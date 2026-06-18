Protección de Propietarios: La Gobernadora Hochul Se Reúne Con Propietarios de Brooklyn para Destacar las Medidas Contra el Robo de Escrituras

La Gobernadora Kathy Hochul se reunió hoy con propietarios de Brooklyn para destacar las medidas que está tomando para combatir el robo de escrituras. La Gobernadora Hochul consiguió recientemente $4.5 millones para apoyar las actividades de aplicación de la ley, divulgación comunitaria y educación relacionadas con la prevención y lucha contra el robo de escrituras. Además, el presupuesto del año fiscal 2027 incluye $40 millones para el Programa de Protección de Propietarios (HOPP, por sus siglas en inglés) para apoyar una red estatal de organizaciones de asesoramiento en materia de vivienda y servicios legales que brindan asistencia gratuita a los propietarios. Este anuncio se suma a una serie de medidas importantes que el estado ha implementado desde que la Gobernadora asumió el cargo para proteger a los propietarios de viviendas contra el robo de escrituras.

“Ser propietario de una vivienda es la piedra angular del sueño americano, y todo neoyorquino merece la oportunidad de construir esa base para su familia”, dijo la Gobernadora Hochul. “Los propietarios vulnerables están siendo blanco de estafadores, y como Gobernadora, no lo toleraré y mantengo mi compromiso de proteger a los propietarios, especialmente a los más vulnerables, de este despreciable delito”.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dijo: “Desde procesar a los estafadores que se dirigen a propietarios vulnerables hasta aprobar leyes para facilitar la detención de ejecuciones hipotecarias y desalojos, pasando por la creación del Programa de Protección del Propietario, mi oficina ha estado en la primera línea de la lucha contra el robo de escrituras. Agradezco a la Gobernadora Hochul su apoyo en la lucha contra este flagelo y la asignación de recursos cruciales para que los neoyorquinos puedan conservar sus hogares”.

El robo de escrituras priva a los neoyorquinos trabajadores de la oportunidad de ser propietarios y conservar sus hogares, especialmente en comunidades de color. Los 44,5 millones de dólares permitirán a los propietarios y a las fuerzas del orden combatir este delito.

Como parte del presupuesto del año fiscal 2027, la gobernadora Hochul destinó 40 millones de dólares al programa HOPP para apoyar una red de organizaciones de asesoramiento en materia de vivienda y servicios legales que brindan asistencia gratuita a los propietarios en todo el estado de Nueva York. Las organizaciones HOPP ofrecen servicios que incluyen ayudar a los propietarios en riesgo a conservar sus hogares, como la prevención de ejecuciones hipotecarias, y evitar estafas que pueden derivar en fraude hipotecario o robo de escrituras. Desde que la gobernadora asumió el cargo, el estado ha proporcionado un total de casi 200 millones de dólares, que financian servicios esenciales para 20,000 propietarios en riesgo anualmente, preservando millones de dólares en patrimonio y estabilizando las comunidades.

El año pasado, la gobernadora tomó medidas para proteger a los propietarios al firmar una ley que fortalece los procedimientos de notificación de zonas de cese y desistimiento, así como leyes y políticas para combatir la discriminación en la tasación de viviendas. La ley también faculta al Departamento de Estado (DOS) para multar a los tasadores por infracciones, además de otras medidas correctivas ya existentes, destinando la mitad de dichas multas a un fondo para apoyar la aplicación de la ley de vivienda justa.

Asimismo, en 2024, la Gobernadora impulsó y promulgó nuevas protecciones penales para los propietarios de viviendas contra el robo de escrituras, tipificando por primera vez este delito en el estatuto de hurto y proporcionando a los fiscales herramientas más eficaces para combatir estos crímenes atroces, en colaboración con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York. La ley también estableció medidas preventivas adicionales para proteger la propiedad heredada, prohibiendo que personas ajenas a la herencia obliguen a realizar ventas de partición, otorgando a los herederos el derecho de tanteo para igualar cualquier oferta externa de compra de la parte de otro heredero y permitiendo escrituras de transferencia por fallecimiento en lugar de testamentos formales, lo que proporciona herramientas para salvaguardar el patrimonio generacional.

