalaciones comunitarias y otros espacios públicos.

Agua embotellada y otros suministros de emergencia disponibles a través de la red logística estatal.

Recursos mejorados de monitoreo de la calidad del aire y apoyo técnico.

Además, Cal OES ha desplegado líderes de la División de Bomberos y Rescate Estatal con experiencia técnica especializada para trabajar junto a las autoridades locales de bomberos y brindar asesoría sobre estrategias de extinción y consideraciones operativas relacionadas con incendios complejos en almacenes y materiales peligrosos.

California desplegó previamente experiencia técnica similar durante el incidente de materiales peligrosos en Garden Grove, en el Condado de Orange, donde la coordinación entre el estado y las autoridades locales ayudó a respaldar la toma de decisiones operativas y los esfuerzos de respuesta. Ese mismo enfoque colaborativo se está utilizando para apoyar a las autoridades locales mientras gestionan el incidente de Boyle Heights.

El Estado de California permanece preparado para proporcionar personal adicional, equipo, recursos de salud pública y apoyo logístico si las autoridades locales determinan que dichos recursos son necesarios.

Calidad del aire y apoyo a la salud pública

El incendio del almacén ha generado una cantidad significativa de humo y partículas que pueden afectar la calidad del aire en los vecindarios cercanos.

Para apoyar los esfuerzos de monitoreo de salud pública, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB por sus siglas en inglés) está coordinando con grupos locales y regionales para garantizar el acceso a información sobre la calidad del aire y experiencia técnica especializada. Las agencias estatales continúan monitoreando las condiciones y están preparadas para desplegar recursos adicionales de monitoreo si son solicitados.

California también cuenta con equipo de protección y recursos de filtración de aire disponibles para apoyar las necesidades de la comunidad, especialmente de las poblaciones vulnerables, incluyendo personas mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares.

Recomendaciones de salud y seguridad pública

Se recomienda a los residentes de Boyle Heights y comunidades cercanas:

Seguir todas las instrucciones, avisos, órdenes de evacuación y órdenes de refugio en el lugar emitidas por las autoridades locales.

Permanecer en interiores siempre que sea posible y mantener puertas y ventanas cerradas.

Utilizar el sistema de aire acondicionado en modo de recirculación, si está disponible.

Usar una mascarilla N95 o una mascarilla de protección equivalente al estar al aire libre en áreas afectadas por el humo.

Limitar las actividades físicas intensas al aire libre, especialmente si hay humo u olores presentes.

Vigilar síntomas como tos, dificultad para respirar, molestias en el pecho o irritación de los ojos y buscar atención médica si es necesario.

Verificar el bienestar de vecinos, personas mayores y otras personas particularmente vulnerables a los efectos del humo.

Mantenerse informado a través de las alertas oficiales de emergencia y las actualizaciones sobre la calidad del aire.

Las agencias estatales continuarán coordinando esfuerzos a través de Cal OES con sus socios locales y permanecerán preparadas para proporcionar recursos y apoyo adicionales conforme evolucione la situación.

Se recomienda a los residentes de Boyle Heights y áreas circundantes seguir las indicaciones de las autoridades locales, monitorear las condiciones de calidad del aire y evitar las zonas afectadas mientras continúan las operaciones de emergencia.

El texto completo de la Proclamación de Emergencia del Gobernador está disponible aquí.