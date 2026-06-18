Gaz Européen Choisit triPica pour Moderniser ses Opérations Énergie et Préparer les Services de Demain

plateforme SaaS d'engagement client et de facturation

Gaz Européen, filiale du Groupe Butagaz, déploie la plateforme SaaS de triPica pour simplifier ses opérations et gagner en agilité.

triPica nous apporte une couverture fonctionnelle plus large, davantage de flexibilité et une base solide pour fluidifier nos processus dès aujourd’hui” — Paul-Henry Mosbrucker, Directeur Général Adjoint de Gaz Européen

PARIS, FRANCE, June 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Le fournisseur français, filiale du Groupe Butagaz, déploiera la plateforme SaaS d'engagement client et de facturation de triPica afin de simplifier ses processus clés, réduire les opérations manuelles et disposer d’une solution plus agile pour sa prochaine génération de services. Gaz Européen a choisi triPica afin de simplifier et moderniser ses opérations de facturation et CRM en choisissant une plateforme SaaS conçue pour offrir à l’entreprise une base plus flexible et intégrée pour sa prochaine phase de développement. Ce changement englobe l’ensemble des activités de Gaz Européen dans le gaz et l’électricité et vise à permettre à l’entreprise de servir ses clients professionnels avec davantage d’agilité.Cette sélection fait suite à un processus d’appel d’offres structuré au cours duquel Gaz Européen recherchait davantage de flexibilité, une couverture fonctionnelle plus large, un excellent niveau de sécurité ainsi qu’une meilleure adéquation avec son modèle opérationnel actuel que celle offerte par la solution existante.Avec triPica, Gaz Européen choisit de mettre l’automatisation au cœur de ses processus de facturation, pour focaliser les équipes sur le service aux clients. La société implémente un modèle opérationnel plus agile et davantage piloté par la donnée. Cette orientation s’inscrit dans l’accent publiquement mis par Gaz Européen sur la proximité et la personnalisation des services pour les clients professionnels partout en France.“Notre objectif n’était pas simplement de remplacer un système, mais de fournir à nos équipes une plateforme plus simple à exploiter, plus facile à faire évoluer et mieux alignée avec la manière dont nous souhaitons servir nos clients", déclare Paul-Henry Mosbrucker, Directeur Général Adjoint de Gaz Européen. “triPica nous apporte une couverture fonctionnelle plus large, davantage de flexibilité et une base solide pour fluidifier nos processus dès aujourd’hui, tout en préservant la qualité de service attendue par nos clients et en soutenant les services que nous souhaitons développer demain.”“Les fournisseurs d’énergie ont besoin de plateformes leur permettant d’aller plus vite sans ajouter de complexité ", déclare Mathieu Horn, CEO de triPica. "Gaz Européen fait un choix tourné vers l’avenir : simplifier le présent, automatiser intelligemment là où cela crée de la valeur et se donner la liberté de lancer les services de demain. Nous sommes ravis de collaborer avec leurs équipes sur une transformation conçue pour renforcer à la fois la performance opérationnelle et la qualité du service client.”La mise en œuvre et la migration depuis le système historique ont débuté fin février 2026 et devraient être finalisées pour la majorité des activités d’ici fin septembre 2026.À propos de Gaz EuropéenGaz Européen, filiale du Groupe Butagaz, est un fournisseur français d’énergies dédié aux clients professionnels sur l’ensemble du territoire. L’entreprise accompagne principalement les syndics de copropriété, les acteurs du secteur tertiaire et les établissements de santé à travers des offres de gaz, d’électricité et des services énergétiques à valeur ajoutée. Au-delà de la simple fourniture d’énergie, Gaz Européen se positionne comme un partenaire de confiance, en aidant ses clients à maîtriser leurs consommations, à réduire leur empreinte carbone et à relever les défis de la transition énergétique. Grâce à sa proximité, son expertise et son agilité, l’entreprise propose des solutions concrètes et adaptées aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demainÀ propos de triPicatriPica fournit des solutions SaaS de customer engagement et de billing enrichies par l’intelligence artificielle pour les acteurs de l’énergie, des utilities et des télécommunications dans le monde entier. Sa plateforme permet aux fournisseurs de services de moderniser leurs opérations historiques, de lancer plus rapidement des services digitaux innovants et d’améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation intelligente, l’orchestration pilotée par l’IA et une accélération du time-to-market.

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