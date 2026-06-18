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GoWebinar.net stellt Lazy Boss Imperium als 50-teiliges Webinar- und Contentpaket für B2B-Anbieter vor

Detailreicher Business-Cartoon eines entspannten Unternehmers im Chefbüro vor großen Monitoren mit Webinar-, Funnel-, Newsletter-, Podcast-, Social-Media- und Lead-Daten. Um ihn herum arbeiten kleine Assistentenfiguren an Landingpages, Content, Büchern, N

Das „Lazy Boss Imperium“ als visuelles Sinnbild für systematisches B2B-Marketing: Ein Unternehmer entspannt im Chefsessel, während Webinare, Funnel, Newsletter, Social Clips, Podcasts und Lead-Prozesse im Hintergrund automatisiert zusammenarbeiten.

Infografik zum B2B-Erklärproblem mit der Überschrift „Ihr Angebot ist großartig. Aber wenn niemand es versteht, kauft trotzdem keiner.“ Links ist ein abstrakter Diamant in einem transparenten Würfel zu sehen, rechts ein chaotisches Liniengeflecht mit Soci

Viele B2B-Angebote scheitern nicht an fehlender Qualität, sondern daran, dass ihre Expertise für Außenstehende schwer greifbar bleibt. Die Grafik zeigt das zentrale Erklärproblem: großartige Leistungen, unstrukturierte Sichtbarkeit und versandende Leads.

Vergleichsgrafik mit der Überschrift „Sie bekommen keinen Kurs-Login. Sie bekommen ein Imperium.“ Links wird der Standard dargestellt: Onlinekurs, Videos ansehen, viele offene Tabs, einmaliger Content und mehr operative Arbeit. Rechts zeigt die Grafik das

Der Unterschied zwischen klassischem Onlinekurs und echtem System: Statt nur Zugang zu Videos, offenen Tabs und zusätzlicher Arbeit entsteht beim Lazy Boss Imperium eine schlüsselfertige Produktionsmaschine für Content, Sichtbarkeit und Verkaufslogik.

Infografik mit der Überschrift „Keine Füllwörter. Keine Deko. 50 echte Leistungsbausteine.“ Die Grafik zeigt sechs Säulen des Lazy Boss Imperiums: Strategie mit Positionierung, Zielgruppe, Nutzerarchitektur und Verkaufsdramaturgie; Webinar-Engine mit drei

Das Lazy Boss Imperium besteht aus 50 echten Leistungsbausteinen: Strategie, Webinar-Engine, Autoritäts-Assets, Reichweiten-Maschine, Technologie und Lead-Logik greifen zu einem vollständigen B2B-Marketing-System ineinander.

Infografik mit dem Titel „Das Lazy Boss Imperium: In 4 Schritten zum automatisierten Marketing-System“. Die Grafik erklärt ein 50-teiliges Done-for-you-System für B2B-Unternehmer. Schritt 1 zeigt Strategie und Asset-Produktion mit Positionierung, Webinare

Das Lazy Boss Imperium in vier Schritten: Aus Strategie, Kern-Assets, Content-Multiplikation und technischer Lead-Übergabe entsteht ein automatisiertes Done-for-you-Marketing-System für B2B-Unternehmer.

GoWebinar.net stellt Lazy Boss Imperium vor: ein 50-teiliges Webinar-, Content- und Reichweitenpaket für B2B-Anbieter.

Viele Unternehmen scheitern nicht an fehlender Expertise, sondern daran, dass diese Expertise nicht systematisch erklärt, verteilt und nachgefasst wird.”
— Harald de Vries - Webinarexperte
BERLIN, BRANDENBURG, GERMANY, June 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- GoWebinar.net stellt mit dem Lazy Boss Imperium ein strukturiertes Webinar-, Content- und Reichweitenpaket für Unternehmer, Berater, Agenturen und B2B-Anbieter vor. Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Dienstleistungen, Beratungsangeboten, Softwarelösungen, Weiterbildungsformaten oder hochpreisigen B2B-Angeboten, die ihre Expertise systematischer in Webinare, Fachinhalte, Newsletter, Blogartikel, Pressemitteilungen, Social Clips und Leadprozesse überführen wollen.

Ausgangslage: Fachliche Substanz ist vorhanden, die systematische Umsetzung fehlt oft

Der Ansatz des Pakets beruht auf einer typischen Beobachtung aus dem B2B-Markt: Viele Unternehmen verfügen über fachliche Substanz, setzen diese aber nicht dauerhaft in verständliche, wiederverwertbare und nachfassbare Kommunikationsstrecken um. Einzelne Social-Media-Beiträge, unregelmäßige Newsletter oder verschobene Webinar-Ideen führen häufig nicht zu einem belastbaren Prozess.
GoWebinar.net positioniert das Lazy Boss Imperium deshalb nicht als klassischen Onlinekurs, sondern als Done-for-You-System mit Strategie-, Produktions-, Veröffentlichungs- und Funnelbestandteilen.

Leistungsumfang: 50 Bausteine aus Strategie, Content, Webinar und Reichweite

Zum Leistungsumfang gehören nach Angaben von GoWebinar.net insgesamt 50 Bausteine. Dazu zählen ein 1:1-Strategiegespräch, die Analyse des bestehenden Angebots, eine digitale Verkaufsstrategie, eine 12-Monats-Marketingstrategie, Positionierung, Zielgruppen- und Nutzenarchitektur, Themenarchitektur sowie Verkaufsdramaturgie.
Auf dieser Grundlage werden drei Webinare mit Konzeption, Präsentationsstruktur, Sprechtexten, VSL-Struktur, Call-to-Action-Logik, Angebotslogik, FAQ-Bausteinen und Einwandbehandlung entwickelt.

