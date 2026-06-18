Geoex MCG est partenaire de la Venezuela Energy Week 2026 pour une collaboration historique en géosciences.

CARACAS, VENEZUELA, June 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Venezuela Energy Week 2026 a désigné Geoex MCG comme partenaire officiel en géosciences, dans le but de consolider les fondements techniques des débats autour des vastes bassins d'hydrocarbures du pays, alors que les activités en amont et l'engagement international continuent d'évoluer.

Geoex MCG occupe une position unique dans le secteur amont vénézuélien en tant que seul fournisseur de données sismiques offshore et seule entreprise opérant dans le cadre d'un accord multi-clients avec le ministère des Hydrocarbures. Ses ensembles de données offshore récemment retraités sont actuellement disponibles sous licence, et des projets sont en cours pour acquérir de nouvelles données à partir de 2026 afin de soutenir davantage les activités d'exploration et de développement.

Ce partenariat place un fournisseur de premier plan de solutions géoscientifiques et géophysiques souterraines au cœur du programme technique de l'événement, à un moment où le Venezuela cherche à redéfinir son discours sur l'amont autour de la qualité des données, de la fiabilité géologique et de la définition des ressources exploitables.

« Ce partenariat souligne le rôle croissant de la science du sous-sol dans l’orientation des décisions d’investissement et de la stratégie opérationnelle au sein du secteur amont vénézuélien », a déclaré James Chester, PDG d’Energy Capital & Power. « Il apporte une plus grande rigueur géologique et géophysique à un moment crucial pour l’industrie, contribuant ainsi à combler le fossé entre le potentiel des ressources et la certitude quant au sous-sol. »

La participation de Geoex MCG devrait enrichir les discussions techniques sur l'évolution des bassins vénézuéliens, la qualité de l'imagerie sismique, l'évaluation du potentiel d'exploration et le développement des gisements offshore. Grâce à leurs données récemment retraitées, l'exploration de zones frontalières offshore encore largement inexplorées peut désormais être évaluée, tout comme l'amélioration de l'imagerie dans les champs existants, à savoir Perla, Rio Caribe/Mejillones/Patao/Dragon et Loran/Cocuina.

« Le Venezuela constitue une province souterraine très importante, dont le potentiel géologique est bien établi, mais dont la valorisation repose de plus en plus sur des données modernes et de haute qualité », a déclaré Robert Sorley, président de Geoex MCG. « En nous appuyant sur notre accord multiclient exclusif avec le ministère des Hydrocarbures, sur un portefeuille croissant de jeux de données retraités en partenariat avec DUG Technology, et sur nos projets de nouvelles acquisitions, notre objectif est de permettre aux opérateurs internationaux d’évaluer en toute confiance les opportunités offshore. Nous sommes ravis de soutenir la Venezuela Energy Week 2026 afin de renforcer le dialogue technique et d’apporter davantage de clarté sur le sous-sol dans les discussions relatives à l’investissement et au développement. »

Geoex MCG est spécialisée dans la conception et la réalisation d'études géoscientifiques, l'acquisition de données souterraines, le retraitement sismique et les services de gestion de projet, et accompagne les activités d'exploration et de développement dans les secteurs du pétrole et du gaz, du CSC, de l'hydrogène naturel et d'autres secteurs énergétiques. Grâce à son modèle économique allégé, l'entreprise collabore avec des sous-traitants triés sur le volet afin de fournir des solutions souterraines sur mesure, en adéquation avec les objectifs techniques et commerciaux de ses clients.

Alors que le Venezuela cherche à attirer de nouveaux investissements internationaux, la Venezuela Energy Week se positionne comme une plateforme technique et commerciale de premier plan où se croisent géologie, données et capitaux, favorisant ainsi le dialogue sur les cadres d'investissement, le développement en amont et l'avenir à long terme de l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde.

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