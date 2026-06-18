Juan Pablo Castañeda, Estratega Político, Expande su Práctica Aplicando Metodología de Campaña Estadounidense a LATAM

Juan Pablo Castañeda, Estratega Político Juan Pablo Castañeda, Asesor Político

Dos décadas de experiencia asesorando gobiernos, multinacionales y campañas en América Latina, Castañeda diseña una estrategia política basada en datos y visión

Una ideología no debe limitar tu capacidad de gobernar. El arte de gobernar consiste en entregar el mayor beneficio a la mayoría de la población, especialmente a quienes tienen menos oportunidades” — Juan Pablo Castañeda, Asesor Político

HOUSTON, TX, UNITED STATES, June 17, 2026 / EINPresswire.com / --Juan Pablo Castañeda Solares, estratega político guatemalteco y consultor de asuntos públicos, está expandiendo su práctica asesora para servir a candidatos, organizaciones políticas e instituciones del sector público en América Latina que buscan modernizar su infraestructura de campaña mediante enfoques estratégicos de largo plazo basados en la investigación e iniciativas innovadoras.Castañeda cuenta con más de dos décadas de experiencia que abarca el activismo cívico, la asesoría gubernamental, la consultoría en asuntos públicos para empresas multinacionales y la estrategia de campañas electorales en múltiples países de la región. Su metodología toma como referencia los marcos desarrollados en las campañas políticas estadounidenses y los adapta a las realidades culturales e institucionales de las democracias latinoamericanas.Castañeda inició su carrera en Ciudad de Guatemala, donde fundó una asociación juvenil que organizaba foros estructurados entre candidatos presidenciales y jóvenes profesionales de diversas disciplinas. Posteriormente, asesoró a la Vicepresidencia de Guatemala y trabajó como consultor de asuntos públicos para empresas multinacionales en sus relaciones con los gobiernos de Centroamérica y, en general, con la región latinoamericana. Durante los últimos siete u ocho años, se ha enfocado principalmente en la estrategia de campañas electorales.Castañeda ha descrito el principal desafío que enfrentan las campañas políticas latinoamericanas como un problema estructural más que financiero: la ausencia de instituciones que construyan valor de marca a largo plazo, realicen investigación continua sobre la opinión pública y preparen líderes calificados antes de que comiencen los ciclos electorales.“Una ideología no debe limitar tu capacidad de gobernar para todo el pueblo. El arte de gobernar consiste en entregar el mayor beneficio a la mayoría de la población, especialmente a quienes tienen menos oportunidades”, afirmó Castañeda.Su trabajo de asesoría se centra en cerrar la brecha estratégica entre las campañas políticas latinoamericanas y las estadounidenses, aplicando estrategias de comunicación basadas en investigación y en la segmentación de audiencias a las realidades políticas locales, con énfasis en construir capacidad institucional que trascienda los ciclos electorales individuales.Un tema recurrente en el análisis público de Castañeda es la necesidad de restaurar el prestigio del servicio público para atraer líderes cívicos calificados. Ha identificado la falta de partidos políticos permanentes e institucionalizados como una vulnerabilidad estructural que permite que actores no cívicos llenen el vacío.“Necesitamos instituciones reales, partidos políticos que formen a los jóvenes, que les enseñen administración pública y que incentiven a quienes tienen verdadera vocación de servicio a ocupar esos cargos. No por un salario. Para servir”, señaló Castañeda.Castañeda está basado en Guatemala, México y Estados Unidos, desde donde asesora a clientes en toda América Latina.Las consultas de medios y las solicitudes de asesoría pueden dirigirse a los datos de contacto indicados a continuación.Acerca de Juan Pablo CastañedaJuan Pablo Castañeda Solares es un estratega político guatemalteco, consultor de asuntos públicos y asesor de campañas electorales con más de dos décadas de experiencia en gobierno, cooperación internacional, asuntos corporativos y política electoral en América Latina. Es abogado de profesión y ha trabajado con instituciones gubernamentales, corporaciones multinacionales y campañas políticas en múltiples países de la región.

Juan Pablo Castañeda, Estratega Político Guatemalteco

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