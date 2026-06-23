Première tournée mondiale d'Umamusume, Pretty Derby 7th EVENT WORLD TOUR: THE STAGE in TOKYO en direct sur ABEMA Live

Première tournée mondiale d'Umamusume : concert à Tokyo ! Pendant deux jours, plus de 40 membres du casting seront de la course !

SHIBUYA-KU, TOKYO, JAPAN, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le service de streaming vidéo « ABEMA », via sa plateforme de diffusion en direct internationale « ABEMA Live » et à l'occasion de l'événement « Umamusume: Pretty Derby – 7th EVENT WORLD TOUR: THE STAGE in TOKYO » de la série cross-média « Umamusume Pretty Derby » qui se tiendra les 20 et 21 juin 2026, ouvrira ses portes aux spectateurs de 20 pays et régions à travers le monde dont les États-Unis, la Corée du Sud et la Thaïlande.

« Umamusume: Pretty Derby – 7th EVENT WORLD TOUR: THE STAGE in TOKYO » est la toute première tournée mondiale de la série à succès « Umamusume Pretty Derby ». Rassemblant un casting de choix, elle proposera des performances propres à l'univers d'Umamusume. Une représentation incontournable pour tous les fans. À l'occasion de celle-ci, plus de 40 membres du casting seront présents sur 2 jours, dont les comédiennes Machico (voix de Tokai Teio), Tomoyo Takayanagi (voix d'Oguri Cap) et Hitomi Ueda (voix de Gold Ship). Les attentes sont grandes vis-à-vis des performances grandioses de la troupe.

Cet événement sera diffusé en direct dans 20 pays et régions, dont les États-Unis, la Corée du Sud, la Thaïlande et les Philippines via « ABEMA Live », une plateforme mondiale de diffusion en ligne permettant aux utilisateurs étrangers d'acheter (*1) et de visionner (*2) les nombreux contenus de vidéo à la demande proposés par ABEMA, comme des concerts, des événements et des compétitions sportives.

De plus, les billets « ABEMA Live » sont disponibles à l'achat sur les pages d'achat de chaque pays. Pour plus d'informations au sujet d'ABEMA Live, veuillez consulter la page dédiée ci-dessous.

Page dédiée « ABEMA Live » : www.abema-global.com

Les événements de la série « Umamusume » suscitent à chaque fois un immense engouement. Quelles performances nous réserve cette première tournée mondiale ? Découvrez ces moments uniques sur « ABEMA ».

*1 Paiement disponible par carte bancaire ou via PayPal.

*2 L’achat de billets n’est pas disponible depuis les pays et régions non couverts par le service, y compris le Japon.

▼ Heures du direct

Jour 1 : Samedi 20 juin 2026 à 17 h (JST) (lancement du direct à 16 h)

Jour 2 : Dimanche 21 juin 2026 à 17 h (JST) (lancement du direct à 16 h)

▼ Période de rediffusion

Jour 1 : Jusqu'au samedi 4 juillet 2026, 23 h 59 (JST)

Jour 2 : Jusqu'au dimanche 5 juillet 2026, 23 h 59 (JST)

▼ Période de vente

Ticket 2 jours : Du mercredi 27 mai 22 h (JST) au samedi 4 juillet 20 h (JST)

Ticket jour 1 : Du mercredi 27 mai 22 h (JST) au samedi 4 juillet 20 h (JST)

Ticket jour 2 : Du mercredi 27 mai 22 h (JST) au dimanche 5 juillet 20 h (JST)

▼ ABEMA Live, page d’achat par pays

Jour 1 : https://www.abema-global.com/lives/3kjxdnsYCzsum7apnkqfRu

Jour 2 : https://www.abema-global.com/lives/gecvHpMAMBAZWBtKCXpeSr

■ Contact

Service presse, ABEMA

abematv_pr@cyberagent.co.jp

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