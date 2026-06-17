Un tercio de los trabajadores del conocimiento piensan abandonar su carrera profesional por temor a la IA

Una nueva investigación de Adaptavist revela que el 27% de los encuestados consideran jubilarse antes de lo previsto debido al avance de la IA

LONDON, UNITED KINGDOM, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Las empresas de todo el mundo se enfrentan a un "éxodo masivo de oficinistas", ya que los temores en torno a la IA están llevando a los trabajadores del conocimiento a buscar profesiones alternativas, según revela una nueva investigación de la consultora de transformación digital Adaptavist.

Según la investigación, en la que se encuestó a 2500 profesionales del Reino Unido, EE. UU., Canadá, Alemania y España, una cuarta parte (25%) está buscando de forma activa el cambio a otro sector debido al temor a la IA y el 14% se plantea específicamente cambiar su carrera a un sector menos expuesto a la IA, como el trabajo manual.

Esta huida de los oficinistas es más pronunciada entre las generaciones más jóvenes: el 34% de los miembros de la generación Z y el 30% de los millennials contemplan un cambio de profesión debido a su preocupación por la IA.

Aunque gran parte del enfoque en la disrupción causada por la IA se ha centrado en las repercusiones en los puestos de un nivel más básico, estos hallazgos ponen de manifiesto un riesgo mayor. Dado que los millennials mileniales representan actualmente una proporción significativa del talento de nivel medio y superior, las empresas se enfrentan a una posible disrupción no solo en los procesos de selección de los profesionales que están empezando, sino también en los puestos de profesionales con experiencia, fundamentales para la continuidad, el liderazgo y el crecimiento en el futuro.

Los motivos del abandono de la carrera profesional

El cambio a puestos manuales o "a prueba de IA" se debe al miedo a quedarse sin trabajo:

● Obsolescencia laboral: al 48% de los trabajadores le preocupa que la IA reduzca la necesidad de su labor en los próximos cinco años mientras que el 42% teme que su puesto actual quede totalmente obsoleto por la IA

● Erosión de la experiencia: el 44% manifiesta frustración al ver que tareas que requieren años de experiencia puedan ser ejecutada por cualquier perfil con la IA.

● Devaluación: casi una cuarta parte (23%) de los trabajadores asegura explícitamente que su organización valora menos su experiencia desde la adopción generalizada de la IA.

La calidad del entorno laboral también contribuye al éxodo. El 36% de los empleados expresan dificultades en seguir el ritmo de los cambios, mientras que el 44% se siente abrumado por el constante "aluvión de noticias y actualizaciones sobre la IA". Este ruido digital está llevando al desgaste profesional: el 32% de los trabajadores está reduciendo activamente el uso de las herramientas de IA debido a la "fatiga por la IA".

Reciclarse, reinventarse o jubilarse

La investigación destaca que la mano de obra se encuentra en una encrucijada. Mientras que el 74% está adquiriendo activamente nuevas competencias para seguir siendo relevante en su ámbito, una proporción significativa considera abandonar su profesión de una forma permanente. El 34% de los encuestados afirmó que la IA les ha llevado a considerar la jubilación antes de lo previsto, y el 8% pretende hacerlo en los próximos 24 meses.

Este posible éxodo supone un riesgo evidente para las empresas. Dado que el 37% de los trabajadores afirma estar menos comprometidos y que una cuarta parte se plantea dejar su puesto de trabajo, las empresas podrían perder una cantidad considerable de conocimientos. Sin embargo, investigaciones anteriores de The Adaptavist Group indican que, cuando la IA se implanta con la formación y el apoyo adecuados, puede mejorar la satisfacción laboral y aportar un mayor valor a las organizaciones, lo que sugiere que los resultados están estrechamente relacionados con la forma de introducir y adoptar la tecnología

Neal Riley, responsable de Innovación de The Adaptavist Group, ha comentado que "esta investigación demuestra que los líderes ya no pueden permitirse subestimar el impacto humano de la adopción de la IA. Si se introduce sin claridad ni apoyo, la IA puede minar la confianza en las competencias adquiridas con esfuerzo y despertar un temor innecesario sobre el futuro del trabajo.

Sin embargo, cuando se introduce de forma considerada y transparente, la IA tiene el potencial de mejorar los puestos de trabajo, en lugar de menoscabarlos, al liberar a la gente de las tareas repetitivas y permitir que se centre en un trabajo más importante y

de mayor valor. Ahora la prioridad de las organizaciones debería ser garantizar que los empleados dispongan de la formación, el contexto y el apoyo adecuados para adaptarse.

No se trata de sustituir a los seres humanos, sino de diseñar formas de trabajar en las que la tecnología mejore tanto el rendimiento como la satisfacción laboral".

FIN

Metodología: para la investigación, se encuestó a 2500 trabajadores del conocimiento del Reino Unido, EE. UU., Canadá, España y Alemania en marzo de 2026. La investigación la llevó a cabo Attest.

Acerca de Adaptavist y The Adaptavist Group

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