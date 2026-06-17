FOR IMMEDIATE RELEASE June 17, 2026

Contact: Erika Story, Montrose County Communications Director

estory@montrosecounty.net, (970) 417-8711

Montrose County Implements Stage 1 Fire Restrictions Beginning June 18

Montrose, Colo. – Due to worsening dry conditions, high temperatures, and elevated wildfire danger throughout the region, Montrose County Sheriff Gene R. Lillard has ordered Stage 1 Fire Restrictions for the unincorporated areas of Montrose County effective 12:01 a.m. on Thursday, June 18, 2026.

The restrictions apply to both the east and west ends of unincorporated Montrose County and are intended to reduce the risk of human-caused wildfires during a period of heightened fire danger. The restrictions do not apply within the incorporated limits of the City of Montrose, the Town of Olathe, the Town of Naturita, or the Town of Nucla.

Under Stage 1 Fire Restrictions, open burning of any kind is prohibited, including agricultural burning, open campfires, and the use of fireworks. Smoking outdoors is prohibited except when inside an enclosed vehicle or building or within a developed recreation site. Campfires are permitted only in permanently constructed fire grates or enclosed fire pits located in approved campgrounds, state parks, or similar developed recreation areas. Fireworks remain prohibited on publicly managed lands.

The Montrose County Sheriff's Office works closely with federal agencies and neighboring jurisdictions to monitor local conditions and determine when restrictions are necessary to protect public safety and natural resources. Residents and visitors are encouraged to take proactive steps to reduce wildfire risk by creating defensible space around their homes, adhering to fire restrictions while recreating outdoors, and ensuring any permitted fires are completely extinguished.

Stage 1 Fire Restrictions will remain in effect until they are formally rescinded or until conditions warrant additional restrictions. For the latest information, monitor official communications from Montrose County, Montrose County Emergency Management, and the Montrose County Sheriff's Office. Regional fire restriction information can be found at www.westslopefireinfo.com.

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FOR IMMEDIATE RELEASE June 17, 2026

Contact: Erika Story, Montrose County Communications Director

estory@montrosecounty.net, (970) 417-8711

El Condado de Montrose Implementa Restricciones de Incendios de Etapa 1 a Partir del 18 de Junio

Montrose, Colo.- Debido al empeoramiento de las condiciones secas, las altas temperaturas y el elevado peligro de incendios forestales en toda la región, el Sheriff, Gene R. Lillard, del Condado de Montrose, ha ordenado la implementación de Restricciones de Incendios de Etapa 1 para las áreas no incorporadas del Condado de Montrose, con efecto a partir de las 12:01 a. m. del jueves 18 de junio de 2026.

Las restricciones se aplican tanto a la parte este como a la parte oeste de las áreas no incorporadas del Condado de Montrose y tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios forestales causados por actividades humanas durante este período de elevado peligro de incendio.

Las restricciones no se aplican dentro de los límites incorporados de la Ciudad de Montrose, el Pueblo de Olathe, el Pueblo de Naturita, ni el Pueblo de Nucla.

Bajo las Restricciones de Incendios de Etapa 1, se prohíbe cualquier tipo de quema al aire libre, incluida la quema agrícola, las fogatas al aire libre y el uso de fuegos artificiales. También se prohíbe fumar al aire libre, excepto dentro de un vehículo o edificio cerrado, o en un área recreativa autorizada. Las fogatas solo se permiten en parrillas para fuego construidas de manera permanente o en fosas para fuego cerradas ubicadas en campamentos autorizados, parques estatales u otras áreas recreativas desarrolladas similares. Los fuegos artificiales continúan prohibidos en las tierras administradas por entidades públicas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Montrose trabaja en coordinación con agencias federales y jurisdicciones vecinas para monitorear las condiciones locales y determinar cuándo son necesarias las restricciones para proteger la seguridad pública y los recursos naturales. Se recomienda a los residentes y visitantes tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios forestales, como crear espacio de protección alrededor de sus viviendas, cumplir con las restricciones de incendios al realizar actividades al aire libre y asegurarse de que cualquier fuego permitido esté completamente extinguido.

Las Restricciones de Incendios de Etapa 1 permanecerán en efecto hasta que sean levantadas oficialmente o hasta que las condiciones requieran restricciones adicionales. Para obtener la información más reciente, siga las comunicaciones oficiales del Condado de Montrose, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Montrose y la Oficina del Sheriff del Condado de Montrose.