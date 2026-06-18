GoWebinar.net stellt Lazy Boss Imperium als 50-teiliges Webinar- und Contentpaket für B2B-Anbieter vor

Das „Lazy Boss Imperium“ als visuelles Sinnbild für systematisches B2B-Marketing: Ein Unternehmer entspannt im Chefsessel, während Webinare, Funnel, Newsletter, Social Clips, Podcasts und Lead-Prozesse im Hintergrund automatisiert zusammenarbeiten.

Viele B2B-Angebote scheitern nicht an fehlender Qualität, sondern daran, dass ihre Expertise für Außenstehende schwer greifbar bleibt. Die Grafik zeigt das zentrale Erklärproblem: großartige Leistungen, unstrukturierte Sichtbarkeit und versandende Leads.

Der Unterschied zwischen klassischem Onlinekurs und echtem System: Statt nur Zugang zu Videos, offenen Tabs und zusätzlicher Arbeit entsteht beim Lazy Boss Imperium eine schlüsselfertige Produktionsmaschine für Content, Sichtbarkeit und Verkaufslogik.

Das Lazy Boss Imperium besteht aus 50 echten Leistungsbausteinen: Strategie, Webinar-Engine, Autoritäts-Assets, Reichweiten-Maschine, Technologie und Lead-Logik greifen zu einem vollständigen B2B-Marketing-System ineinander.