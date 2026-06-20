Bodo Launches AI-Powered Email Ticketing System in Brazil to Improve Customer Communication

Bodo AI-powered email ticketing and CRM system designed to centralize customer communication and workflow management. Bodo AI ticketing and CRM system workflow showing how customer messages, documents, and follow-ups are organized in a structured system.

Swiss AI-powered platform combines email ticketing, CRM, customer history, and workflows to help companies organize communication.

IA sozinha não cria ordem. Ela pode ajudar a escrever e analisar, mas empresas precisam de uma estrutura que mantenha cada cliente, documento e follow-up conectado ao histórico correto.” — Andreas Krämer

KREUZLINGEN, THURGAU, SWITZERLAND, June 20, 2026 / EINPresswire.com / -- A Bodo-ticketing.com , um produto da Hairforlife & Intl. Websolution de Andreas Krämer , apresenta ao mercado brasileiro uma solução de ticketing por e-mail com inteligência artificial, CRM e infraestrutura de workflow para empresas que precisam organizar, rastrear e centralizar a comunicação com clientes.Em muitas empresas, o atendimento ainda depende de caixas de entrada compartilhadas, mensagens dispersas em WhatsApp e Instagram, arquivos separados e anotações internas sem estrutura centralizada. Isso pode levar à perda de informações, falta de clareza sobre responsabilidades, dificuldade no acompanhamento de casos antigos e falhas na documentação.A Bodo foi desenvolvida a partir de uma necessidade real. Andreas Krämer, fundador da Hairforlife e consultor reconhecido no setor de transplante capilar no mundo de língua alemã desde 2004, lidou durante anos com um grande volume de solicitações de pacientes, clínicas e interessados. Com o aumento de sua presença na mídia na Alemanha e na Suíça, incluindo aparições em SAT.1, SWR, ZDF, SRF e Tele Züri, os sistemas tradicionais de e-mail passaram a apresentar limitações.Embora existam soluções de CRM e ticketing no mercado, muitas são complexas, pouco flexíveis para casos individuais ou não oferecem uma visão clara de documentos, imagens e históricos completos. A Bodo foi criada para resolver esse problema: manter cada cliente, documento, resposta e follow-up conectado ao histórico correto.O conceito central da plataforma é simples: um cliente, um ticket, um histórico completo.Com a Bodo, as equipes conseguem manter todas as informações relevantes centralizadas em um único lugar. Cada caso pode ser acompanhado com contexto completo, histórico de comunicação, documentos, notas internas e responsabilidades claramente definidas. Isso é especialmente relevante para clínicas, consultorias, escritórios de contabilidade, fiduciárias e prestadores de serviços que lidam com processos sensíveis ou de longo prazo.A inteligência artificial integrada auxilia as equipes na criação de respostas, organização de informações, análise de mensagens e aumento de produtividade. No entanto, a Bodo não se posiciona como uma ferramenta em que a IA opera sozinha. A IA atua como suporte, enquanto a infraestrutura garante ordem, rastreabilidade e confiabilidade.“IA sozinha não cria ordem. Ela pode ajudar a escrever e analisar, mas empresas precisam de uma estrutura que mantenha cada cliente, documento e follow-up conectado ao histórico correto”, afirma Andreas Krämer, fundador da Bodo-ticketing.com.A solução também responde a um desafio crescente: muitos atendimentos começam por WhatsApp, Instagram ou chat, mas esses canais nem sempre são adequados para processos complexos, documentação e controle interno. A Bodo permite que empresas usem esses canais como ponto de entrada, mas transfiram a gestão para um sistema estruturado baseado em e-mail e tickets.Além do ticketing por e-mail, a Bodo oferece CRM integrado, histórico centralizado de clientes, notas internas, gestão de documentos, follow-ups, organização de respostas, editor com IA, mensagens de voz, formulários e workflows para equipes.Mais informações estão disponíveis em:Informações sobre Andreas Krämer:Sobre a Bodo-ticketing.comA Bodo-ticketing.com é um sistema inteligente de ticketing por e-mail com inteligência artificial, CRM e infraestrutura de workflow para empresas que desejam organizar e estruturar melhor a comunicação com clientes.Contato para imprensaBodo-ticketing.comHairforlife & Intl. Websolution Andreas KrämerHauptstrasse 508280 KreuzlingenSuíçaE-mail: info@bodo-ticketing.comTelefone: +41 79 820 14 14Website: https://bodo-ticketing.com/pt-br/

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