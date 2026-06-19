Cabaña con piscina privada? Airbnbs de lujo crecen en Panamá mientras la ocupación hotelera se mantiene en 57.9%

Cabana con piscina privada eden ubedi

Eden Ubedi, una villa boutique para dos personas en San Carlos, reporta fines de semana agotados con meses de antelación

El huésped que nos busca quiere el lugar para sí, sin compartir piscina ni espacios comunes, La capacidad es de dos personas; no competimos por volumen” — Eden Ubedi

LA CHORRERA, SAN CARLOS, AREA PLAYA, PANAMA, June 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Panamá cerró 2025 con cifras récord: 3,004,266 visitantes internacionales y $6,583 millones en ingresos turísticos, alzas de 8.2% y 9.7% respectivamente frente a 2024, según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). El mismo informe oficial registró, sin embargo, una ocupación hotelera promedio de apenas 57.9%. La distancia entre ambos datos —más visitantes que nunca, hoteles a poco más de media capacidad— ha puesto el foco en un segmento que las estadísticas hoteleras no capturan: el alquiler de propiedades completas, en particular villas y cabañas con piscina privada para grupos reducidos.Eden Ubedi, una villa boutique en el corredor de playas de San Carlos, ofrece un caso medible de esa demanda. La propiedad —150 m² para un máximo de dos personas— reporta que sus fines de semana se agotan entre uno y tres meses por adelantado, un nivel de ocupación anticipada que contrasta con el promedio nacional del sector hotelero.Un segmento que las estadísticas hoteleras no capturanEl término que la industria usa para este comportamiento es turismo de desconexión: viajeros que priorizan la privacidad y el uso exclusivo del espacio por encima del número de amenidades o de la marca del alojamiento. El formato —una vivienda completa que no se comparte con otros huéspedes— quedó fuera del radar de los indicadores tradicionales de ocupación, que miden habitaciones, no propiedades enteras como cabañas con piscina privadas."El dato de 57.9% no significa que falten viajeros; significa que una parte de ellos se aloja en otro formato", afirma Robert Kersbergen, fundador de Eden Ubedi y residente en Panamá desde hace más de una década. "El huésped que reserva una villa entera para dos no aparece en la estadística de ocupación de un hotel, pero está gastando: en alojamiento, en restaurantes locales, en transporte."El factor estadounidenseBuena parte de esa demanda llega del exterior. América del Sur lideró los mercados emisores hacia Panamá en 2025, según la ATP, pero los operadores de alquiler privado señalan un crecimiento del viajero estadounidense, favorecido por tres condiciones objetivas: Panamá usa el dólar de EE. UU. como moneda de curso legal, lo que elimina el cambio de divisa; mantiene conexión aérea directa con ciudades como Miami (alrededor de tres horas de vuelo), Houston, Orlando y Nueva York; y comparte huso horario con el este de Estados Unidos buena parte del año. Los ciudadanos estadounidenses no requieren visa para estadías turísticas.Sobre ese perfil, Eden Ubedi apunta a una comparación de precio concreta. La empresa reporta tarifas desde $179 por noche por la propiedad completa —no por habitación—, es una villa para 2 con piscina privada, jacuzzi, cocina equipada e internet satelital Starlink incluidos; su paquete de mayor categoría, denominado "Sublime", cuesta $790 e incorpora mayordomo y cena privada. El planteamiento, reconoce Kersbergen, es que el viajero pague por la villa entera lo que pagaría por una habitación de hotel de playa en temporada.Una propuesta definida por sus restriccionesA diferencia del modelo de complejo, Eden Ubedi opera con límites estrictos: capacidad máxima de dos personas, sin niños ni bebés, sin eventos ni fiestas y sin espacios compartidos. La empresa sostiene que esas restricciones, lejos de reducir la demanda, la concentran en un público específico —aniversarios, lunas de miel y escapadas de fin de semana en pareja— dispuesto a pagar una tarifa por noche más alta a cambio de exclusividad.Nomara, la segunda propiedad, flexibiliza ese modelo sin abandonarlo: admitirá hasta cuatro adultos, además de niños y bebés, conservando el principio de propiedad privada completa con piscina exclusiva. La lista de espera está abierta a través de Instagram (@nomaraprivada).Contexto: peso del turismo en la economíaEl turismo representa cerca del 8% del PIB de Panamá y aproximadamente el 10% del empleo del país, según Promtur Panamá. Para los destinos de playa próximos a la capital —San Carlos, Coronado y el corredor del Pacífico, a unos 90 minutos de Ciudad de Panamá— el desplazamiento de parte del gasto desde los grandes hoteles hacia alquileres privados de alto valor tiene un efecto identificable: tarifas por noche más altas y una derrama directa hacia comercios, restaurantes y servicios locales, en lugar de gasto concentrado dentro de un complejo cerrado. Si la tendencia se mantiene, el indicador de ocupación hotelera dejaría de ser, por sí solo, una medida completa del desempeño turístico de la zona.Datos de la propiedadEden Ubedi se ubica en el área de playa de San Carlos, a tres minutos de la carretera Interamericana y a cinco o diez minutos en auto de tres playas. Incluye cama King XL, piscina privada, jacuzzi, pantalla de cine, cocina equipada, internet Starlink, estacionamiento privado y jardín cercado; admite hasta dos mascotas sin costo. Entrada desde las 3:00 p.m. y salida hasta las 11:00 a.m. Las reservas se gestionan de forma directa por el sitio web y WhatsApp; el calendario de disponibilidad está publicado en edenubedi.com/calendario.Acerca de Eden UbediEden Ubedi es una villa boutique privada — una cabaña con piscina privada para parejas— en San Carlos, en el corredor de playas del Pacífico panameño. Ofrece la propiedad completa para dos personas, no una habitación compartida. En julio de 2026 incorporará una segunda propiedad, Nomara, orientada a familias y grupos pequeños. Información: edenubedi.com.

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