Inhalte zur Mehrfachverwertung: Bücher, Podcasts, Videos und Social Clips

Ein weiterer Bestandteil des Pakets sind drei Fachbücher oder Handbücher mit jeweils rund 100 Seiten inklusive Texten und Illustrationen. Diese Inhalte können als Autoritätsbausteine, Lead-Magneten, Webinarbegleiter oder ergänzende Informationsmaterialien eingesetzt werden.
Ergänzt wird das Paket durch drei Podcasts mit Harald de Vries, drei Werbevideos, rund 150 Social Clips, 12 Newsletter, 12 Blogartikel sowie sechs Pressemitteilungen inklusive Bebilderung und Veröffentlichung auf Presseportalen.

Technische Basis: Plattform, Funnel und Lead-Übergabe

Die technische Komponente umfasst 12 Monate Nutzung von GoWebinar.net, die GoWebinar.net AI-Suite, Webinar-Funnel mit Registrierungs-, Danke-, Webinar- und Replay-Seiten sowie die Übergabe generierter Leads an API-fähige Newsletter- oder CRM-Systeme des Kunden. Die konkrete technische Anbindung hängt vom jeweils vorhandenen Kundensystem ab.

Einordnung des Konzepts

Harald de Vries, Autor und Initiator des Pakets, ordnet den Ansatz wie folgt ein:
„Viele Unternehmen scheitern nicht an fehlender Expertise, sondern daran, dass diese Expertise nicht systematisch erklärt, verteilt und nachgefasst wird. Ein Webinar ist dabei nicht nur ein Termin, sondern ein Ausgangspunkt für Content, Vertrauen, Nachfasskommunikation und strukturierte Leadbearbeitung.“

Webinar nicht als Einzelaktion, sondern als Prozess

GoWebinar.net beschreibt das Lazy Boss Imperium als Paket für Unternehmen, die Webinare nicht ausschließlich als Einzelveranstaltung verstehen, sondern als Bestandteil eines wiederholbaren Vertriebs- und Kommunikationsprozesses. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Langformaten und Mehrfachverwertung. Aus Webinaren, Podcasts und Fachtexten entstehen weitere Inhalte für Social Media, Newsletter, Blogbeiträge, Presseansätze, Replays und Follow-up-Kommunikation.

Verschiedene Webinarformate vorgesehen

Das Paket berücksichtigt verschiedene Webinarformate. Live-Webinare sind möglich, stehen aber nicht zwingend im Mittelpunkt. Der Fokus liegt nach Unternehmensangaben auch auf Evergreen-, Like-Live- und Just-in-Time-Webinaren. Evergreen-Webinare können wiederholt ausgespielt werden, Like-Live-Webinare wirken für Teilnehmer wie aktuelle Termine, und Just-in-Time-Webinare ermöglichen kurzfristige Einstiege für Interessenten.

Nachfasslogik und Lead-Struktur

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Nachfasslogik. Dazu gehören Anmeldebestätigungen, Reminder-Mails, Replay-Mails sowie Angebots- und Nachfassmails. GoWebinar.net hebt hervor, dass die gewonnenen Leads dem Kunden gehören und an API-fähige Systeme des Kunden übergeben werden können. Eine feste Garantie für Kunden oder eine bestimmte Leadanzahl wird nicht ausgesprochen. Die Ergebnisse hängen nach Angaben des Anbieters unter anderem von Angebot, Markt, Zielgruppe, Timing, Nachfrage, Preisstruktur und Vertrieb ab.

Zielgruppen und Einsatzbereiche

Das Lazy Boss Imperium richtet sich an Berater, Coaches, Agenturen, B2B-Dienstleister, Softwareanbieter, Finanzierungs- und Fördermittelberater, Weiterbildungsanbieter, Franchisegeber sowie Anbieter erklärungsbedürftiger oder hochpreisiger Leistungen. Nicht geeignet ist das Paket nach Darstellung von GoWebinar.net für Anbieter ohne tragfähiges Angebot, ohne Bereitschaft zur inhaltlichen Mitwirkung oder mit der Erwartung, dass Marketing die grundlegende Angebotsqualität ersetzt.

Preis- und Modellhinweis

Nach Angaben auf der Produktseite liegt der reguläre Paketpreis bei 9.999 Euro. Das aktuell kommunizierte Sommerpreis-Modell sieht 2.875 Euro bei Auftragserteilung sowie 12 monatliche Raten von 499 Euro vor. Die Monatszahlung beginnt nach Abnahme des ersten Webinars. Zusätzlich ist eine KMU.NETWORK PLUS Mitgliedschaft für ein Jahr enthalten; eine automatische Verlängerung dieser Mitgliedschaft wird nicht vorgesehen.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Lazy Boss Imperium stehen unter:
https://gowebinar.net/lazy-boss-imperium

Über GoWebinar.net
GoWebinar.net ist eine Plattform für Webinar-, Funnel- und Kommunikationsprozesse. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung, Strukturierung und technischen Umsetzung von Webinarformaten, die Unternehmen bei Erklärung, Sichtbarkeit, Nachfasskommunikation und Leadbearbeitung unterstützen.

Pressekontakt
Harald de Vries
GoWebinar.net / KMU.NETWORK
E-Mail: info(at)gowebinar.network
Telefon: +44 845 891 0231
Website: https://gowebinar.net/lazy-boss-imperium

Harald de Vries
KMU.NETWORK
+44 845 891 0231
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