En 2023, la gobernadora Hochul promulgó una ley que faculta al Fiscal General, a los fiscales de distrito locales y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley que investiguen o litiguen casos de robo de escrituras, para solicitar la suspensión de cualquier procedimiento legal en el que esté en juego la posesión o el título de una propiedad —incluidas las ejecuciones hipotecarias, los desalojos y las disputas de propiedad— y exige a los tribunales que concedan la suspensión si las investigaciones están en curso o si el gobierno ha iniciado acciones civiles o penales.

Tras encontrar causa probable o presentar cargos penales, el Fiscal General y los fiscales de distrito ahora pueden presentar un aviso de litispendencia como una señal de alerta para informar a compradores y prestamistas sobre problemas de titularidad y así evitar que se realicen más transacciones. La ley también amplió la facultad de los fiscales para anular instrumentos fraudulentos que afecten la propiedad y los derechos sobre bienes inmuebles, al añadir a la lista de delitos que pueden servir de base para la anulación de dichos instrumentos y, por primera vez, permitir que el Fiscal General lo haga además de los fiscales de distrito.

Asimismo, la Gobernadora tomó medidas ejecutivas para adoptar normas más estrictas del Departamento de Estado (DOS) con el fin de reducir la posibilidad de fraude en los actos notariales. Estas normas establecen altos estándares de verificación que los notarios deben cumplir antes de realizar cualquier acto notarial. Dichos registros proporcionan un rastro documental fiable que puede utilizarse para investigar irregularidades en casos de robo de escrituras. Estos nuevos requisitos ayudan a garantizar la confianza en los documentos notariales, protegiendo así a los neoyorquinos vulnerables frente a declaraciones falsas y fraudes.

El Programa de Protección de Propietarios de Viviendas (Homeowner Protection Program) es administrado por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.

El Defensor Público de la Ciudad de Nueva York, Jumaane D. Williams, dijo: "En un momento en que las familias trabajadoras —especialmente las familias negras— se ven obligadas a abandonar nuestra ciudad debido a la crisis de asequibilidad, es crucial que proporcionemos a los propietarios los recursos y la información necesarios para combatir a actores sin escrúpulos y situaciones insostenibles. Elogio los esfuerzos de la Gobernadora para combatir el robo de escrituras y permitir que las personas conserven sus hogares. Para los neoyorquinos negros, ser propietario de una vivienda es un sueño y una meta que genera riqueza, poder y comunidad. Esta es una lucha generacional por la riqueza y la estabilidad de las futuras generaciones, y es una batalla que debemos ganar".

El Presidente del Condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, dijo: "Mientras el robo de escrituras sigue privando a las familias de sus hogares, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir este delito y hacer que los estafadores rindan cuentas. La propiedad de una vivienda es la principal vía para generar riqueza en este país y, a lo largo de mi gestión, he alertado sobre el robo de escrituras que afecta a las familias de Brooklyn. Gracias a líderes estatales como la Gobernadora Kathy Hochul y la Fiscal General Letitia James, estamos logrando que menos familias sean víctimas de este delito; agradezco a la Gobernadora por reunirse hoy con familias de Brooklyn y por todo lo que ha hecho para combatir el robo de escrituras".

El senador estatal Kevin Parker dijo: "El robo de escrituras no es un delito sin víctimas; priva a las familias de los hogares que tanto les costó conseguir tras toda una vida de esfuerzo y socava los cimientos mismos de la riqueza generacional en nuestras comunidades. Estas inversiones envían un mensaje claro: Nueva York no se quedará de brazos cruzados mientras individuos sin escrúpulos se aprovechan de propietarios vulnerables. Al reforzar la aplicación de la ley, ampliar el acceso a servicios jurídicos y aumentar la concienciación pública, estamos tomando medidas decisivas para proteger uno de los bienes más importantes que puede poseer una familia. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de garantizar que todos los propietarios cuenten con las herramientas, las protecciones y el apoyo necesarios para permanecer en sus hogares y preservar su legado para las generaciones futuras".

