GoWebinar.net stellt Lazy Boss Imperium als 50-teiliges Webinar- und Contentpaket für B2B-Anbieter vor
Das „Lazy Boss Imperium“ als visuelles Sinnbild für systematisches B2B-Marketing: Ein Unternehmer entspannt im Chefsessel, während Webinare, Funnel, Newsletter, Social Clips, Podcasts und Lead-Prozesse im Hintergrund automatisiert zusammenarbeiten.
Viele B2B-Angebote scheitern nicht an fehlender Qualität, sondern daran, dass ihre Expertise für Außenstehende schwer greifbar bleibt. Die Grafik zeigt das zentrale Erklärproblem: großartige Leistungen, unstrukturierte Sichtbarkeit und versandende Leads.
Der Unterschied zwischen klassischem Onlinekurs und echtem System: Statt nur Zugang zu Videos, offenen Tabs und zusätzlicher Arbeit entsteht beim Lazy Boss Imperium eine schlüsselfertige Produktionsmaschine für Content, Sichtbarkeit und Verkaufslogik.
Das Lazy Boss Imperium besteht aus 50 echten Leistungsbausteinen: Strategie, Webinar-Engine, Autoritäts-Assets, Reichweiten-Maschine, Technologie und Lead-Logik greifen zu einem vollständigen B2B-Marketing-System ineinander.
GoWebinar.net stellt Lazy Boss Imperium vor: ein 50-teiliges Webinar-, Content- und Reichweitenpaket für B2B-Anbieter.
Ausgangslage: Fachliche Substanz ist vorhanden, die systematische Umsetzung fehlt oft
Der Ansatz des Pakets beruht auf einer typischen Beobachtung aus dem B2B-Markt: Viele Unternehmen verfügen über fachliche Substanz, setzen diese aber nicht dauerhaft in verständliche, wiederverwertbare und nachfassbare Kommunikationsstrecken um. Einzelne Social-Media-Beiträge, unregelmäßige Newsletter oder verschobene Webinar-Ideen führen häufig nicht zu einem belastbaren Prozess.
GoWebinar.net positioniert das Lazy Boss Imperium deshalb nicht als klassischen Onlinekurs, sondern als Done-for-You-System mit Strategie-, Produktions-, Veröffentlichungs- und Funnelbestandteilen.
Leistungsumfang: 50 Bausteine aus Strategie, Content, Webinar und Reichweite
Zum Leistungsumfang gehören nach Angaben von GoWebinar.net insgesamt 50 Bausteine. Dazu zählen ein 1:1-Strategiegespräch, die Analyse des bestehenden Angebots, eine digitale Verkaufsstrategie, eine 12-Monats-Marketingstrategie, Positionierung, Zielgruppen- und Nutzenarchitektur, Themenarchitektur sowie Verkaufsdramaturgie.
Auf dieser Grundlage werden drei Webinare mit Konzeption, Präsentationsstruktur, Sprechtexten, VSL-Struktur, Call-to-Action-Logik, Angebotslogik, FAQ-Bausteinen und Einwandbehandlung entwickelt.
Inhalte zur Mehrfachverwertung: Bücher, Podcasts, Videos und Social Clips
Ein weiterer Bestandteil des Pakets sind drei Fachbücher oder Handbücher mit jeweils rund 100 Seiten inklusive Texten und Illustrationen. Diese Inhalte können als Autoritätsbausteine, Lead-Magneten, Webinarbegleiter oder ergänzende Informationsmaterialien eingesetzt werden.
Ergänzt wird das Paket durch drei Podcasts mit Harald de Vries, drei Werbevideos, rund 150 Social Clips, 12 Newsletter, 12 Blogartikel sowie sechs Pressemitteilungen inklusive Bebilderung und Veröffentlichung auf Presseportalen.
Technische Basis: Plattform, Funnel und Lead-Übergabe
Die technische Komponente umfasst 12 Monate Nutzung von GoWebinar.net, die GoWebinar.net AI-Suite, Webinar-Funnel mit Registrierungs-, Danke-, Webinar- und Replay-Seiten sowie die Übergabe generierter Leads an API-fähige Newsletter- oder CRM-Systeme des Kunden. Die konkrete technische Anbindung hängt vom jeweils vorhandenen Kundensystem ab.
