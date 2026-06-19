La Gobernadora Hochul Anuncia una Inversión de 28,5 Millones de Dólares en Proyectos de Resiliencia Climática e Infraestructura en Todo el Condado de Suffolk

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión histórica de 28,5 millones de dólares en proyectos de resiliencia climática e infraestructura en todo el condado de Suffolk. La financiación se destinará a reemplazar el muro de contención de Asharoken Avenue, restaurar Harbor Road en Stony Brook, elevar y mejorar carreteras clave en Amity Harbor, y reconstruir la presa de Blydenburg y Stump Pond. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos aumentan en intensidad y frecuencia, la Gobernadora está tomando medidas para proteger a comunidades vulnerables como las del condado de Suffolk. Al destinar millones a proyectos de resiliencia climática e infraestructura, ayuda a mitigar la posible devastación para las pequeñas empresas y las familias trabajadoras de toda la región.

"Cuando la supertormenta Sandy azotó nuestras costas, trastocó las vidas, los hogares y los negocios de millones de residentes de Long Island", dijo la gobernadora Hochul. "Nueva York no puede permitirse otro Sandy; por eso mi administración sigue realizando inversiones históricas en proyectos de resiliencia climática e infraestructura para prepararnos ante futuros fenómenos meteorológicos. Me enorgullece destinar 28,5 millones de dólares al condado de Suffolk para reemplazar muros de contención y presas, así como para restaurar carreteras críticas. Juntos, estamos construyendo un Nueva York mejor, más fuerte y más resiliente".

La inversión de 28,5 millones de dólares de la gobernadora Hochul en el condado de Suffolk incluye:

12 millones de dólares para reemplazar el muro de contención de Asharoken Avenue, que sirve como una medida crucial de mitigación de inundaciones para la comunidad circundante.

6,5 millones de dólares para restaurar Harbor Road en Stony Brook, que fue arrasada por una fuerte tormenta en agosto de 2024.

2 millones de dólares para elevar y mejorar carreteras clave en Amity Harbor con el fin de hacer frente al aumento del nivel del mar y mejorar la resiliencia costera. 8 millones de dólares para reconstruir la apreciada presa Blydenburg de la comunidad, que también fue arrasada en 2024.

Esta financiación se suma a sus compromisos previos con proyectos de resiliencia climática en la región:

910,000 dólares para el Proyecto de Mitigación de Inundaciones de Bellhaven, en el municipio de Brookhaven, destinado a aumentar la resiliencia del extremo de Bellhaven Road.

986,916 dólares para que el pueblo de Southampton instale infraestructura verde de gestión de aguas pluviales en el estacionamiento de West Main Street, en el centro de la localidad.

654,577 dólares para que el pueblo de Northport instale infraestructura verde de gestión de aguas pluviales —incluidos jardines de lluvia— en cuatro áreas de proyecto de alta prioridad en la zona costera del pueblo.

549,955 dólares para la organización 1653 Foundation Inc., destinados a restaurar la línea costera deteriorada en el parque Halesite, en la orilla oriental del puerto de Huntington.

250,000 dólares para que el municipio de Southold colabore con socios en la sustitución de alcantarillas de arroyo de tamaño insuficiente por compuertas de marea autorreguladas, como parte de la restauración de la propiedad Broad Meadows Marsh en Orient.

232,500 dólares para que el municipio de Huntington estabilice un tramo de costa a lo largo del puerto de Huntington utilizando vegetación nativa y escollera (riprap).

500,000 dólares para que East Patchogue (municipio de Brookhaven) adquiera una parcela de terreno destinada a la preservación de espacios abiertos y a la reducción del riesgo de inundaciones.

650,000 dólares para que el municipio de Brookhaven adquiera cerca de 20 acres de bosque maduro y humedales de agua dulce a lo largo del río Forge, con el fin de proteger un campo de pozos de agua, mitigar los impactos del aumento del nivel del mar y ofrecer mitigación de inundaciones durante tormentas severas.

La senadora estatal Monica R. Martinez dijo: "El aumento del nivel del mar y las tormentas severas representan una amenaza creciente para Long Island. Afrontar esta realidad requerirá un compromiso proactivo para reconstruir la infraestructura vulnerable con soluciones innovadoras que permitan a nuestra región adaptarse a un clima cambiante. Agradezco a la gobernadora Hochul su colaboración con la Legislatura para apoyar estas inversiones cruciales en la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo del condado de Suffolk".

El asambleísta Kwani B. O’Pharrow dijo:“Invertir en infraestructura resiliente es fundamental para proteger a las comunidades, la economía y el medio ambiente del condado de Suffolk. Agradezco a la gobernadora Hochul esta importante inversión de 28,5 millones de dólares, que fortalecerá nuestras carreteras, costas y vías fluviales, al tiempo que ayudará a nuestra región a resistir mejor los efectos de las condiciones meteorológicas extremas y el cambio climático. Estos proyectos mejorarán la seguridad pública, protegerán los vecindarios locales y garantizarán un futuro más sólido para las generaciones venidera".

La asambleísta Rebecca Kassay dijo: "Desde que asumí el cargo como representante del Distrito 4 en la Asamblea del Estado de Nueva York, he hecho de la obtención de los recursos necesarios una prioridad para restaurar la presa Mill Pond, reabrir Harbor Road y revitalizar el corazón del histórico Stony Brook Village. Me enorgullece haber colaborado con los líderes de la Asamblea y el equipo de la gobernadora Hochul para asegurar al menos 6,5 millones de dólares en el presupuesto estatal destinados a reparaciones de infraestructura que están profundamente ligadas a la identidad, la historia y el futuro de nuestra comunidad. Agradezco especialmente a la gobernadora Hochul por reconocer la importancia de esta iniciativa y por apoyar el aumento solicitado en la contribución del Estado de Nueva York —de al menos 3,75 millones de dólares adicionales—, lo que reduce significativamente la parte del costo que corresponde a la localidad y ayuda a impulsar la reconstrucción. Este avance es fruto de sólidas alianzas intergubernamentales entre el Estado de Nueva York y el municipio de Brookhaven, así como de la colaboración con organizaciones locales y los numerosos residentes y defensores de la comunidad que se han volcado con esta causa. Juntos, no solo estamos reconstruyendo una infraestructura vital, sino también preservando un elemento muy apreciado de la belleza natural, la historia y el carácter de nuestra comunidad para las generaciones venideras".

