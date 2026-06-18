BIO-Europe mit neuer Vision als das Must-Attend Strategieforum der globalen Biopharma-Industrie

2026 entwickelt sich die BIO-Europe von einer Partnering-Konferenz zu Europas größtem Biopharma-Strategieforum weiter

LONDON, UNITED KINGDOM, June 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Informa gibt heute eine wegweisende neue Vision für ihre 32. BIO-Europe-Konferenz - die führende globale Biopharma-Partnering Konferenz - bekannt, die vom 9. bis 11. November 2026 in Köln stattfinden wird. Diese positioniert BIO-Europe über Europas größte Partnering-Konferenz hinaus als das neutrale und anerkannte Forum, in dem die gesamte Biopharma-C-Suite nicht nur Allianzen anbahnt, sondern auch die strategische Ausrichtung der globalen Industrie aktiv mitgestaltet.Angesichts der zunehmenden Komplexität in den Bereichen Regulierung, klinischer Entwicklung, Herstellung, Politik und Finanzierung entwickelt sich die BIO-Europe weiter, um dem wachsenden Bedarf an stärker vernetzter, funktionsübergreifender Entscheidungsfindung gerecht zu werden. Aufbauend auf dem bewährten Fokus auf offenem Dialog, konstruktiven Allianzen und der internationalen Ausrichtung der Life-Science-Industrie, erweitert die BIO-Europe 2026 ihr Programm entsprechend, um die gesamte strategische C-Suite an Führungskräften zusammenzubringen.Claire Macht, Senior Portfolio Director bei Informa Connect, sagte: „BIO-Europe ist das Epizentrum der Biotechnologie – in Europa, für die Welt. Das zunehmend komplexe politische und operative Umfeld von heute erfordert grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ganzheitliches Denken. Unsere neue Vision spiegelt diese Realität wider: BIO-Europe entwickelt sich von Europas größter Partnering-Konferenz zu DEM Treffpunkt, an dem hochrangige Entscheidungsträger Allianzen schließen, Strategien entwickeln und die Agenda für die globale Biopharma-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette setzen."Die neue Vision wird über sieben integrierte Themenschwerpunkte und hochkarätige Podiumsdiskussionen umgesetzt. Diese umfassen regulatorische, klinische und produktionsbezogene Strategien sowie die altbewährten Formate “Dealmaking”, “Therapeutic Insights” und “Ecosystem Innovation”. Das erweiterte Programm bietet strategieorientierte Inhalte, und soll den Dialog zwischen Entscheidungsträgern im gesamten globalen Life-Sciences-Ökosystem und entlang der gesamten Biopharma-Wertschöpfungskette fördern.Jeremy Levin, Executive Chairman bei Ovid Therapeutics, kommentierte: „Die BIO-Europe ist seit langem ein unverzichtbares Forum für unsere Industrie und bringt konsequent die Pharma- und Biotech-C-Suite, führende Investoren und strategische Partner zusammen, um die Gespräche voranzutreiben, die die Ausrichtung der Biopharma-Branche prägen. In einer Ära, in der Biotechnologie zu einer Frage der wirtschaftlichen Stärke, öffentlichen Gesundheitsversorgung und geopolitischer Bedeutung geworden ist, fördert das umfassende, strategieorientierte Programm genau die Diskussionen, die unsere Industrie benötigt. Wir freuen uns darauf, uns über die gesamte Bandbreite der Agenda hinweg einzubringen."Dr. Hubert Birner, Managing Partner bei TVM Capital Life Sciences, fügte hinzu:„Die Bandbreite des Programms untermauert den Status der BIO-Europe als zentralen Treffpunkt für Führungskräfte im gesamten Biotech-Ökosystem. Die Konferenz bietet jungen, innovativen Unternehmen und Entscheidungsträgern eine einzigartige Gelegenheit, strategische Partnerschaften in Europa einzugehen und zusammenzuarbeiten – mit Auswirkungen, die weit über Europa hinausreichen."Weitere Informationen zur Konferenz, Teilnahmeoptionen und wie Sie sich für eine Firmenpräsentation bewerben können, finden Sie hier ENDEFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:BIO-EuropeRyan Hui, Paul Gilbertson+44 (0) 20 8052 0450lifesciencepress@informa.comOptimum Strategic CommunicationsMary Clark, Isabelle Abdou, Elena Bates, Nellie Stephens+44 (0) 20 3922 0900BIOEurope@optimumcomms.comÜber die BIO-EuropeDie BIO-Europe-Konferenz ist das Epizentrum der Biotechnologie – in Europa, für die Welt. Mit ihrem hochkarätigen Publikum ist die BIO-Europe der Ort, an dem CEOs, CFOs, COOs, CMOs und CSOs auf Kollegen und Partner treffen, gemeinsame Strategien entwickeln, vertrauensvolle Allianzen eingehen und Ideen in Ergebnisse umsetzen.2026 ist das Jahr einer zukunftsorientierten und wegweisenden Weiterentwicklung: Über eine Partnering-Konferenz hinaus wird die BIO-Europe ihr Publikum und Programm entsprechend erweitern, um das größte und bedeutendste Biopharma-Strategieforum Europas zu werden – und setzt dadurch die Agenda für die Industrie weltweit.Jedes Jahr kommen über 6.000 der ranghöchsten Führungskräfte der Branche in einem hochgradig kuratierten, und deal-orientierten Umfeld zusammen: Biotech- und Pharma-Executives, Investoren und strategische Partner aus der ganzen Welt mit Schwerpunkt auf Europa, Nordamerika und Asien.Das Programm umfasst nun weit mehr als nur Business Development und wird um regulatorische, klinische und produktionsbezogene Strategien ergänzt. In sieben Themenschwerpunkte gegliedert sollen hochkarätige Podiumsdiskussionen genau die Themen, die die Industrie bewegen und langfristig transformieren werden diskutieren.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.