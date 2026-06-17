Giannis Antetokounmpo visita China y prueba el lujoso SUV todoterreno híbrido enchufable Zongheng G700
EINPresswire.com/ -- Recientemente, la estrella campeona de la NBA Giannis Sina Ugo Antetokounmpo inició su visita a China. Durante su estancia, Giannis realizó una parada especial para conocer la industria china de vehículos de nueva energía y experimentar de primera mano el Zongheng G700, un lujoso SUV todoterreno híbrido enchufable.
Como campeón de la NBA y dos veces MVP de la temporada regular, Giannis siempre se ha caracterizado por su espíritu desafiante y su pasión por la exploración. Estos valores coinciden plenamente con la filosofía del Zongheng G700, que apuesta por perseguir los sueños y superar nuevos límites. Como SUV todoterreno híbrido enchufable de lujo, el G700 incorpora un sistema de propulsión compuesto por un motor híbrido específico 2.0TD, una transmisión longitudinal 2DHT y un motor eléctrico P4 de dos velocidades. Además, cuenta con tres bloqueos de diferencial inteligentes para conducción todoterreno, más de 7+X modos off-road y una carrocería de alta resistencia, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4,6 segundos. Gracias a estas sólidas capacidades, el G700 superó con éxito el desafío del Easter Jeep Safari en Moab, Estados Unidos, el pasado mes de abril, convirtiendo a Zongheng en la primera marca automotriz china en participar en este emblemático escenario extremo.
Por otra parte, la versión G700 Navigation Edition destaca por una capacidad de navegación acuática poco común entre los vehículos todoterreno puro de producción en serie. Equipado con un sistema independiente de vadeo, el vehículo puede desplazarse y girar de forma controlada sobre la superficie del agua, demostrando avanzadas capacidades en gestión de flotabilidad, estanqueidad y capacidad de vadeo. Ante esta innovación, Giannis comentó: “He conducido muchos vehículos, pero nunca había visto algo así. Me sorprende por completo que el G700 sea al mismo tiempo un automóvil y una embarcación”.
El G700 también sobresale por su equipamiento de lujo. Su interior incorpora asientos multifuncionales ultralujosos y un sistema de audio Lexicon, utilizado también por marcas de alta gama, creando una experiencia comparable a una “primera clase para la conducción todoterreno”. Además, el vehículo ofrece una capacidad de suministro externo de energía de hasta 6,6 kW, permitiendo alimentar simultáneamente diversos dispositivos durante actividades de camping o aventuras al aire libre, cubriendo necesidades de iluminación, cocina y entretenimiento, y proporcionando una experiencia de campamento más cómoda y práctica. Impresionado por las múltiples capacidades del vehículo, Giannis afirmó: “Necesitamos llevar este vehículo a Europa. Más personas en Europa deberían conocer el G700”.
Como el primer modelo de la gama premium de Zongheng, el G700 ha obtenido desde su lanzamiento el reconocimiento de destacadas personalidades de distintos ámbitos alrededor del mundo gracias a sus sobresalientes prestaciones como SUV todoterreno híbrido enchufable de lujo. Entre quienes han expresado una valoración altamente positiva del modelo se encuentran la legendaria diseñadora Paula Scher, el piloto legendario del Rally Dakar Robby Gordon y la estrella campeona de la NBA Giannis Antetokounmpo.
De cara al futuro, Zongheng seguirá aprovechando el posicionamiento de referencia del G700 para impulsar la evolución continua de sus productos. Con la ventaja diferencial de su propuesta de “lujo híbrido enchufable para la aventura todoterreno”, la marca continuará fortaleciendo sus conexiones con segmentos premium a nivel mundial y consolidando aún más su influencia global.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Como campeón de la NBA y dos veces MVP de la temporada regular, Giannis siempre se ha caracterizado por su espíritu desafiante y su pasión por la exploración. Estos valores coinciden plenamente con la filosofía del Zongheng G700, que apuesta por perseguir los sueños y superar nuevos límites. Como SUV todoterreno híbrido enchufable de lujo, el G700 incorpora un sistema de propulsión compuesto por un motor híbrido específico 2.0TD, una transmisión longitudinal 2DHT y un motor eléctrico P4 de dos velocidades. Además, cuenta con tres bloqueos de diferencial inteligentes para conducción todoterreno, más de 7+X modos off-road y una carrocería de alta resistencia, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4,6 segundos. Gracias a estas sólidas capacidades, el G700 superó con éxito el desafío del Easter Jeep Safari en Moab, Estados Unidos, el pasado mes de abril, convirtiendo a Zongheng en la primera marca automotriz china en participar en este emblemático escenario extremo.
Por otra parte, la versión G700 Navigation Edition destaca por una capacidad de navegación acuática poco común entre los vehículos todoterreno puro de producción en serie. Equipado con un sistema independiente de vadeo, el vehículo puede desplazarse y girar de forma controlada sobre la superficie del agua, demostrando avanzadas capacidades en gestión de flotabilidad, estanqueidad y capacidad de vadeo. Ante esta innovación, Giannis comentó: “He conducido muchos vehículos, pero nunca había visto algo así. Me sorprende por completo que el G700 sea al mismo tiempo un automóvil y una embarcación”.
El G700 también sobresale por su equipamiento de lujo. Su interior incorpora asientos multifuncionales ultralujosos y un sistema de audio Lexicon, utilizado también por marcas de alta gama, creando una experiencia comparable a una “primera clase para la conducción todoterreno”. Además, el vehículo ofrece una capacidad de suministro externo de energía de hasta 6,6 kW, permitiendo alimentar simultáneamente diversos dispositivos durante actividades de camping o aventuras al aire libre, cubriendo necesidades de iluminación, cocina y entretenimiento, y proporcionando una experiencia de campamento más cómoda y práctica. Impresionado por las múltiples capacidades del vehículo, Giannis afirmó: “Necesitamos llevar este vehículo a Europa. Más personas en Europa deberían conocer el G700”.
Como el primer modelo de la gama premium de Zongheng, el G700 ha obtenido desde su lanzamiento el reconocimiento de destacadas personalidades de distintos ámbitos alrededor del mundo gracias a sus sobresalientes prestaciones como SUV todoterreno híbrido enchufable de lujo. Entre quienes han expresado una valoración altamente positiva del modelo se encuentran la legendaria diseñadora Paula Scher, el piloto legendario del Rally Dakar Robby Gordon y la estrella campeona de la NBA Giannis Antetokounmpo.
De cara al futuro, Zongheng seguirá aprovechando el posicionamiento de referencia del G700 para impulsar la evolución continua de sus productos. Con la ventaja diferencial de su propuesta de “lujo híbrido enchufable para la aventura todoterreno”, la marca continuará fortaleciendo sus conexiones con segmentos premium a nivel mundial y consolidando aún más su influencia global.
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Tina Liu
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