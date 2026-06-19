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ButterflyMan Pubblica The Longest Line, un Thriller Politico sulla Guerra Invisibile che Minaccia la Democrazia

Il nuovo romanzo di ButterflyMan esplora spionaggio, guerra dell’informazione, influenza straniera e la fragilità della democrazia moderna.

MILANO, ITALY, June 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- THE LONGEST LINE

Un Colpo di Stato Silenzioso · Una Guerra Invisibile · Un Tradimento Globale

MILANO, ITALIA — 2026 — Lo scrittore indipendente ButterflyMan annuncia la pubblicazione internazionale di The Longest Line, un thriller politico che esplora spionaggio, guerra dell’informazione, influenza straniera e il futuro della democrazia nell’era digitale.

Ma The Longest Line è molto più di un romanzo.

È una domanda.

Una domanda che molti considererebbero impossibile.

E se il Presidente degli Stati Uniti fosse in realtà un agente del KGB?



UNA DOMANDA IMPOSSIBILE

Per gran parte del XX secolo, gli Stati Uniti hanno rappresentato il principale simbolo della libertà politica e della democrazia costituzionale.

Per milioni di persone nel mondo, l’America non era soltanto una nazione.

Era un’idea.

L’idea che individui provenienti da culture, religioni e origini diverse potessero convivere all’interno di un sistema fondato sulla libertà, sul pluralismo e sullo stato di diritto.

Ma ogni sistema democratico contiene una fragilità fondamentale.

La convinzione che ciò che è accaduto altrove non possa accadere qui.

La convinzione che la libertà sia permanente.

La convinzione che le istituzioni siano indistruttibili.

La convinzione che la storia abbia già scelto il proprio vincitore.

The Longest Line mette in discussione queste convinzioni.



LA TERZA GUERRA MONDIALE INVISIBILE

Per decenni abbiamo immaginato la guerra come un conflitto tra eserciti.

Abbiamo immaginato carri armati.

Missili.

Confini attraversati.

Città bombardate.

Ma il XXI secolo ha introdotto una forma diversa di conflitto.

Una guerra invisibile.

Una guerra combattuta attraverso:

• informazione

• percezione

• algoritmi

• propaganda

• media

• tecnologia

• emozioni

• divisione sociale

Le armi principali non sono più le bombe.

Sono le narrazioni.

Le convinzioni.

Le paure.

Le identità.

In questo nuovo scenario, la conquista di una società non richiede necessariamente un’invasione militare.

Può avvenire attraverso la progressiva erosione della fiducia pubblica.

Può avvenire quando una popolazione smette di distinguere tra verità e propaganda.

Può avvenire quando l’informazione viene sostituita dall’emozione.

Può avvenire quando il dibattito democratico viene sostituito dalla tribalizzazione politica.



LA STORIA

Al centro del romanzo troviamo Jonathan Prescott.

Carismatico.

Popolare.

Divisivo.

Un uomo che conquista la presidenza degli Stati Uniti promettendo di restaurare la grandezza nazionale.

Ma dietro l’immagine pubblica emerge lentamente una realtà diversa.

Giornalisti investigativi.

Funzionari dell’intelligence.

Diplomatici.

Analisti.

Tutti iniziano a collegare eventi che sembrano scollegati.

Finanziamenti opachi.

Operazioni di influenza.

Campagne mediatiche.

Manipolazioni strategiche.

Reti di intelligence.

Ciò che emerge è la possibilità impensabile che la più potente democrazia del mondo sia stata infiltrata dall’interno.



NON È UNA STORIA SULLA SINISTRA O SULLA DESTRA

Uno degli aspetti più importanti di The Longest Line è che il romanzo non riguarda uno schieramento politico specifico.

Non riguarda repubblicani o democratici.

Non riguarda conservatori o progressisti.

Riguarda qualcosa di molto più profondo.

La vulnerabilità delle società aperte.

La facilità con cui la libertà può essere data per scontata.

La rapidità con cui la fiducia può essere distrutta.

La capacità delle moderne tecnologie di amplificare divisioni e conflitti.

La domanda centrale non è:

“Chi vincerà le prossime elezioni?”

La domanda è:

“Le società democratiche saranno ancora in grado di riconoscere la verità quando ne avranno bisogno?”



DALL’ESPERIENZA PERSONALE ALLA NARRATIVA

ButterflyMan è nato in una società comunista autoritaria.

Ha vissuto direttamente la censura.

La propaganda.

L’indottrinamento ideologico.

La paura come strumento di controllo sociale.

Dopo aver lasciato quel mondo e aver costruito una nuova vita negli Stati Uniti, ha iniziato a osservare con crescente preoccupazione come alcune dinamiche tipiche dei sistemi autoritari stessero assumendo forme nuove e più sofisticate.

Secondo l’autore:

“Sono grato al mio passato. Una vita plasmata dalla paura, dalla censura e dalla propaganda mi ha dato la capacità di riconoscere gli stessi schemi quando si ripresentano sotto nuove forme.”



UNA STORIA. E UN AVVERTIMENTO.

The Longest Line è prima di tutto un thriller.

Una storia di spionaggio.

Una storia di potere.

Una storia di tradimento.

Ma è anche un invito alla riflessione.

Perché le democrazie raramente muoiono all’improvviso.

Molto spesso si indeboliscono lentamente.

Un compromesso alla volta.

Una menzogna alla volta.

Una distrazione alla volta.

Fino al giorno in cui la loro scomparsa appare improvvisamente inevitabile.



DEDICA

Dedicato a coloro che continuano a credere:

“Qui non potrebbe mai accadere.”

E se l’uomo che custodisce i codici nucleari,

colui che ha giurato di difendere il mondo libero,

fosse in realtà fedele a un potere che nessuno ha scelto?

E se la democrazia non venisse distrutta dai carri armati,

ma lentamente erosa dall’informazione, dagli algoritmi, dalle emozioni e dal silenzio?

Continueremmo a credere che la libertà sia garantita?



THE LONGEST LINE

Disponibile ora in edizione cartacea e Kindle.

Amazon:

https://a.co/d/0gvpq7w0

Autore:
ButterflyMan

Sito ufficiale:
ButterflyMan.com



“Le guerre più pericolose iniziano senza spari.”

“Non tutte le invasioni attraversano un confine.”

“È finzione. Finché non lo è più.”

ButterflyMan
butterflyman publishing LLC
contact@butterflyman.com

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