La Gobernadora Hochul Destaca los Logros de la Expansión del Programa de Primeros Auxilios en Salud Mental para Adolescentes

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que más de 2,500 adolescentes han recibido capacitación en Primeros Auxilios en Salud Mental, lo que representa un aumento del 71 por ciento desde que esta iniciativa se incorporó a las escuelas secundarias el verano pasado. Reforzando este logro, la Gobernadora Hochul aumentó exponencialmente la inversión en esta iniciativa dentro del presupuesto estatal recién aprobado para el año fiscal 2027, permitiendo así que todos los estudiantes de décimo grado del estado puedan acceder a esta capacitación esencial en sus escuelas.

"Como la primera gobernadora de Nueva York que es madre, la salud mental de nuestros jóvenes es un tema profundamente personal para mí, y estoy totalmente comprometida a brindarles las herramientas que necesitan para ayudarse a sí mismos y a sus compañeros", dijo la Gobernadora Hochul. "Tras capacitar a los primeros estudiantes en las escuelas secundarias de la zona, ahora buscamos ampliar esta importante iniciativa y contribuir a generar un cambio generacional entre los jóvenes de todo el estado".

La Gobernadora Hochul aseguró una partida de 17,5 millones de dólares en el presupuesto estatal del año fiscal 2027 para garantizar que la capacitación en Primeros Auxilios en Salud Mental para Adolescentes esté disponible para todos los estudiantes de décimo grado en el estado de Nueva York. Este compromiso, que se implementará de manera gradual, pondrá la capacitación a disposición de más de 180,000 estudiantes al año, asegurando que, con el tiempo, la mayoría de los alumnos de secundaria adquieran las habilidades básicas para fomentar el bienestar mental, tanto propio como de sus compañeros.

La capacitación se incorporó a las escuelas secundarias utilizando 3,5 millones de dólares en fondos estatales, sentando las bases para ampliar significativamente la iniciativa mediante inversiones adicionales. Con el nuevo presupuesto, se espera que la financiación del programa se duplique este año, lo que permitirá capacitar a unos 25,000 estudiantes durante el año escolar 2026-2027 y en los años posteriores, a medida que la financiación total aumente a 21 millones de dólares anuales. El programa de Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil enseña a los adultos a identificar y abordar problemas de salud conductual en los jóvenes, mientras que la capacitación para adolescentes educa a estos sobre cómo ayudar a sus compañeros que atraviesan dificultades de este tipo. Un total de 21 distritos escolares de todo el estado incorporaron la capacitación para adolescentes durante el año académico, incluidas las escuelas secundarias de Rensselaer y Lansingburgh, en la región de la Capital.

Los avances logrados por este programa en dichas escuelas se destacaron en un nuevo video promocional elaborado por la Oficina de Salud Mental (OMH) del estado, en el que aparecen miembros del personal y estudiantes de ambos centros educativos. Hasta la fecha, Lansingburgh ha capacitado a 337 estudiantes, mientras que Rensselaer ha formado a 135. Asimismo, otros 410 adultos han recibido capacitación en Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil.

La expansión realizada el verano pasado permitió capacitar a 2,500 adolescentes adicionales, lo que representa un aumento del 71 por ciento en el número total de jóvenes formados en esta materia a nivel estatal. En total, 3,150 adultos y 6,100 adolescentes han recibido esta capacitación.

Esta ampliación también ha facilitado la formación de 49 nuevos instructores de Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil y 37 nuevos instructores de Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes. Estos se suman a los 73 instructores de Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil y a los 36 instructores de Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes formados por el programa entre junio de 2022 y junio de 2025.

La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la OMH, dijo: "Una de las principales recomendaciones que recibimos de los jóvenes es la necesidad de contar con ayuda para abordar los problemas de salud conductual, tanto propios como de sus compañeros. El programa de Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes ayuda a estos jóvenes a hablar con sus compañeros de clase y amigos, así como a buscar ayuda cuando atraviesan situaciones de angustia. La expansión de este programa refleja el compromiso de la gobernadora Hochul de mejorar la salud mental de todos los neoyorquinos, especialmente de los jóvenes, quienes a menudo enfrentan presiones particulares al acercarse a la edad adulta".

La senadora estatal Samra Brouk dijo: "Como presidenta del Comité de Salud Mental del Senado, reconozco que la salud mental de los jóvenes sigue siendo una crisis en el estado de Nueva York. Aplaudo a la gobernadora Hochul por apoyar a nuestros jóvenes con una inversión de 17,5 millones de dólares destinada a ampliar el acceso a la capacitación en 'Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes' (Teen Mental Health First Aid). Sabemos que los compañeros pueden brindar un apoyo fundamental a quienes enfrentan problemas de salud mental o de consumo de sustancias; gracias a esta inversión, decenas de miles de jóvenes recibirán esta capacitación transformadora que les permitirá ayudarse a sí mismos y a sus compañeros".

A menudo, los adolescentes recurren primero a sus compañeros cuando enfrentan problemas de salud mental o de consumo de sustancias, y sus amigos suelen estar en la mejor posición para identificar y empatizar con los factores estresantes que pueden estar afectando a sus compañeros de estudios. Este programa de estudios, reconocido a nivel nacional, presenta los problemas de salud mental más comunes entre los jóvenes, repasa las etapas típicas del desarrollo adolescente y enseña un plan de acción de cinco pasos para ayudar a los jóvenes tanto en situaciones de crisis como en aquellas que no lo son.

Diseñado para jóvenes de entre 14 y 18 años, el programa de Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes les equipo de las habilidades necesarias para reconocer los signos y síntomas comunes de los problemas de salud mental y de consumo de sustancias. La capacitación también aborda el impacto del acoso escolar y la violencia en las escuelas sobre la salud mental, enseña cómo mantener conversaciones significativas con compañeros sobre inquietudes de salud mental —o cuándo buscar ayuda de un adulto— y destaca la importancia del autocuidado.

Las investigaciones demuestran que los jóvenes que reciben esta capacitación tienen la capacidad de identificar y responder eficazmente a los problemas de salud mental, de maneras que pueden mejorar e incluso salvar vidas. Durante la gira estatal de escucha a los jóvenes realizada por la gobernadora Hochul y la posterior Cumbre sobre Salud Mental Juvenil de 2023, los jóvenes señalaron constantemente que suelen recurrir a sus compañeros en busca de apoyo cuando atraviesan dificultades emocionales; esta afirmación impulsó al estado a aumentar la financiación para el programa de Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes.

Joseph Otter, director de la Asociación entre la Escuela y la Comunidad del Distrito Escolar Central de Lansingburgh, dijo: "Tanto la capacitación en Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes como la de Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil han sido muy bien recibidas y han resultado de gran utilidad para nuestro distrito escolar. Es muy gratificante brindar a nuestro personal y a nuestros alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que puedan servir de apoyo a los estudiantes. Tanto los alumnos como el personal se han mostrado muy receptivos, y estamos logrando reducir el estigma en torno a la salud mental".

Por su parte, Joseph Kardash, superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de Rensselaer, dijo: "Nuestros programas de Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil y para Adolescentes ayudan a normalizar las conversaciones sobre salud mental, al tiempo que proporcionan a los alumnos y educadores las herramientas para detectar problemas a tiempo y responder con compasión y seguridad. Esta labor fortalece las relaciones, aumenta la concienciación y contribuye a crear entornos de aprendizaje más seguros y solidarios, precisamente cuando más necesitamos este tipo de apoyo".