Mike Davis Project oznamuje své první turné v České republice v rámci International ResoFest Guitar Festival
Mike Davis Project vyráží na své první turné po České republice a 23. června vydává nový singl „Burnt Toast“.
Mezinárodní turné přichází krátce před vydáním Davisova nejnovějšího singlu „Burnt Toast“, který bude od 23. června 2026 dostupný na platformách Spotify, Apple Music a Amazon Music. Spotify: https://open.spotify.com/artist/68XzdsgueMtyTo6jLKiBrH
Nová skladba navazuje na Davisovu dlouhodobou tvorbu inspirovanou autentickým americkým blues, roots music a silnými příběhy, které si získávají stále širší publikum nejen ve Spojených státech, ale i v zahraničí.
Mike Davis pochází z oblasti Tampa Bay na Floridě a během své kariéry si vybudoval rostoucí mezinárodní publikum díky osobitému propojení tradičního blues, americany a roots music. Jako zpěvák, kytarista, hráč na slide kytaru a harmoniku přináší autentický americký zvuk vycházející z tradice delta blues, který doplňuje současným přístupem a emotivními koncertními vystoupeními.
„Možnost vystoupit poprvé v České republice je pro mě obrovská příležitost,“ říká Mike Davis. „Hudba dokáže spojovat lidi bez ohledu na jazyk nebo kulturu a je mi ctí sdílet své písně s publikem, které má vztah k historii a duchu blues a roots music.“
Součástí vystoupení v Teplicích je také širší turné po České republice, které pokračuje koncerty v Kadani a Černošicích a představuje další krok v rostoucí mezinárodní kariéře projektu Mike Davis Project.
Mike Davis Project má na svém kontě stále se rozrůstající katalog autorské hudby včetně singlů Mississippi River, The Red Rooster, Havana a Cownut. Díky streamovacím platformám a živým vystoupením si jeho hudba získává posluchače po celém světě.
Informace o koncertech
Mike Davis Project (USA)
Čtvrtek 9. července 2026
International ResoFest Guitar Festival Wellness Hotel
Pivovar Monopol Teplice, Česká republika
Sobota 11. července 2026
Bluesová Střelnice Festival Kulturní dům Střelnice Kadaň,
Česká republika
Neděle 12. července 2026
Pláž Mokropsy Černošice, Česká republika
O Mike Davis Project
Mike Davis Project je bluesový a americana projekt postavený na autentickém písničkářství, silných živých vystoupeních a tradici americké roots music. Pod vedením zpěváka, skladatele a multiinstrumentalisty Mikea Davise nabízí koncerty od intimních akustických vystoupení až po festivalová vystoupení s kapelou. Jeho hudba spojuje blues, americanu a roots music do podoby, která je upřímná, energická a hluboce zakořeněná v americké hudební tradici
Více informací: Mike Davis Project Official Website
YouTube: Mike Davis Project on YouTube
Mediální kontakt:
Jennifer Gross
Evolutionary Media Group
jennifer@emgpr.com
+01-323-646-8412
Jennifer Gross
Evolutionary Media Group
+1 323-646-8412
jennifer@emgpr.com
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