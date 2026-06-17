GuliKit stellt tragbare TV-Dockingstation für Switch 2 mit Switch 1 Kompatibilität vor

GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2, kompatibel mit Switch 2 und Switch 1

Kompaktes TV-Dock für Switch 2 und Switch 1 mit 4K/60Hz, PD 100W Schnellladen, USB 3.0, Kühlungsdesign und Hüllenkompatibilität.

SHENZHEN, CHINA, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- GuliKit hat heute die GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2 vorgestellt, eine tragbare TV-Dockingstation, die speziell für die Switch 2 Konsole entwickelt wurde. Die Dockingstation ist für TV-Ausgabe und Laden ausgelegt und bietet optimierte Kompatibilität mit Switch 2 und Switch 1, verbesserte Luftzirkulation, stabile Platzierung, Unterstützung für Schutzhüllen sowie ein kompaktes, tragbares Design.Während bereits zahlreiche Drittanbieter-Docks für Switch 2 erhältlich sind, wurde die neue Dockingstation von GuliKit entwickelt, um mehrere häufige Schwachstellen bestehender Lösungen zu adressieren und zugleich eine kosteneffizientere Alternative zum Original-Dock zu bieten.Da Switch 2 größer ist als die ursprüngliche Switch, sind die offiziellen Docks der beiden Generationen nicht austauschbar. Viele tragbare Drittanbieter-Docks für Switch 2 unterstützen zudem Switch 1 nicht. Die GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2 funktioniert sowohl mit Switch 2 als auch mit Switch 1 und ermöglicht Spielern, die beide Systeme besitzen, eine einzige Dockingstation für stabile Videoausgabe und Gaming auf dem großen Bildschirm zu verwenden. Außerdem unterstützt die Dockingstation Firmware-Updates, um die Kompatibilität mit zukünftigen Systemupdates zu verbessern. Switch Lite wird nicht unterstützt, da dieses Modell keinen TV-Modus bietet.Kühlung ist besonders bei längeren Gaming-Sessions ein wichtiger Faktor. Einige kompakte Drittanbieter-Docks lassen jedoch nur begrenzten Raum für Luftzirkulation und berücksichtigen die Belüftungsanforderungen der Konsole nicht vollständig. Die GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2 verfügt über Belüftungsöffnungen sowohl an der Unterseite der Dockingstation als auch im Bereich, in dem die Konsole eingesetzt wird. Erhöhte rutschfeste Pads heben die Dockingstation leicht an, sodass Luft durch die vorderen unteren Öffnungen eintreten, durch den Auflagebereich zur Konsole gelangen und anschließend an der Oberseite der Konsole austreten kann. Gleichzeitig bleiben auf der linken und rechten Seite jeweils etwa die Hälfte der ursprünglichen Lufteinlassbereiche der Konsole frei, sodass die Konsole direkt Luft aufnehmen kann. Dadurch wird der Luftstrom im Vergleich zu stärker geschlossenen Dock-Strukturen verbessert.Für eine stabilere Platzierung setzt GuliKit auf eine breitere seitliche Stützstruktur und eine stabile Basis. Dadurch soll das Risiko verringert werden, dass die Dockingstation bei versehentlichen Stößen, beim Ein- und Ausstecken von Kabeln oder durch Bewegungen auf dem Schreibtisch kippt – ein Problem, das bei einigen schmaleren Drittanbieter-Docks auftreten kann.Für die Videoausgabe unterstützt die GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2 Auflösungen und Bildwiederholraten von 4K/60 Hz, 2K/120 Hz und 1080p/240 Hz. Damit deckt sie die TV-Ausgabe der Switch 2 mit bis zu 4K/60 Hz ab und unterstützt zusätzlich 1080p/240 Hz für Switch 1. Darüber hinaus unterstützt die Dockingstation Auto Low Latency Mode (ALLM) für geringere Anzeigelatenz auf kompatiblen Displays sowie Dynamic HDR und Static HDR für verbesserte Bildtiefe und Helligkeit.Für Laden und Peripherieverbindungen unterstützt die Dockingstation PD 100 W Schnellladen und verfügt über einen USB-3.