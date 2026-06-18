Wealth Write.Up modernise la comptabilité d’investissement avec son nouvel Importateur de relevés propulsé par l’IA

. Notre IA élimine cette charge opérationnelle et permet aux cabinets de redéployer leurs ressources vers la révision.” — Radu Paraschiv, CTO, Wealth Write.Up

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Wealth Write.Up annonce le lancement de son nouvel Importateur de relevés alimenté par l’intelligence artificielle. Intégrée directement à sa plateforme de comptabilité d’investissement, cette nouvelle fonctionnalité accélère le traitement des données provenant des relevés de courtage et élimine l’un des principaux points de friction dans les flux opérationnels comptables.Pionnière de la comptabilité avancée de portefeuilles de titres depuis plus de 27 ans, Wealth Write.Up met l’intelligence artificielle au service de l’automatisation des opérations comptables pour les cabinets de services professionnels, les bureaux de gestion de patrimoine familial, les fondations et les entreprises.Le nouvel Importateur de relevés permet d’extraire les données non structurées de courtage à partir de pratiquement tous les formats — y compris Excel, PDF, TXT et documents numérisés — pour les convertir en transactions structurées en quelques secondes, réduisant jusqu’à 90 % le temps consacré à la saisie manuelle.Les transactions sont ensuite intégrées directement à la plateforme, avec un taux de précision d’extraction pouvant atteindre 99,9 %. Les écritures présentant un haut niveau de confiance sont automatiquement prises en charge, permettant aux équipes comptables de valider rapidement les résultats avant leur comptabilisation au grand livre. Grâce à une interface conversationnelle, l’IA facilite également la détection d’anomalies ainsi que l’exécution de corrections et de mises à jour groupées.« Depuis près de trois décennies, la saisie manuelle de relevés de courtage demeure l’un des processus les plus laborieux et les plus vulnérables aux erreurs en comptabilité d’investissement. Notre IA élimine cette charge opérationnelle et permet aux cabinets de redéployer leurs ressources vers la révision, l’analyse et les services-conseils à plus forte valeur ajoutée, tout en maintenant un contrôle rigoureux sur la sécurité et la souveraineté des données. »— Radu Paraschiv, CTO, Wealth Write.UpConçu selon des standards élevés de souveraineté des données, l’Importateur de relevés de Wealth Write.Up garantit que les données clients demeurent entièrement sous le contrôle de l’organisation et sont traitées de façon sécurisée dans leur environnement technologique existant.Avec ce lancement, Wealth Write.Up automatise un processus historiquement lourd en temps et en ressources : le traitement manuel de relevés de courtage non structurés, souvent reçus sous forme de documents multipages, multidevises, multilingues ou numérisés.À propos de Wealth Write.UpWealth Write.Up est une plateforme canadienne de comptabilité d’investissement conçue pour les cabinets de services professionnels, les bureaux de gestion de patrimoine familial, les entreprises et les sociétés d’investissement. Depuis plus de 27 ans, la solution aide les organisations à simplifier la comptabilité complexe de portefeuilles, incluant les opérations multi-dépositaires et multidevises, tout en produisant des rapports financiers précis et des analyses exploitables. Adoptée par plus de 250 organisations et utilisée par plus de 1 800 professionnels, Wealth Write.Up offre un accès infonuagique avec hébergement de données au Canada et répond aux exigences élevées de conformité et de performance propres au secteur canadien de la comptabilité d’investissement.Pour plus d’information : https://wealthwriteup.com/fr/ Wealth Write.Up sur Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wealth-write-up/ --Contact Média: Joey GillCellulaire: 416.556.0675Courriel: joey@hiconcept.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.