El senador estatal Brian Kavanagh dijo: "Proteger a los neoyorquinos frente a prácticas abusivas e invertir en recursos para prevenir ejecuciones hipotecarias son aspectos fundamentales de nuestros esfuerzos por garantizar la estabilidad y la asequibilidad de la vivienda para todos los habitantes del estado. Me enorgullece haber colaborado con la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general Letitia James, el senador Zellnor Myrie y nuestros colegas de la legislatura para aprobar medidas más estrictas contra el robo de escrituras en 2023 y haber apoyado durante años la financiación del Programa de Protección de Propietarios de Viviendas (Homeowner Protection Program); celebro que el presupuesto estatal de este año refleje nuestro compromiso continuo de abordar estas cuestiones. Ningún neoyorquino debería temer perder su hogar debido a fraudes o ejecuciones hipotecarias innecesarias, y agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo y su constante atención a la protección de los propietarios de viviendas en todo el estado".

La senadora estatal Roxanne J. Persaud dijo: "La propiedad de una vivienda es una de las vías más importantes para construir riqueza generacional; sin embargo, demasiadas familias de comunidades de color han sido víctimas del robo de escrituras y de estafas inmobiliarias que amenazan su seguridad y estabilidad financiera. Elogio a la gobernadora Hochul por asegurar fondos cruciales en el presupuesto del año fiscal 2027 destinados a reforzar las medidas de control, ampliar la educación para los propietarios y apoyar el Programa de Protección de Propietarios de Viviendas. Estas inversiones representan pasos significativos para proteger a los neoyorquinos del fraude y permitir que las familias permanezcan arraigadas en las comunidades que consideran su hogar".

El senador estatal Zellnor Myrie dijo: "El robo de escrituras es una lacra en nuestras comunidades que afecta especialmente a los más vulnerables: propietarios de larga data —en particular personas negras y de color— que han dedicado décadas a contribuir a nuestros vecindarios y a construir un patrimonio valioso para legar a las futuras generaciones. Me enorgullece que hayamos aprobado nuevas leyes para proteger a los propietarios y facilitar el procesamiento de quienes se aprovechan de nuestros vecinos, y agradezco a la Gobernadora y a mis colegas por haber asignado fondos al programa HOPP este año".

La asambleísta Latrice Walker dijo: "Tan solo en la última década, se han registrado miles de denuncias por robo y fraude de escrituras, particularmente en comunidades de color de Brooklyn y Queens. Se trata de casos en los que individuos sin escrúpulos tienen como objetivo a los propietarios de viviendas, especialmente a personas mayores e inmigrantes. Estos delincuentes roban hogares y privan a las familias neoyorquinas de sus legítimas oportunidades de generar riqueza generacional. Elogio a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo en el esfuerzo continuo para prevenir y combatir el robo de escrituras. Asimismo, reconozco la labor de la fiscal general Letitia James, de mis colegas en Albany, de los fiscales de distrito y de los socios municipales por abordar este problema de frente".

La asambleísta Stefani Zinerman dijo: "El robo de escrituras no se trata solo de propiedades; se trata de personas, familias y de la riqueza generacional que ha sostenido a comunidades como Bedford-Stuyvesant y Crown Heights durante generaciones. Agradezco a los residentes del Distrito 56 de la Asamblea por su constante defensa y a la gobernadora Hochul por escuchar nuestros reclamos de justicia y protección, invirtiendo en las herramientas que los propietarios necesitan para salvaguardar aquello que han construido a lo largo de toda una vida. Tras haber trabajado junto a propietarios afectados y haber impulsado legislación para combatir el robo de escrituras, sé que la educación, la asistencia legal, la aplicación de la ley y la intervención temprana deben ir de la mano. La inversión de hoy nos acerca a un futuro en el que los residentes de larga data puedan envejecer en sus propios hogares, transferir sus viviendas a la siguiente generación y mantener sus raíces en los vecindarios que ayudaron a construir, así como en esa parte vibrante de Brooklyn que con orgullo llamamos hogar".