Gloria Rocchio, presidenta de la Ward Melville Heritage Organization, dijo: "Nunca olvidaré el día en que la gobernadora Hochul visitó Stony Brook tras el desastre. Me tomó de la mano, me miró a los ojos y dijo: 'Ayudaré'. Y lo que es más importante: cumplió su promesa. En nombre de la Ward Melville Heritage Organization y de toda la comunidad, le expresamos nuestro profundo agradecimiento. Gracias a ella, el proyecto se hará realidad".

El ejecutivo del condado de Suffolk, Ed Romaine, dijo: "No podría haber mejores noticias para los residentes del condado de Suffolk y para quienes han trabajado incansablemente defendiendo estos proyectos. Gracias, gobernadora Hochul, por estas inversiones en el condado de Suffolk. Todas ellas responden a una necesidad fundamental en nuestra lucha por la resiliencia costera y la protección del medio ambiente del condado. Hace dos años, observamos con gran tristeza cómo se vaciaba el histórico Stump Pond después de que una tormenta sin precedentes provocara el colapso de la presa. La gobernadora Hochul prometió trabajar con el condado de Suffolk para reconstruir la presa y ahora podemos dar los siguientes pasos. La comunidad celebrará la decisión de financiar una nueva presa y restaurar Stump Pond".

El supervisor del municipio de Brookhaven, Dan Panico, dijo: "Stony Brook es una comunidad hermosa que perdió su apreciado Mill Pond cuando la presa colapsó hace casi dos años. El colapso de dicha presa también eliminó un punto de conexión crucial entre Brookhaven y Smithtown a través de Harbor Road. Los costos de reparación superaban la capacidad económica de la Ward Melville Heritage Organization, propietaria tanto de la presa como de la vía. Sin embargo, gracias a la gobernadora Kathy Hochul y al congresista Nick LaLota, se han destinado un total de 9 millones de dólares a este proyecto. La gobernadora Hochul se puso en contacto conmigo hace semanas para aumentar el compromiso del estado de Nueva York de 2,75 millones a 6,5 millones de dólares; se trata de un incremento significativo de fondos necesarios —por el cual todos estamos agradecidos— que ahora permite encarrilar el proyecto. Cabe destacar que la asambleísta Kassay abogó por este aumento de la financiación estatal. De cara al futuro, el municipio de Brookhaven está listo para reconstruir la presa en beneficio de todos, una vez que la Ward Melville Heritage Organization finalice sus planes y obtenga los permisos de todas las agencias reguladoras pertinentes. Nada de esto habría sido posible sin los fondos reunidos gracias al trabajo conjunto de diversas personas, y agradezco a la gobernadora su compromiso".

El alcalde de la localidad de Head of the Harbor, Michael Utevsky, dijo: "Cuando la gobernadora Hochul dedicó parte de su cumpleaños, el 27 de agosto de 2024, a visitar la zona inundada, prometió ayudarnos y ha cumplido su palabra. Estamos encantados con la contribución de 6,5 millones de dólares incluida en el presupuesto estatal para la reconstrucción de Harbor Road; esta suma contribuirá en gran medida a cubrir los costos totales".

El alcalde de la localidad de Asharoken, Gregory Letica, dijo: "La gobernadora Hochul escuchó nuestras preocupaciones y comprendió lo que estaba en juego. Reconoció que la reconstrucción del muro de contención no se trata simplemente de reparar una infraestructura deteriorada, sino de proteger a las personas. Se trata de salvaguardar los vecindarios, garantizar la seguridad pública, fortalecer la resiliencia frente a futuras tormentas y preservar comunidades que significan tanto para todos los que allí residen. Gracias al liderazgo, la visión y el apoyo de la gobernadora Hochul, este proyecto puede seguir adelante. La inversión que ha realizado hoy beneficiará no solo a los residentes actuales, sino también a las generaciones futuras que seguirán disfrutando y valorando este lugar extraordinario de Long Island. En nombre de los residentes de Asharoken y Eaton’s Neck, quiero agradecer a la gobernadora Hochul por creer en nuestras comunidades y por apoyarnos en momentos de necesidad. Hoy celebramos algo más que financiación: celebramos la colaboración, celebramos la resiliencia y celebramos la promesa de que, trabajando juntos, incluso las comunidades pequeñas pueden lograr grandes cosas".

El concejal y supervisor adjunto del municipio de Babylon, Tony Martínez, dijo: "En nombre de los residentes del municipio de Babylon, quiero agradecer a la gobernadora Hochul por esta inversión fundamental en nuestra comunidad. La grave erosión en Amity Harbor Beach ha expuesto a nuestras carreteras, sistemas de drenaje y viviendas cercanas a un riesgo cada vez mayor. Estos fondos nos permiten elevar las vías vulnerables, modernizar nuestra infraestructura de drenaje y proteger tanto los bienes públicos como la propiedad privada de los daños que puedan causar futuras tormentas. Agradecemos a la gobernadora y a su administración que hayan reconocido la urgencia de este proyecto y que respalden a nuestras comunidades costeras".