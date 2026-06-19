Pavillounge positioniert winterfeste Tiny-House-Lösung als günstigen Wohnraum für Ballungsräume

Pavillounge als mobile Kuppelkonstruktion: Die Infografik zeigt Design, Mobilität, technische Merkmale und Standardmodelle mit 9 und 12 Metern Durchmesser.

Pavillounge ohne Fundamentierung: Die mobile Leimholz-Kuppelkonstruktion ist als „Fliegender Bau“ konzipiert und ruht auf der eigenen Hauptkonstruktion.

Anatomie der Pavillounge: Die Grafik zeigt Dachaufbau, Leimholz-Konstruktion, Hubfenster und Bodensystem der mobilen Kuppellösung.

360-Grad-Panorama-Ausblick der Pavillounge: Großzügige Hubfenster öffnen den geschlossenen Raum in Sekunden zu einer überdachten Freiluft-Lounge.