La asambleísta Nikki Lucas dijo: "Proteger a los propietarios frente al robo de escrituras no es solo una cuestión de vivienda; es un asunto de justicia, seguridad financiera y preservación de la riqueza generacional. Por ello, defendí firmemente la asignación de 4.5 millones de dólares —incluidos en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027— destinados a fortalecer la prevención de este delito mediante la aplicación de la ley, la divulgación comunitaria y la educación pública, así como a aumentar los fondos para el programa HOPP con el fin de proteger a los propietarios en todo el estado de Nueva York. Me enorgullece apoyar las iniciativas para reforzar la protección de los propietarios. Elogio a la gobernadora Hochul por invertir 40 millones de dólares en el HOPP, garantizando así que los propietarios tengan acceso a los recursos legales y al apoyo necesarios para combatir el robo de escrituras y las estafas de ejecución hipotecaria. En conjunto, estas inversiones y medidas de protección ayudarán a las familias a conservar sus hogares, preservar la propiedad de la vivienda y proteger su futuro financiero".

El asambleísta Brian Cunningham dijo: "Los propietarios de larga data en mi distrito, especialmente las personas mayores y las familias que han dedicado generaciones a construir estabilidad en nuestras comunidades, merecen saber que sus hogares, su patrimonio y su legado están seguros. En nuestros vecindarios, la propiedad de la vivienda está ligada a la familia, a la riqueza generacional y al carácter de la comunidad. Momentos como este son importantes porque mantienen la atención en las personas de todo nuestro estado que se ven más afectadas por el robo de escrituras. Cumplir con esa responsabilidad exige utilizar todas las estrategias disponibles para detener a los actores depredadores, proteger los hogares familiares y garantizar que los residentes cuenten con la información y el apoyo que necesitan".

Christie Peale, directora ejecutiva y CEO del Center for NYC Neighborhoods, dijo: "El robo de escrituras pone en riesgo los hogares familiares, la estabilidad del vecindario y la riqueza generacional. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a la Legislatura por invertir 4,5 millones de dólares adicionales en la aplicación de la ley y la difusión de información sobre el robo de escrituras a través de la Oficina del Fiscal General. Sumado a los 40 millones de dólares que la gobernadora y la Legislatura ya han destinado al programa HOPP, este financiamiento reconoce que proteger a los propietarios requiere tanto una aplicación firme de la ley como una labor de difusión comunitaria confiable, para que las familias puedan identificar estafas, conocer sus derechos y recibir ayuda a tiempo. El Center for NYC Neighborhoods espera seguir colaborando con nuestros socios de HOPP para ayudar a los neoyorquinos a permanecer arraigados en sus comunidades".

Kristin Brown, del Empire Justice Center, dijo: "Cuando los propietarios neoyorquinos enfrentan incertidumbre financiera, los estafadores ven una oportunidad. El Programa de Protección de Propietarios de Viviendas (HOPP, por sus siglas en inglés) es un salvavidas al que recurren las familias vulnerables, evitando que sean víctimas del robo de escrituras o de estafas relacionadas con el rescate ante ejecuciones hipotecarias. Durante más de una década, HOPP ha ayudado a los neoyorquinos a conservar sus hogares en tiempos de dificultades financieras; la necesidad sigue creciendo a medida que los estafadores emplean métodos más sofisticados. Agradecemos a la gobernadora por su continuo apoyo a HOPP".