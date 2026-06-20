OAS Mobility Startet Vorverkauf des OAS Air Ultra in Deutschland

Ab dem 20. Juni 2026 startet der Vorverkauf des OAS Air Ultra in Deutschland – ein faltbarer Elektrorollstuhl mit nur 16,3 kg, der Mobilität neu definiert.

BERLIN, GERMANY, June 20, 2026 / EINPresswire.com / -- OAS Mobility , Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen, gibt heute den bevorstehenden Marktstart seines neuesten Modells bekannt: den OAS Air Ultra . Der ultraleichte, faltbare Elektrorollstuhl wurde speziell für Menschen entwickelt, die mehr Unabhängigkeit im Alltag und auf Reisen suchen, ohne auf Stabilität und Komfort verzichten zu müssen.Mit einem Gewicht von nur 16,3 kg lässt sich der OAS Air Ultra mit einem einzigen Handgriff falten und passt dadurch problemlos in den Kofferraum eines Autos, in Bus und Bahn oder sogar ins Flugzeug. Die Batterie ist TSA-konform und ermöglicht damit unkompliziertes Reisen ohne zusätzliche Genehmigungen.„Mobilität bedeutet für uns nicht nur, von A nach B zu kommen – sie bedeutet, die eigene Abenteuerlust frei ausleben zu können“, erklärt der Gründer von OAS Mobility. „Mit dem Air Ultra wollten wir einen Rollstuhl schaffen, der diese Freiheit so leicht wie möglich macht – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.“Die wichtigsten Merkmale des OAS Air Ultra:Ultraleicht: Nur 16,3 kg GesamtgewichtEin-Klick-Faltmechanismus: Faltet und entfaltet sich in Sekunden, ganz ohne WerkzeugBreiterer Sitz: 17,8 Zoll (45,2 cm) Sitzbreite und 18,9 Zoll (48 cm) Armlehnenabstand für mehr KomfortStabiler Rahmen: Tragfähigkeit von bis zu 136 kg (300 lbs)Ergonomisches Sitzsystem: Sitz und Rückenlehne unterstützen eine natürliche KörperhaltungVerbesserte Beinstütze: Fußplatte und Wadenriemen reduzieren den Druck auf die UnterschenkelReisefreundlich: TSA-zugelassene Batterie für unkomplizierte FlugreisenFünf Farboptionen: Für individuellen StilTechnische Daten im ÜberblickSpezifikationWertGesamtgewicht16,3 kg (ohne Batterie) / 19 kg (mit 2 Batterien)Reichweitebis zu 24 kmHöchstgeschwindigkeit6 km/h (vorwärts)Maximale Tragfähigkeit136 kgSitzbreite45,2 cm (17,8″)Armlehnenabstand (innen)48 cm (18,9″)Kletterfähigkeitbis 15°Wendekreis73,4 cmAkku2 × 24 V / 10,4 Ah Lithium-Ionen, TSA-konformLadezeit4–6 StundenRahmenmaterialAluminiumlegierung (Flugzeugqualität)Gefaltete Maße66 × 35 × 72 cmFarben5 (Mandarine, Ebenholz, Kirschblüte, Salbeigrün, Ozeanblau)Garantie2 Jahre auf den Rahmen; lebenslange Garantie für VorbestellerVorverkaufspreis1.399 € (regulär 1.499 €)Der OAS Air Ultra ist ab dem 20. Juni 2026 im Vorverkauf erhältlich. Interessierte können sich bereits jetzt über die offizielle Website oasmobility.de informieren und von einem zeitlich begrenzten Vorverkaufsangebot profitieren.OAS Mobility setzt mit dem Air Ultra einen weiteren Schritt in seiner Mission fort, Mobilitätshilfen zu entwickeln, die Menschen nicht einschränken, sondern ihnen neue Möglichkeiten eröffnen – sei es im Alltag, auf Reisen oder unterwegs in der Natur.Über OAS MobilityOAS Mobility entwickelt intelligente, leichte Elektrorollstühle, die Mobilität, Komfort und Unabhängigkeit miteinander verbinden. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein selbstbestimmtes, aktives Leben zu ermöglichen – ganz nach dem Motto: Dein Leben durchqueren.Weitere Informationen unter: https://oasmobility.de PressekontaktOAS Mobility – PresseteamE-Mail: support@oasmobility.deWeb: oasmobility.de

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