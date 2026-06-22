Houston sede del Venezuela Reawakening Summit, un encuentro internacional enfocado en energía, inversión y desarrollo

El flyer Anuncia Oficial-The Venezuela Reawakening Summit está en vivo las inscripciones y se efectuara el 17 de Septiembre,2026 en hosuton, Texas

Líderes globales, expertos en políticas públicas y Pymes se reunirán para analizar oportunidades de cooperación internacional y desarrollo para Venezuela.

El Venezuela Reawakening Summit busca generar un diálogo constructivo, conectar organizaciones y promover soluciones prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible y la prosperidad de Venezuela” — José Pereira

HOUSTON, TX, UNITED STATES, June 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- HOUSTON, TEXAS – 22 de junio de 2026 – El próximo 17 de septiembre de 2026, la ciudad de Houston, Texas, será sede del Venezuela Reawakening Summit, un encuentro internacional que reunirá a líderes del sector energético, inversionistas, empresarios, economistas, expertos legales, responsables de políticas públicas y profesionales del desarrollo provenientes de Estados Unidos, Venezuela y la comunidad internacional.

El evento ha sido diseñado para facilitar el diálogo, fomentar alianzas estratégicas e identificar oportunidades prácticas que contribuyan al desarrollo económico de largo plazo de Venezuela y a la reactivación sostenible de sectores clave de su economía, incluyendo energía, infraestructura, servicios y desarrollo del capital humano.

Más allá de su dimensión económica, la iniciativa tiene a las personas como eje central. El encuentro promoverá conversaciones sobre desarrollo responsable, impacto social, formación de talento, fortalecimiento comunitario y generación de oportunidades que contribuyan positivamente a la calidad de vida de los venezolanos dentro y fuera del país.

El summit se realiza en un momento marcado por la evolución de marcos regulatorios, cambios geopolíticos y un creciente interés internacional en Venezuela, un país que posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y un importante potencial de desarrollo en múltiples sectores productivos.

Los participantes abordarán temas de gran relevancia, entre ellos:

• Oportunidades y desafíos del sector energético

• Inversión internacional y financiamiento

• Marcos regulatorios y cumplimiento normativo

• Cumplimiento OFAC y sanciones internacionales

• Aspectos legales para hacer negocios en Venezuela

• Impacto comunitario y desarrollo del talento humano

• Colaboración público-privada

• Estrategias para el desarrollo económico sostenible

La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión, espacios de networking y sesiones especializadas orientadas a generar conclusiones prácticas y conexiones de alto valor entre los participantes.

Entre los keynote speakers confirmados destacan:

Ali Moshiri, reconocido ejecutivo internacional del sector energético y ex alto directivo de Chevron, quien abordará las oportunidades de inversión en Venezuela, sus ventajas competitivas y los desafíos asociados al proceso de desarrollo.

Francisco Rodríguez, economista de reconocimiento internacional, quien presentará su visión sobre las tendencias macroeconómicas de Venezuela y su potencial para convertirse en un hub energético de las Américas.

Adicionalmente, el evento contará con cuatro breakout sessions especializadas enfocadas en:

• Cumplimiento OFAC y sanciones internacionales

• Marco legal y regulatorio venezolano

• Seguridad, infraestructura y servicios públicos

• Impacto comunitario, recursos humanos y sostenibilidad social

Uno de los objetivos centrales del summit es fortalecer las conexiones entre pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos y Venezuela, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de colaboración entre actores públicos y privados.

Como resultado del encuentro, se desarrollará un White Paper que recopilará los principales hallazgos, recomendaciones y oportunidades identificadas durante las sesiones de trabajo. Este documento servirá como referencia para empresarios, inversionistas, organizaciones y responsables de políticas públicas interesados en el futuro desarrollo económico de Venezuela.

“El Venezuela Reawakening Summit busca generar un diálogo constructivo, conectar organizaciones y promover soluciones prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible y la prosperidad de Venezuela”, afirmó José Pereira, fundador de Venezuela Reawakening LLC. “Al reunir líderes de distintos sectores y perspectivas, aspiramos a fomentar la colaboración, compartir experiencias y contribuir a la identificación de oportunidades que generen crecimiento económico e impacto social positivo.”

El evento se llevará a cabo en el Hyatt Regency Houston West, ubicado en el Energy Corridor de Houston, una de las principales capitales energéticas del mundo y punto de encuentro de empresas, inversionistas y líderes de la industria.

Información adicional, oportunidades de patrocinio, registro y actualizaciones del evento están disponibles en:

www.venezuelareawakening.com

Acerca de Venezuela Reawakening LLC

Venezuela Reawakening LLC es una organización con sede en Houston dedicada a promover el diálogo, la colaboración y las alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico futuro de Venezuela. A través de conferencias, iniciativas educativas, articulación de actores clave y cooperación multisectorial, la organización busca conectar experiencia internacional con oportunidades que impulsen el crecimiento sostenible, el desarrollo responsable y el impacto social positivo.

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Venezuela Energy Reawakening Summit 2026 | Global Leaders, Investors & Energy Experts Unite -Houston

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