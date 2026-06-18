Air Solution Confort met en lumière l’importance des subventions et l’intérêt d’installer une thermopompe au Québec

Deux techniciens d'Air Solution Confort installent une thermopompe murale GREE près d'un chalet en forêt, dans Lanaudière. Steeve Plouffe, président d'Air Solution Confort, en explication sur un chantier. L'équipe d'Air Solution Confort réunie devant ses camionnettes de service.

Entre subventions disponibles et performance accrue par grand froid, voici pourquoi 2026 est une année stratégique pour les propriétaires québécois.

SAINTE-BEATRIX , QUEBEC, CANADA, June 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que les ménages québécois font face à des hivers rigoureux, à des étés de plus en plus chauds et à des enjeux croissants liés aux coûts de l’énergie, les solutions de chauffage et de climatisation performantes occupent une place centrale dans les décisions d’investissement résidentiel. Dans ce contexte, Air Solution Confort , entreprise familiale spécialisée en chauffage, climatisation et thermopompes, souhaite rappeler l’importance des programmes de subvention actuellement disponibles et les bénéfices concrets liés à l’adoption de systèmes écoénergétiques en 2026.Des subventions qui rendent l’investissement plus accessiblePlusieurs programmes gouvernementaux et incitatifs financiers sont toujours en vigueur afin d’encourager l’installation de thermopompes efficaces, notamment pour soutenir la transition énergétique des ménages. Ces subventions peuvent réduire de façon significative le coût net d’un projet, rendant l’investissement plus accessible pour un plus grand nombre de propriétaires.« Les aides financières jouent un rôle déterminant dans la décision des ménages. Tant que ces programmes sont disponibles, ils permettent d’accélérer l’adoption de solutions plus performantes et de réduire la facture énergétique sur le long terme », souligne l’équipe d’Air Solution Confort. Les critères d’admissibilité et les montants pouvant évoluer dans le temps, les propriétaires sont encouragés à s’informer et à planifier leurs projets pendant que ces mesures incitatives sont en place.Pourquoi c’est toujours le bon moment pour installer une thermopompe Au-delà des subventions, l’évolution des technologies rend les thermopompes particulièrement adaptées aux réalités climatiques du Québec. Les modèles conçus pour le climat froid offrent aujourd’hui une performance accrue en période hivernale, tout en assurant la climatisation durant l’été. Cette polyvalence permet de remplacer ou de compléter efficacement des systèmes de chauffage traditionnels, avec des gains notables en confort et en efficacité énergétique.Installer une thermopompe représente également un choix stratégique sur le plan économique. Une planification proactive permet d’éviter les remplacements d’urgence lors de pannes en plein hiver ou en période de canicule, moments où les délais d’intervention peuvent être plus longs et les choix plus limités. En anticipant le projet, les propriétaires peuvent comparer les options, optimiser leur admissibilité aux subventions et choisir un système réellement adapté à leur habitation.Des services complets et un accompagnement personnaliséAir Solution Confort offre un service clé en main pour les projets résidentiels et commerciaux, allant de l’analyse des besoins à l’installation, en passant par l’accompagnement dans les démarches liées aux subventions. L’entreprise met l’accent sur des solutions adaptées au climat québécois, en privilégiant des équipements performants et durables.Grâce à son expertise, l’équipe accompagne les clients dans le choix de systèmes de chauffage, de climatisation et de thermopompes murales ou centrales , en tenant compte des caractéristiques propres à chaque bâtiment : superficie, isolation, configuration des pièces et habitudes d’occupation. Le service après-vente et le suivi à long terme font également partie intégrante de l’approche de l’entreprise.Secteurs desservisBasée à Sainte-Béatrix, Air Solution Confort dessert principalement les régions de Lanaudière, de la Mauricie et de Montréal, auprès d’une clientèle résidentielle et commerciale. L’entreprise a su bâtir une réputation axée sur la qualité du travail, la rigueur technique et la relation de confiance avec sa clientèle locale.À propos d’Air Solution ConfortAir Solution Confort est une entreprise familiale québécoise spécialisée en chauffage, climatisation, thermopompes et qualité de l’air intérieur. Forte de plus de 15 ans d’expérience, l’entreprise accompagne ses clients avec des solutions de confort adaptées aux réalités climatiques du Québec, en mettant l’accent sur la performance énergétique, la durabilité des équipements et un service personnalisé.Coordonnées média :Air Solution Confort625 Rang St-Joseph, Sainte-Béatrix (QC) J0K 1Y0Courriel : soumission@airsolutionconfort.comTéléphone (Lanaudière) : 450 760-7600Téléphone (Montréal) : 514 609-8774Site web : https://airsolutionconfort.com/

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