700,000 unidades vendidas a nivel mundial: ¿cómo logró JETOUR que sus SUV de estilo boxy conquistaran el mercado global
EINPresswire.com/ -- En los últimos años, el segmento de los SUV de diseño cuadrado o “boxy” ha experimentado un crecimiento acelerado a nivel mundial. Cada vez más consumidores dirigen su atención hacia este tipo de vehículos, capaces de combinar la practicidad urbana con sólidas capacidades para la aventura al aire libre.
JETOUR se ha consolidado como una de las marcas más destacadas en esta categoría. Hasta finales de mayo de 2026, las ventas acumuladas de su familia de modelos “boxy” alcanzaron las 700,000 unidades en todo el mundo. Entre ellas, la serie T2 (Traveler Series) superó las 500,000 unidades vendidas globalmente en tan solo 33 meses, convirtiéndose en el SUV de estilo “boxy” más rápido del mundo en alcanzar este hito. Estos resultados reflejan plenamente el amplio reconocimiento que los consumidores globales otorgan a la fortaleza de los productos y al valor de la marca JETOUR.
Una elección de estilo de vida: más que un vehículo todoterreno
En los últimos años, la demanda de exploración al aire libre y de expresión individual por parte de los usuarios ha evolucionado significativamente. Los viajes personalizados y orientados a escenarios específicos se han convertido en una tendencia dominante. JETOUR supo identificar esta oportunidad de mercado y posicionó sus modelos “boxy” más allá de la lógica tradicional de los vehículos todoterreno, logrando un equilibrio entre capacidad off-road y expresión de personalidad.
Tomando como ejemplo al JETOUR T2, la serie “boxy” que más rápido ha alcanzado las 500,000 unidades vendidas a nivel mundial, la versión de gasolina incorpora un motor 2.0T combinado con una transmisión automática de 8 velocidades (8AT), mientras que la versión híbrida equipa el sistema híbrido de alto rendimiento C-DM de 455 kW. Esta configuración ofrece un equilibrio sobresaliente entre potencia, suavidad de conducción y eficiencia de combustible, consolidando su posicionamiento como un vehículo capaz de desenvolverse tanto en la ciudad como fuera de ella.
En cuanto al diseño, su clásica silueta robusta de líneas cuadradas, combinada con una postura todoterreno de alta capacidad de paso, rompe con la homogeneidad estética de los SUV urbanos convencionales. Además, la amplia oferta de accesorios off-road y elementos de personalización exterior permite a los usuarios expresar su individualidad y satisfacer sus preferencias estéticas, convirtiendo al vehículo en una auténtica “moneda social” dentro de las comunidades de aficionados. En este sentido, el JETOUR T2 no solo responde a una necesidad de movilidad, sino también a una aspiración de estilo de vida.
Democratización del off-road: la innovación tecnológica impulsa una mejor experiencia
JETOUR identificó con precisión la tendencia creciente del mercado de los vehículos de “aventura ligera”. Para la gran mayoría de los consumidores, las escapadas al aire libre no implican enfrentarse constantemente a condiciones extremas; más que capacidades todoterreno puras, valoran la facilidad y la seguridad durante sus viajes.
Basándose en esta comprensión de las necesidades del usuario, toda la gama de SUV “boxy” de JETOUR incorpora de serie el sistema inteligente de tracción integral automática XWD y los modos de conducción todoterreno “7+X” de activación con un solo botón. Gracias a estas tecnologías inteligentes, incluso quienes no cuentan con experiencia especializada en conducción off-road pueden afrontar con confianza terrenos complejos como arena, barro o grava. El objetivo de esta estrategia tecnológica no es crear herramientas de uso exclusivo para expertos, sino permitir que más personas disfruten de la exploración y los viajes con total tranquilidad.
En materia de seguridad, los vehículos de la serie “boxy” de JETOUR han sido desarrollados siguiendo estrictamente los estándares de prueba de cinco grandes regiones del mundo y han superado rigurosas validaciones en entornos extremos, desde el calor intenso de Oriente Medio hasta el frío extremo del norte de Asia. Esto garantiza una adaptación óptima a diversos escenarios de uso en distintos países y regiones. Como modelo insignia de la marca, el T2 ha obtenido la calificación de cinco estrellas de ASEAN NCAP, además de reconocimientos como Auto del Año en Angola, Vehículo Recomendado del Año en Chile y Premio al Auto del Año de Sudáfrica. Estos galardones no solo reflejan la solidez del producto, sino que también validan su competitividad en el mercado global.
De un éxito de ventas a un éxito duradero: una sólida capacidad global como base del crecimiento
La capacidad operativa global de JETOUR constituye el principal respaldo para que sus modelos “boxy” trasciendan las limitaciones de un segmento de nicho y evolucionen de éxitos comerciales temporales a productos con demanda sostenida a escala internacional. Actualmente, JETOUR está presente en más de 100 países y regiones, con una red global de ventas y servicio que supera los 2,000 puntos de atención. La marca ha construido un sistema operativo global capaz de abarcar mercados con conducción a la izquierda y a la derecha, adaptándose a diferentes normativas y entornos comerciales.
