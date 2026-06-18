DaVinci Gourmet Barista Craft Championship Dünya Finali, En Yaratıcı Baristaları Bangkok’ta Bir Araya Getirdi

DaVinci Gourmet Barista Craft Championship Dünya Şampiyonu Hasting Ng: Bangkok'ta birincilik kupasını ve büyük ödülü Kerry Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Gıda Servisi Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson'dan alırken. Dünya Finalistleri (Soldan Sağa): Yasmim Rodrigues Sarandy da Silva (Brezilya, İkinci), Çetin Alpay Başkan (Türkiye, Üçüncü) ve Hasting Ng (Hong Kong, birinci).

World of Coffee Bangkok 2026 kapsamında düzenlenen Dünya Finali; yaratıcı barista sanatının ve özgün lezzet yorumlarının en iyi örneklerini bir araya getirdi.

BANGKOK, THAILAND, June 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Hong Konglu Hasting Ng, DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2025–26'nın Dünya Şampiyonu oldu.World of Coffee Bangkok 2026’da gerçekleşen başabaş finalin ardından Hasting, bu yılın “Espresso Your Flavour” temasını mükemmel şekilde yansıtan performansıyla şampiyonluğu kazandı. Brezilya’dan Yasmim Rodrigues Sarandy da Silva ikinci olurken, Türkiye’den Çetin Alpay Başkan ise dikkat çeken performansı ile üçüncü sırada yer aldı.Bu yılki yarışma, teknik ustalığın ötesine geçerek lezzet, hikaye anlatımı ve zanaat aracılığıyla her finalistin özgün yaklaşımını ön plana çıkardı. DaVinci Gourmet’nin lezzet serisini birer araç seti olarak kullanan finalistler, kendi kişisel yolculuklarını ve kültürel köklerini yansıtan içecekler yaratmak için yarıştı.Hasting Ng, hazırladığı iki farklı kreasyonla jüriyi etkilemeyi başardı. "Non-alcoholic Mulled Wine" (Alkolsüz Sıcak Şarap) adlı içeceğinde Columbine Las Flores filtre kahvesini DaVinci Gourmet Spiced Chai ve Blue Ocean şuruplarıyla birleştirerek Katmanlı ve dinamik bir profil oluşturdu. Ardından Güneydoğu Asya lezzetlerine bir saygı duruşu niteliğinde olan, DaVinci Gourmet Pandan ve Lychee şuruplarını içeren, soğuk bir ko-fermantasyon espresso içeceği olan "Mango Sticky Rice"ı sundu."Bangkok'taki Dünya Finali'ni kazanmak benim için bir dönüm noktası. Bu zafer, 'sadeliğin gücüne' olan inancımı haklı çıkarıyor," diyen Hasting, şunları ekledi: "Harika malzemelere ve DaVinci Gourmet'nin sunduğu lezzet çeşitliliğine sahip olduğunuzda, dünya standartlarında bir şey yaratmak için işleri karmaşıklaştırmanıza gerek kalmıyor. Mango Sticky Rice içeceğimle Tayland'ın lezzetlerini sahneye taşımak istedim ve jüride karşılık bulduğu için çok mutluyum."Yarışmada dereceye giren diğer isimler de geleneksel kahvenin sınırlarını zorlayan olağanüstü performanslar sergilediler.Yasmim Rodrigues Sarandy da Silva (Brezilya), DaVinci Gourmet Lemonade ve Ginger (Zencefil) şuruplarını içeren, espresso ve çayı nane ile birleştirdiği "La Cura" ve DaVinci Gourmet Blood Orange (Kan Portakalı) ile Almond (Badem) şuruplarını barındıran, havuç ve pancar suyunun köpüklü bir karışımı olan "Abuela" ile kendi kültürel mirasını sergiledi. Yasmim, "Bu yarışma, kültürel alışveriş ve öğrenimle dolu zenginleştirici bir yolculuk oldu" dedi. "İçecek konseptlerimi paylaşmaktan ve küresel bir sahnede yeni lezzet profillerini keşfetmekten gurur duyuyorum. Bu deneyim, kariyerimde yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya devam etmem konusunda beni daha da yüreklendirdi."Çetin Alpay Başkan (Türkiye), DaVinci Gourmet Forest Berries (Orman Meyveleri) şurubu ve Cheesecake sosu kullandığı, aromatik ve iddialı bir reyhan çayı bazlı "Aegean Breeze" (Ege Esintisi) ile DaVinci Gourmet Pink Guava (Pembe Guava) şurubu ve Yoğunlaştırılmış Süt (Condensed Milk) sos içeren bir cold brew kreasyonu olan "Pink Panther"ı (Pembe Panter) sundu. Çetin, "Dünya sahnesinde Türkiye'yi ve bölgemi temsil etmek, böylesine saygın meslektaşlar ve jüri üyeleriyle fikir alışverişinde bulunmak hayatımı değiştiren bir deneyim oldu" dedi. "DaVinci Gourmet ile çıktığım bu yolculuk, mesleki gelişimim için önemli bir dönüm noktası oldu; teknik becerilerimi keskinleştirdi ve beni yeni zirvelere ulaşmam için motive etti."Finalistler; Mikael Jasin (2024 Dünya Barista Şampiyonu, Duyusal Jüri), Edward Choo (Toothless Coffee Kurucusu, Duyusal Jüri), Sarawut Bank Manngan (Üç Kez Tayland Ulusal Latte Art Şampiyonu, Teknik Jüri) ve Shanya Kath Taratikundech (Promchim Kahve Akademisi Kurucusu, Duyusal Jüri) dahil olmak üzere prestijli bir jüri heyeti tarafından değerlendirildi."Dünya finallerinde 'Espresso Your Flavour' teması güçlü ve yepyeni bir anlam kazandı" diyen Mikael Jasin, sözlerine şöyle devam etti: "Finalistlerimizin kendi bölgelerinin benzersiz lezzetlerini nasıl sofistike ve küresel bir kahve deneyimine dönüştürebileceklerine baktım. Bu şampiyonların her biri inanılmaz derecede zorlu bir süreçten geçti ve yaratıcılıklarına yansıyan derin bir bilgi birikimi ile uzmanlığı beraberlerinde getirdiler."Kerry Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama, Gıda Servisi Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson ise şunları söyledi: "Bugün sadece teknik beceriden fazlasını gördük; kimlik gördük. Hasting, Yasmim ve Çetin, kahvenin geleceğinin özgünlük olduğunu kanıtladılar ve bu şampiyonada içecek inovasyonu için yeni bir standart belirlediler."DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2025–26 sona ererken, DaVinci Gourmet dünya çapındaki baristaların sanatını destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor; yeni nesil kahve sanatçılarına, en iyi yaptıkları iş aracılığıyla kim olduklarını ifade etmeleri için gerekli araçları, lezzetleri ve platformu sunmaya devam ediyor.SONDAVINCI GOURMET HAKKINDADaVinci Gourmet, içecek hazırlama sanatını ilham ve kaliteyle yükseltmek için tasarlanmış geniş bir premium şurup, sos ve meyve karışımları yelpazesi sunan önde gelen bir içecek çözümleri markasıdır. Kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyona olan bağlılığıyla DaVinci Gourmet, baristalar ve miksoloji uzmanlarını olağanüstü içecekler yaratmalarında destekler.

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