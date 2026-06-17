Geoex MCG es el socio oficial de geociencias de la Venezuela Energy Week 2026 en una alianza histórica

CARACAS, VENEZUELA, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Semana de la Energía de Venezuela 2026 ha nombrado a Geoex MCG su socio oficial en geociencias, en una iniciativa diseñada para reforzar la base técnica de los debates en torno a las vastas cuencas de hidrocarburos del país, a medida que la actividad upstream y la participación internacional siguen evolucionando.

Geoex MCG ocupa una posición única en el sector upstream de Venezuela como único proveedor de datos sísmicos marinos y la única empresa que opera en virtud de un acuerdo multicliente con el Ministerio de Hidrocarburos. Sus conjuntos de datos marinos recientemente reprocesados están actualmente disponibles para su licencia, y hay planes en marcha para la adquisición de nuevos datos a partir de 2026 con el fin de respaldar aún más las actividades de exploración y desarrollo.

La colaboración sitúa a un proveedor líder de soluciones geocientíficas y geofísicas del subsuelo en el centro del programa técnico del evento, en un momento en que Venezuela busca replantear su narrativa del sector upstream en torno a la calidad de los datos, la certeza geológica y la definición de recursos invertibles.

«Esta colaboración subraya el papel cada vez más importante de la ciencia del subsuelo a la hora de configurar las decisiones de inversión y la estrategia operativa en todo el sector upstream de Venezuela», afirmó James Chester, director ejecutivo de Energy Capital & Power. «Aporta un mayor rigor geológico y geofísico en un momento crucial para la industria, ayudando a salvar la brecha entre el potencial de los recursos y la certeza del subsuelo».

Se espera que la participación de Geoex MCG enriquezca los debates técnicos sobre la evolución de las cuencas de Venezuela, la calidad de las imágenes sísmicas, la evaluación de la prospectividad y el desarrollo de yacimientos marinos. Con sus datos recientemente reprocesados, ahora se puede evaluar la exploración en las zonas fronterizas poco exploradas de la costa, así como mejorar las imágenes de los yacimientos existentes, concretamente Perla, Río Caribe/Mejillones/Patao/Dragon y Loran/Cocuina.

« «Venezuela representa una provincia subsuperficial de gran importancia, donde el potencial geológico está bien establecido, pero depende cada vez más de datos modernos y de alta calidad para liberar su valor», afirmó Robert Sorley, presidente de Geoex MCG. «Respaldados por nuestro acuerdo exclusivo de clientes múltiples con el Ministerio de Hidrocarburos, una cartera creciente de conjuntos de datos reprocesados en colaboración con DUG Technology y planes para nuevas adquisiciones, nuestro objetivo es permitir que los operadores internacionales evalúen las oportunidades en alta mar con confianza. Nos complace apoyar la Venezuela Energy Week 2026 para fortalecer el diálogo técnico y aportar mayor claridad sobre el subsuelo a los debates sobre inversión y desarrollo».

Geoex MCG se especializa en el diseño y la ejecución de estudios geocientíficos, la adquisición de datos del subsuelo, el reprocesamiento sísmico y los servicios de gestión de proyectos, apoyando actividades de exploración y desarrollo en los sectores del petróleo y el gas, CCUS, hidrógeno natural y otros sectores energéticos. A través de su modelo de negocio de activos ligeros, la empresa colabora con contratistas seleccionados para ofrecer soluciones subterráneas a medida alineadas con los objetivos técnicos y comerciales de los clientes.

Mientras Venezuela busca atraer nuevas inversiones internacionales, la Venezuela Energy Week se posiciona como una plataforma técnica y comercial líder donde convergen la geología, los datos y el capital, apoyando el diálogo sobre marcos de inversión, desarrollo upstream y el futuro a largo plazo de una de las mayores bases de recursos de hidrocarburos del mundo.

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