De cara al futuro, JETOUR continuará profundizando su presencia internacional, impulsando su estrategia “Travel+”, manteniendo el desarrollo paralelo de vehículos de nueva energía y de combustión eficiente, y ampliando continuamente su gama de productos “boxy”, con el objetivo de ofrecer mejores productos y servicios a usuarios de todo el mundo.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR se ha consolidado como una de las marcas más destacadas en esta categoría. Hasta finales de mayo de 2026, las ventas acumuladas de su familia de modelos “boxy” alcanzaron las 700,000 unidades en todo el mundo. Entre ellas, la serie T2 (Traveler Series) superó las 500,000 unidades vendidas globalmente en tan solo 33 meses, convirtiéndose en el SUV de estilo “boxy” más rápido del mundo en alcanzar este hito. Estos resultados reflejan plenamente el amplio reconocimiento que los consumidores globales otorgan a la fortaleza de los productos y al valor de la marca JETOUR.
Una elección de estilo de vida: más que un vehículo todoterreno
En los últimos años, la demanda de exploración al aire libre y de expresión individual por parte de los usuarios ha evolucionado significativamente. Los viajes personalizados y orientados a escenarios específicos se han convertido en una tendencia dominante. JETOUR supo identificar esta oportunidad de mercado y posicionó sus modelos “boxy” más allá de la lógica tradicional de los vehículos todoterreno, logrando un equilibrio entre capacidad off-road y expresión de personalidad.
Tomando como ejemplo al JETOUR T2, la serie “boxy” que más rápido ha alcanzado las 500,000 unidades vendidas a nivel mundial, la versión de gasolina incorpora un motor 2.0T combinado con una transmisión automática de 8 velocidades (8AT), mientras que la versión híbrida equipa el sistema híbrido de alto rendimiento C-DM de 455 kW. Esta configuración ofrece un equilibrio sobresaliente entre potencia, suavidad de conducción y eficiencia de combustible, consolidando su posicionamiento como un vehículo capaz de desenvolverse tanto en la ciudad como fuera de ella.
En cuanto al diseño, su clásica silueta robusta de líneas cuadradas, combinada con una postura todoterreno de alta capacidad de paso, rompe con la homogeneidad estética de los SUV urbanos convencionales. Además, la amplia oferta de accesorios off-road y elementos de personalización exterior permite a los usuarios expresar su individualidad y satisfacer sus preferencias estéticas, convirtiendo al vehículo en una auténtica “moneda social” dentro de las comunidades de aficionados. En este sentido, el JETOUR T2 no solo responde a una necesidad de movilidad, sino también a una aspiración de estilo de vida.
Democratización del off-road: la innovación tecnológica impulsa una mejor experiencia
JETOUR identificó con precisión la tendencia creciente del mercado de los vehículos de “aventura ligera”. Para la gran mayoría de los consumidores, las escapadas al aire libre no implican enfrentarse constantemente a condiciones extremas; más que capacidades todoterreno puras, valoran la facilidad y la seguridad durante sus viajes.
Basándose en esta comprensión de las necesidades del usuario, toda la gama de SUV “boxy” de JETOUR incorpora de serie el sistema inteligente de tracción integral automática XWD y los modos de conducción todoterreno “7+X” de activación con un solo botón. Gracias a estas tecnologías inteligentes, incluso quienes no cuentan con experiencia especializada en conducción off-road pueden afrontar con confianza terrenos complejos como arena, barro o grava. El objetivo de esta estrategia tecnológica no es crear herramientas de uso exclusivo para expertos, sino permitir que más personas disfruten de la exploración y los viajes con total tranquilidad.
En materia de seguridad, los vehículos de la serie “boxy” de JETOUR han sido desarrollados siguiendo estrictamente los estándares de prueba de cinco grandes regiones del mundo y han superado rigurosas validaciones en entornos extremos, desde el calor intenso de Oriente Medio hasta el frío extremo del norte de Asia. Esto garantiza una adaptación óptima a diversos escenarios de uso en distintos países y regiones. Como modelo insignia de la marca, el T2 ha obtenido la calificación de cinco estrellas de ASEAN NCAP, además de reconocimientos como Auto del Año en Angola, Vehículo Recomendado del Año en Chile y Premio al Auto del Año de Sudáfrica. Estos galardones no solo reflejan la solidez del producto, sino que también validan su competitividad en el mercado global.
De un éxito de ventas a un éxito duradero: una sólida capacidad global como base del crecimiento
La capacidad operativa global de JETOUR constituye el principal respaldo para que sus modelos “boxy” trasciendan las limitaciones de un segmento de nicho y evolucionen de éxitos comerciales temporales a productos con demanda sostenida a escala internacional. Actualmente, JETOUR está presente en más de 100 países y regiones, con una red global de ventas y servicio que supera los 2,000 puntos de atención. La marca ha construido un sistema operativo global capaz de abarcar mercados con conducción a la izquierda y a la derecha, adaptándose a diferentes normativas y entornos comerciales.
De cara al futuro, JETOUR continuará profundizando su presencia internacional, impulsando su estrategia “Travel+”, manteniendo el desarrollo paralelo de vehículos de nueva energía y de combustión eficiente, y ampliando continuamente su gama de productos “boxy”, con el objetivo de ofrecer mejores productos y servicios a usuarios de todo el mundo.
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Tina Liu
JETOUR Auto
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