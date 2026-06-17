La Gobernadora Hochul Anuncia una Importante Ampliación de los Programas Suny Reconnect y Cuny Reconnect

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la ampliación de los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect, como parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-27, con el fin de brindar a más estudiantes adultos de todo el estado de Nueva York acceso a un título excelente y asequible en SUNY y CUNY, preparándolos para el éxito en el mercado laboral. A través de SUNY Reconnect y CUNY Reconnect, el estado de Nueva York cubre la matrícula, las tasas, los libros y el material escolar para adultos elegibles de entre 25 y 55 años que deseen cursar un grado asociado en un campo de alta demanda.

"El costo de un título universitario nunca debería ser un obstáculo para los neoyorquinos", dijo la gobernadora Hochul. "Gracias a la ampliación de SUNY Reconnect y CUNY Reconnect, la educación será más asequible y accesible para un mayor número de estudiantes adultos. Todos deberían tener la oportunidad de alcanzar sus sueños personales y profesionales. Ahora, los estudiantes —sin importar su edad— pueden hacerlo y contribuir a sectores de alta demanda, lo que ayudará a impulsar la economía del estado de Nueva York".

El presupuesto aprobado por la gobernadora Hochul para 2026-27 amplía SUNY Reconnect y CUNY Reconnect para incluir grados asociados en áreas como cadena de suministro y logística, control de tráfico aéreo y gestión de aviación, y gestión de emergencias. El presupuesto estatal aprobado también facilita que los estudiantes adultos regresen a la universidad para estudiar enfermería, incluso si ya poseen un título en otro campo; esto busca fortalecer la fuerza laboral de enfermería del estado de Nueva York y apoyar el objetivo de la gobernadora Hochul de aumentar en un 20 por ciento el personal del sector sanitario.

El presupuesto aprobado para 2026-27 también amplía el programa SUNY Reconnect para incluir programas de grado asociado elegibles en instituciones que otorgan títulos de licenciatura. En SUNY, esto incluye a: Alfred State, SUNY Agriculture and Technology at Cobleskill, SUNY Canton, SUNY Delhi, SUNY College of Environmental Science and Forestry (SUNY ESF), SUNY Farmingdale State College, SUNY Maritime College y SUNY Morrisville. En CUNY, el programa CUNY Reconnect se ampliará para apoyar programas de grado asociado en: New York City College of Technology, Medgar Evers College y College of Staten Island.

El rector de SUNY, John B. King Jr., dijo: "La iniciativa SUNY Reconnect de la gobernadora Hochul ha hecho posible que estudiantes adultos de todo el estado emprendan un camino hacia el ascenso socioeconómico y persigan las carreras de sus sueños. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su continua inversión y compromiso con una educación superior pública asequible, así como a la Junta Directiva de SUNY por su liderazgo, permitiendo que más neoyorquinos accedan a una educación de alta calidad que transforma vidas a través de SUNY".

La Junta Directiva de SUNY dijo: "SUNY Reconnect ha brindado oportunidades educativas transformadoras a estudiantes adultos en todo Nueva York. Estamos comprometidos a garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a una educación superior pública asequible y de excelencia, y a que los campus de SUNY en todo el estado reciban a nuevos estudiantes y los empoderen para alcanzar sus sueños. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su continuo apoyo a SUNY y a nuestros estudiantes adultos".

El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, dijo: "CUNY celebra la ampliación de la iniciativa Reconnect de la gobernadora Hochul, la cual abre puertas a estudiantes adultos cuyas metas profesionales abarcan una gama más amplia de campos especializados y extiende estas oportunidades clave a estudiantes de grado asociado en nuestros tres colegios universitarios integrales: instituciones de cuatro años que ofrecen programas de grado asociado. Estamos empoderando a los neoyorquinos para impulsar la economía de nuestro estado y satisfacer más de nuestras necesidades laborales más apremiantes".

Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect, impulsados por la gobernadora Hochul y respaldados por la Legislatura Estatal, se lanzaron en mayo de 2025 y comenzaron oficialmente en los colegios comunitarios de todo el estado de Nueva York en el semestre de otoño de 2025. A través de este programa, el estado de Nueva York cubre los costos de matrícula, tasas, libros y materiales para adultos de entre 25 y 55 años que aún no poseen un título universitario y que cursan un título de asociado (*associate degree*) en un campo de alta demanda.

Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect han logrado resultados extraordinarios. A nivel estatal, las instituciones educativas han inscrito a más de 12,000 estudiantes en el programa, impulsando así la economía y la fuerza laboral de Nueva York en sectores de alta demanda.

SUNY Reconnect y CUNY Reconnect financian programas de estudio en campos de alta demanda, tales como:

Fabricación avanzada

Control de tráfico aéreo y gestión de la aviación* (incorporado recientemente para el año académico 2026-27)

Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Ingeniería

Gestión de emergencias* (incorporado recientemente para el año académico 2026-27)

Cadena de suministro/Logística* (incorporado recientemente para el año académico 2026-27)

Tecnología

Enfermería y profesiones sanitarias afines

Energía verde y renovable

Vías para la docencia en áreas con escasez de personal

Desde el lanzamiento de SUNY Reconnect en mayo de 2025, el rector King ha visitado los colegios comunitarios de SUNY para promover el programa como parte de la gira SUNY Reconnect. La gira, que comenzó en junio de 2025 en Dutchess Community College, ha incluido visitas a Tompkins Cortland Community College, SUNY Schenectady, Jefferson Community College, Suffolk County Community College, SUNY Niagara, SUNY Erie Community College, Jamestown Community College, Monroe Community College, SUNY Broome, SUNY Adirondack, Rockland Community College, Ulster Community College, Westchester Community College, Columbia-Greene Community College, Clinton Community College, Herkimer County Community College, Fulton-Montgomery Community College, North Country Community College, Finger Lakes Community College, Cayuga Community College, Hudson Valley Community College, SUNY Sullivan, SUNY Orange, SUNY Genesee y Corning Community College.

CUNY lanzó esta primavera una gran campaña de marketing de Reconnect dirigida a estudiantes adultos, con un enfoque especial en carreras de los sectores de salud, educación, tecnología y comunicaciones. La campaña se difunde en el metro, autobuses y transbordadores de la ciudad de Nueva York, así como en Metro-North, Long Island Rail Road, radio, televisión y medios digitales. El rector Matos Rodríguez visitó una clase de educación infantil que forma parte del programa para destacar el papel de la universidad en la formación de educadores —cuya labor es muy necesaria— para ampliar el acceso a guarderías universales. La senadora estatal Toby Ann Stavisky declaró: "Volver a la universidad siendo adulto es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar. El trabajo, la familia y las facturas no se detienen mientras uno estudia. Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect reconocen esta realidad. Al cubrir los gastos de libros y materiales, además de la matrícula, el programa elimina esos pequeños costos cotidianos que obligan a demasiadas personas a dejar de lado la obtención de un título. Este programa ha realizado una labor extraordinaria apoyando y preparando a estudiantes adultos para las carreras profesionales donde Nueva York más los necesita. Agradezco a la gobernadora Hochul su labor constante para poner al alcance de cualquier neoyorquino dispuesto a obtenerlo un título universitario excelente y asequible".

La asambleísta Alicia L. Hyndman señaló: "Más de 12,000 estudiantes elegibles, de entre 25 y 55 años, se han inscrito en SUNY Reconnect y CUNY Reconnect en todo el estado de Nueva York desde el lanzamiento de los programas en el otoño de 2025. Los participantes han cursado carreras técnicas (títulos de asociado) en colegios comunitarios en áreas que van desde el control del tráfico aéreo y la gestión de la aviación hasta la inteligencia artificial, la ciberseguridad y otras disciplinas. El programa ofrece matrícula, tasas, libros y materiales gratuitos para adultos que aún no poseen un título universitario y buscan una carrera en un sector de alta demanda. Para reducir la brecha en el ámbito de la salud, el programa también facilita la obtención de títulos a quienes cambian de profesión para incorporarse al sector de la enfermería, incluso si ya cuentan con un título en otra área. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul, al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y a los demás miembros de la Legislatura estatal por ampliar el programa en el presupuesto estatal aprobado para el periodo 2026-2027".