Einordnung des Konzepts
Harald de Vries, Autor und Initiator des Pakets, ordnet den Ansatz wie folgt ein:
„Viele Unternehmen scheitern nicht an fehlender Expertise, sondern daran, dass diese Expertise nicht systematisch erklärt, verteilt und nachgefasst wird. Ein Webinar ist dabei nicht nur ein Termin, sondern ein Ausgangspunkt für Content, Vertrauen, Nachfasskommunikation und strukturierte Leadbearbeitung.“
Webinar nicht als Einzelaktion, sondern als Prozess
GoWebinar.net beschreibt das Lazy Boss Imperium als Paket für Unternehmen, die Webinare nicht ausschließlich als Einzelveranstaltung verstehen, sondern als Bestandteil eines wiederholbaren Vertriebs- und Kommunikationsprozesses. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Langformaten und Mehrfachverwertung. Aus Webinaren, Podcasts und Fachtexten entstehen weitere Inhalte für Social Media, Newsletter, Blogbeiträge, Presseansätze, Replays und Follow-up-Kommunikation.
Verschiedene Webinarformate vorgesehen
Das Paket berücksichtigt verschiedene Webinarformate. Live-Webinare sind möglich, stehen aber nicht zwingend im Mittelpunkt. Der Fokus liegt nach Unternehmensangaben auch auf Evergreen-, Like-Live- und Just-in-Time-Webinaren. Evergreen-Webinare können wiederholt ausgespielt werden, Like-Live-Webinare wirken für Teilnehmer wie aktuelle Termine, und Just-in-Time-Webinare ermöglichen kurzfristige Einstiege für Interessenten.
Nachfasslogik und Lead-Struktur
Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Nachfasslogik. Dazu gehören Anmeldebestätigungen, Reminder-Mails, Replay-Mails sowie Angebots- und Nachfassmails. GoWebinar.net hebt hervor, dass die gewonnenen Leads dem Kunden gehören und an API-fähige Systeme des Kunden übergeben werden können. Eine feste Garantie für Kunden oder eine bestimmte Leadanzahl wird nicht ausgesprochen. Die Ergebnisse hängen nach Angaben des Anbieters unter anderem von Angebot, Markt, Zielgruppe, Timing, Nachfrage, Preisstruktur und Vertrieb ab.
Zielgruppen und Einsatzbereiche
Das Lazy Boss Imperium richtet sich an Berater, Coaches, Agenturen, B2B-Dienstleister, Softwareanbieter, Finanzierungs- und Fördermittelberater, Weiterbildungsanbieter, Franchisegeber sowie Anbieter erklärungsbedürftiger oder hochpreisiger Leistungen. Nicht geeignet ist das Paket nach Darstellung von GoWebinar.net für Anbieter ohne tragfähiges Angebot, ohne Bereitschaft zur inhaltlichen Mitwirkung oder mit der Erwartung, dass Marketing die grundlegende Angebotsqualität ersetzt.
Preis- und Modellhinweis
Nach Angaben auf der Produktseite liegt der reguläre Paketpreis bei 9.999 Euro. Das aktuell kommunizierte Sommerpreis-Modell sieht 2.875 Euro bei Auftragserteilung sowie 12 monatliche Raten von 499 Euro vor. Die Monatszahlung beginnt nach Abnahme des ersten Webinars. Zusätzlich ist eine KMU.NETWORK PLUS Mitgliedschaft für ein Jahr enthalten; eine automatische Verlängerung dieser Mitgliedschaft wird nicht vorgesehen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Lazy Boss Imperium stehen unter:
https://gowebinar.net/lazy-boss-imperium
Über GoWebinar.net
GoWebinar.net ist eine Plattform für Webinar-, Funnel- und Kommunikationsprozesse. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung, Strukturierung und technischen Umsetzung von Webinarformaten, die Unternehmen bei Erklärung, Sichtbarkeit, Nachfasskommunikation und Leadbearbeitung unterstützen.
Pressekontakt
Harald de Vries
GoWebinar.net / KMU.NETWORK
E-Mail: info(at)gowebinar.network
Telefon: +44 845 891 0231
Website: https://gowebinar.net/lazy-boss-imperium
Harald de Vries
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