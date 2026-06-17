La Guinée accueille conférence sur lenergie, consolidant sa position de leader de lenergie propre en Afrique de l’Ouest

La Guinée accueille une conférence majeure sur l'énergie et l'environnement alors que le pays s'impose comme la puissance énergétique propre de l'Afrique de l'Ouest

La République de Guinée accueillera le Salon de l'Énergie et de l'Environnement de Guinée (SEEG) les 25 et 26 novembre 2026 à l'Hôtel Radisson Blu de Conakry.

CONAKRY, GUINEA, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- La République de Guinée accueillera le Salon de l'Énergie et de l'Environnement de Guinée ( SEEG ) les 25 et 26 novembre 2026 à l'Hôtel Radisson Blu de Conakry. Organisé par AME Trade et Rarili, sous l'égide du Ministère de l'Énergie et du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, l'événement intervient à un moment décisif pour un pays en pleine transformation, qui s'affirme comme l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses d'Afrique en matière d'énergie durable et de financement environnemental.>6 000 MW - Potentiel hydroélectrique200 Md$ - Objectif Simandou 204010 % - Croissance du PIB 2026 (proj.)22 Blocs - Appel d'offres offshoreUne nation à un tournant historiqueSurnommée le « château d'eau de l'Afrique », la Guinée abrite les sources des fleuves Niger, Sénégal et Gambie, et dispose d'un potentiel hydroélectrique supérieur à 6 000 MW — parmi les plus élevés du continent. Des investissements phares dans le barrage de Kaléta (240 MW) et celui de Souapiti (450 MW) ont plus que triplé la capacité nationale de production, faisant de la Guinée un exportateur net d'électricité propre vers le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Le pays exporte désormais plus de 1 174 GWh par an dans le cadre du Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest-Africain (EEEOA), auxquels s'ajouteront 594 MW supplémentaires en construction ou en phase avancée de planification sur le seul fleuve Konkouré.Parallèlement à cette colonne vertébrale d'énergie propre, la Guinée ouvre une nouvelle frontière majeure dans le secteur des hydrocarbures. Un appel d'offres portant sur 22 blocs terrestres et maritimes, un terminal GNL d'import/export de 3 milliards USD prévu à Kamsar, ainsi qu'un complexe de production gazière de 1 900 MW positionnent le pays comme la prochaine grande réussite énergétique d'Afrique de l'Ouest. Un programme d'expansion solaire à long terme pouvant atteindre 500 MW, combiné aux premières études de faisabilité sur l'hydrogène vert et le nucléaire flottant, complète un portefeuille énergétique d'une ampleur exceptionnelle.L'effet Simandou : une transformation de 200 milliards USDLes premières expéditions du projet minier de Simandou — le plus grand gisement de minerai de fer à haute teneur non exploité au monde — ont débuté en novembre 2025. Le programme national de développement Simandou 2040 prévoit la mobilisation de 200 milliards USD d'investissements sur 15 ans, générant une forte hausse de la demande énergétique industrielle, catalysant la modernisation du réseau et plaçant les normes environnementales et sociales au cœur de chaque grand projet. Les raffineries d'alumine prévues pour 2027–2028 créeront une demande soutenue en électricité fiable à grande échelle, tandis que l'interconnexion électrique Guinée–Mali, soutenue par 372 millions USD de cofinancements multilatéraux, étendra la portée de la Guinée en tant que pôle régional d'énergie propre.Une nation écologiquement essentielle — et une nouvelle frontière de la finance climatiqueLa Guinée se situe au cœur de la forêt de Haute-Guinée, un haut lieu de biodiversité mondialement reconnu qui abrite environ 7 % des espèces documentées d'Afrique de l'Ouest sur seulement 0,25 % des terres émergées de la planète. Ses écosystèmes comprennent les Réserves de biosphère de l'UNESCO du Massif du Ziama et du Mont Nimba, ainsi que le Parc National du Niger. Le gouvernement a placé la gouvernance environnementale au centre de la politique nationale à travers sa Contribution Déterminée au niveau National révisée dans le cadre de l'Accord de Paris, la Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, et le Pilier Environnemental de Simandou 2040. Les programmes en cours incluent le projet Eau et Assainissement de 200 millions USD (Banque mondiale/BEI), un cadre national REDD+ en préparation, ainsi qu'une centrale de valorisation énergétique des déchets à Conakry — ouvrant un vaste pipeline pour les paiements REDD+ fondés sur les résultats, les marchés volontaires du carbone, la finance mixte et les obligations vertes.Pourquoi le SEEG est-il essentiel aujourd'hui ?Le SEEG 2026 est la plateforme de référence pour le dialogue stratégique et la concrétisation d'accords sur l'avenir énergétique et environnemental durable de la Guinée. Il réunira des chefs de gouvernement, des ministres de l'énergie et de l'environnement, des autorités de régulation, des institutions de financement du développement — dont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la BEI, la SFI et la BIDC — aux côtés de producteurs d'électricité indépendants, d'opérateurs pétroliers et gaziers, d'entreprises technologiques, d'organisations de conservation et d'investisseurs institutionnels. Durant deux journées à Conakry, les participants aborderont la feuille de route Simandou 2040, la CDN révisée de la Guinée, l'investissement dans l'hydroélectricité et le solaire, le nouvel appel d'offres pétrolier et gazier, le carbone forestier et la REDD+, le financement de l'eau et de l'assainissement, ainsi que le lien critique énergie–environnement qui conditionne la sécurité hydroélectrique à long terme par la protection des forêts.Pour un pays qui projette une croissance de 10 % de son PIB en 2026, porté par le plus grand investissement minier du continent et un gouvernement activement à la recherche de partenaires pour sa transition énergétique, le SEEG offre un lieu unique où convergent l'orientation politique, le pipeline de projets et les capitaux. La conférence s'articulera autour de plénières ministérielles, de tables rondes d'investissement, d'un forum sur l'environnement et de cérémonies formelles de signature — offrant le cadre structurant pour la conclusion de partenariats durables, d'accords de financement et de protocoles d'entente.« La Guinée se trouve à un tournant historique. Avec l'une des plus riches concentrations hydroélectriques d'Afrique, un portefeuille solaire en pleine expansion, une nouvelle frontière pétrolière et gazière, et un engagement résolu envers la préservation de l'environnement, les conditions d'un investissement transformateur n'ont jamais été aussi favorables. C'est au SEEG 2026 que cet avenir prendra forme. »MÉDIAS & INFORMATIONS www.see-guinee.com | guinee@ametrade.org+44 207 700 4949 (International) • +224 622 407 292 (Guinée)

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