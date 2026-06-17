El Día de Nunca Rendirse presenta el primer Mapa Interactivo Mundial de la Perseverancia

Una innovadora plataforma global permite a las personas caminar por aquello a lo que se niegan a renunciar y visualizar un movimiento mundial en tiempo real.

Por primera vez, la perseverancia puede verse. Y cuando millones de personas la hacen visible al mismo tiempo, deja de ser una experiencia individual y se convierte en un movimiento global.” — Alain Horoit, Founder of Never Give Up Day

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- El Día de Nunca Rendirse ha dado un paso histórico con el lanzamiento del primer Mapa Interactivo Mundial de la Perseverancia, una plataforma única que transforma la perseverancia en una experiencia visible, participativa y global.La iniciativa, presentada de cara al próximo 18 de agosto , invita a personas de cualquier ciudad y país a crear o unirse a caminatas dedicadas a los sueños que persiguen, las personas que aman, las causas en las que creen y los objetivos a los que se niegan a renunciar.Por primera vez, la perseverancia tiene un lugar donde puede verse.A través de un mapa interactivo accesible desde cualquier lugar del mundo, los participantes pueden descubrir quién está caminando, dónde lo está haciendo y por qué motivo han decidido formar parte de la iniciativa.El proyecto forma parte de la Caminata Global de la Perseverancia, una nueva experiencia impulsada por el Día de Nunca Rendirse que busca convertir una de las cualidades más admiradas del ser humano en una acción visible y compartida."Durante años hemos celebrado los resultados. Este proyecto celebra lo que ocurre antes de ellos: el esfuerzo, la resiliencia y la decisión de seguir adelante cuando las circunstancias son difíciles", afirmó Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse.A diferencia de las caminatas tradicionales, la Caminata Global de la Perseverancia no tiene una ruta única, una distancia obligatoria ni una ubicación central.Cada participante puede caminar desde donde se encuentre. Solo o acompañado. Con familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de una asociación o integrantes de su comunidad. Lo importante no es la distancia recorrida. Lo importante es aquello por lo que se camina.Algunos caminarán por un ser querido. Otros por una recuperación.Otros por una meta personal. Otros por una causa social o comunitaria. Otros simplemente caminarán para recordar que siguen avanzando.Cada paso representa esperanza.Cada paso representa compromiso.Cada paso representa la decisión de no rendirse.El mapa también permite visualizar caminatas temáticas, caminatas de ciudades, iniciativas impulsadas por organizaciones y movimientos liderados por embajadores de distintos países, creando una red internacional de personas unidas por un mismo valor: la perseverancia.Según sus organizadores, la plataforma nace en un momento en el que millones de personas buscan formas más significativas de conectar con otras personas y con las causas que consideran importantes.La tecnología permite ver el movimiento. La perseverancia le da sentido."Queríamos crear algo más que una campaña o una celebración. Queríamos crear un lugar donde las personas pudieran ver que no están solas en aquello por lo que luchan, esperan o trabajan cada día", explicó Horoit.Desde su creación, el Día de Nunca Rendirse ha sido proclamado oficialmente por más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá y ha generado miles de publicaciones y apariciones en medios de comunicación internacionales.Con el lanzamiento del Mapa Interactivo Mundial de la Perseverancia, la organización inicia una nueva etapa destinada a conectar personas, comunidades, ciudades y organizaciones alrededor de una idea universal: nunca rendirse.El proyecto también ofrece a escuelas, organizaciones benéficas, empresas, clubes deportivos y grupos comunitarios la posibilidad de movilizar a sus miembros en torno a las personas y causas a las que sirven cada día.Porque la perseverancia no pertenece a un país.No pertenece a una profesión. No pertenece a una generación. Pertenece a todos.Este 18 de agosto, el mundo está invitado a descubrir el primer Mapa Interactivo Mundial de la Perseverancia y a formar parte de un movimiento global que demuestra que, detrás de cada sueño, cada recuperación, cada meta y cada causa importante, siempre hay alguien que decidió no rendirse.Declaración del fundador:"La perseverancia es una de las fuerzas más poderosas del ser humano y, sin embargo, una de las menos visibles. Este mapa existe para darle la visibilidad que merece."— Alain Horoit, fundador del Día de Nunca RendirseMás informaciónwalk.nevergiveupday.com

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