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss für Controller, Empfänger, Speichergeräte und weiteres Zubehör. Wenn mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, reserviert das System je nach tatsächlicher Nutzung dynamisch etwa 4 bis 15 W Leistung für andere Ports.Für eine stabile Videoausgabe, sicheres Laden und angeschlossenes Zubehör empfiehlt GuliKit die Verwendung des originalen Switch 2 Netzteils. Alternativ kann auch ein qualifiziertes Ladegerät mit mindestens 60 W, PD 3.0, einem 20V/3A-Ausgangsprofil und einem konformen USB-Type-C-Kabel verwendet werden.Mit einer Ein-Knopf-Modusumschaltung können Spieler schnell zwischen TV-Docking-Modus und Desktop-Lademodus wechseln. Dadurch kann die Dockingstation entweder für Gaming auf dem großen Bildschirm oder als Desktop-Ladeständer genutzt werden. Im Vergleich zum Original-Dock ist sie kompakter und leichter, benötigt weniger Platz und lässt sich einfacher verstauen, transportieren oder zwischen verschiedenen Räumen und Reisezielen mitnehmen, während TV-Ausgabe, Laden und Peripherieverbindungen weiterhin unterstützt werden.Die Dockingstation verfügt außerdem über eine magnetische Staubschutzabdeckung, die sich automatisch ausrichtet und anbringt, um den Anschlussbereich sauber zu halten. Die dreistufig verstellbare Struktur unterstützt das Andocken mit installierter Schutzhülle, sofern die Hülle nicht dicker als 1 mm ist. Spieler können die Stützposition anpassen, um den richtigen Einsetzwinkel und eine korrekte Anschlussausrichtung zu gewährleisten. Ist die Hülle dicker als 1 mm oder beeinträchtigt ihre Unterseite die Verbindungsstabilität, sollte sie vor dem Andocken entfernt werden. Zur Unterscheidung vom schwarzen Dock der ersten Generation von GuliKit erscheint das neue Modell in Silber.Mit ihrer Kombination aus Tragbarkeit, Kompatibilität mit Switch 2 und Switch 1, verbesserter Luftzirkulation, stabiler Platzierung, Display-Funktionen, Peripherieverbindungen und schutzhüllenfreundlichem Design bietet die GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2 eine kosteneffizientere Option als Alternative zum Original-Dock oder als zweite Switch 2 Dockingstation für zu Hause.Verfügbarkeit und PreiseDie GuliKit TV-Dockingstation für Switch 2 ist ab dem 17. Juni 2026 um 9:00 Uhr EDT über die offiziellen Kanäle von GuliKit und autorisierte Händler erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 29,99 US-Dollar in den USA, 25,99 Euro in Europa und 25,99 Britische Pfund im Vereinigten Königreich. Weitere Informationen werden auf der offiziellen Website und den Social-Media-Kanälen von GuliKit verfügbar sein.Über GuliKitGuliKit ist ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Gaming-Hardware und bekannt für wegweisende Controller-Technologien, darunter Anti-Drift-Hall-Effekt-Joysticks, Maglev-Vibrationsmotoren und TMR-Joystick-Systeme der nächsten Generation.Das Unternehmen hat außerdem seine proprietäre Hyperlink 2 Ultra-Low-Latency Bluetooth-Technologie entwickelt, die schnellere Reaktionszeiten und geringere Eingabelatenz für Controller-Verbindungen ermöglichen soll.Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Controller-Technologie definiert GuliKit neu, wie Spieler Spiele erleben – mit dem Ziel, Gaming weltweit flüssiger, einfacher und angenehmer zu machen.Angetrieben von Innovation, Produktqualität und Nutzererlebnis bleibt GuliKit der globalen Gaming-Community verpflichtet und bringt ihr fortschrittliche Gaming-Technologie näher.

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