El Gobernador Newsom anuncia un pase gratuito especial para los parques históricos estatales de California en conmemoración de Juneteenth y del 250º aniversario de la nación.

Parque Histórico Estatal Marshall Gold Discovery en Colma, California

“Los parques históricos estatales de California preservan algunas de las historias más poderosas y significativas de nuestra nación, y me enorgullece vivir en un estado que celebra la diversidad y conecta a más personas con estas historias a través de este pase gratuito por tiempo limitado,” dijo Armando Quintero, Director de los Parques Estatales de California. “Espero que el Pasaporte del Historiador gratuito permita que más californianos descubran estos tesoros históricos del estado y despierte en ellos la curiosidad, el deseo de aprender y el sentido de pertenencia que los motive a regresar muchas veces más. Agradezco al Gobernador Newsom y a la Primera Pareja por su apoyo constante a los Parques Estatales, y también agradezco especialmente a nuestros socios, la Fundación de Parques Estatales de California y la Fundación del Museo Estatal del Ferrocarril de California, por hacer posible este Pasaporte del Historiador gratuito.”

“Juneteenth es una celebración de la libertad de la comunidad afroamericana, de su resiliencia y de la búsqueda constante de la igualdad. Durante generaciones, los afroamericanos fueron excluidos de los espacios públicos y se les negó el acceso a las oportunidades y experiencias que otras personas podían disfrutar,” afirmó la Senadora Akilah Weber Pierson, M.D., presidente del California Legislativa Black Caucus. “Al ampliar el acceso a los históricos parques estatales de California para más familias, ayudamos a garantizar que las tierras públicas sean lugares donde todas las personas puedan aprender y beneficiarse de ellas.”

Este pase gratuito se suma al anuncio State Parks Forward del Gobernador Newsom realizado durante el Día de la Tierra, una iniciativa ambiciosa para crear tres nuevos parques estatales — incluido un sitio histórico cerca de Bakersfield — y ampliar los parques existentes en más de 30,000 acres antes de que termine la década.

Los valores de California frente al odio de Trump

Esta edición especial del Pasaporte del Historiador da continuidad a la directiva emitida por el Gobernador Newsom en enero para que más de 200 parques estatales ofrecerán entrada gratuita durante el Día de Martin Luther King Jr. en 2026. También representa un marcado contraste con la administración Trump, que ordenó al Servicio de Parques Nacionales dejar de ofrecer entrada gratuita el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteenth.

La diferencia no podría ser más clara:

Parques Estatales de California

✅Ofrece entrada gratuita en más de 200 parques participantes durante el Día de Martin Luther King Jr. de 2026.

✅No hacen preguntas invasivas a los visitantes.

✅Mantienen una tarifa de entrada estándar y dan la bienvenida a visitantes y turistas internacionales.

✅Están agregando tres nuevos parques en el Valle Central.

✅Promueven una comprensión completa de la historia de California y de Estados Unidos mediante programas como Reexaminando Nuestro Pasado.

✅No incluyen fotografías de políticos en sus pases.

Parques Nacionales bajo Trump

❌Eliminó la entrada gratuita durante el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteenth y la reemplazó por el cumpleaños de Trump.

❌Solicitan información sobre el estatus migratorio para determinar tarifas de acceso.

❌Imponen hasta 100 dólares adicionales por día a turistas extranjeros.

❌Redujeron el personal de los parques por 24 % durante 2025.

❌Han eliminado materiales educativos que abordan aspectos difíciles de la historia.

❌Colocaron la imagen de Trump en el pase anual.

❌Utilizan tarifas de entrada para financiar el proyecto del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

❌ Debilitaron las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

❌ Debilitaron el Servicio Forestal de Estados Unidos.

❌ Propusieron perforaciones petroleras frente a la costa de California.

❌Abrieron áreas silvestres de Alaska a actividades de perforación.

❌Revocaron la Regla de Tierras Públicas y trabajan para eliminar la Regla de Áreas sin Carreteras, reduciendo protecciones para zonas naturales.

❌Fueron obligados por orden judicial a reinstalar letreros históricos en los parques nacionales tras años de eliminación de contenido histórico.

Descubre la historia de California que ayudaron dar forma a la nación

El Pasaporte del Historiador de los Parques Estatales de California conecta a los visitantes con lugares que preservan las culturas, comunidades y momentos históricos que siguen dando forma a California y a Estados Unidos. Los parques participantes cuentan historias de libertad, innovación, resiliencia e identidad que continúan teniendo relevancia en la actualidad.

Para visitar estos sitios, descargue gratuitamente la edición especial del Pasaporte del Historiador antes del 6 de julio y comience a explorar de primera mano la historia de California. Se requiere una cuenta en ReserveCalifornia.con , el servicio oficial de reservaciones de los Parques Estatales de California.

Estos son algunos de los parques incluidos:

En el Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth , los visitantes pueden explorar una comunidad californiana fundada, financiada y gobernada por afroamericanos. Establecido en 1908 por el coronel Allen Alenswoth y un grupo de pioneros afroamericanos, este parque representa un poderoso símbolo de autodeterminación, oportunidades y libertad, especialmente significativo durante las conmemoraciones de Juneteenth.