La Gobernadora Hochul Celebra La Finalización Del Proyecto Champlain Hudson Power Express

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Champlain Hudson Power Express (CHPE), de 545 kilómetros (339 millas), uno de los proyectos de infraestructura de transmisión más grandes de Nueva York en 50 años, ya puede suministrar energía limpia y confiable desde Canadá directamente a la ciudad de Nueva York. Se prevé que el proyecto CHPE suministre 10,4 teravatios-hora de energía limpia al año al área metropolitana de Nueva York, cubriendo hasta el 20 % de las necesidades de la ciudad, y reduzca las emisiones de carbono en 37 millones de toneladas métricas hasta 2040. Esto aportará importantes beneficios para la salud pública al reducir las emisiones nocivas y los contaminantes atmosféricos locales en la ciudad de Nueva York y, en particular, en las comunidades históricamente desatendidas.

“La línea de transmisión Champlain Hudson Power Express es uno de los primeros proyectos que impulsé como gobernadora y representa un cambio radical para garantizar el suministro eléctrico, contribuir a un futuro más limpio y mantener los costos bajos”, dijo la gobernadora Hochul. “Con su finalización, estamos suministrando energía limpia a un millón de hogares de la ciudad de Nueva York, energía que beneficiará a las comunidades durante generaciones. Este proyecto es una prueba más de que, a pesar de los obstáculos federales sin precedentes a los que nos enfrentamos, Nueva York seguirá siendo líder nacional en clima y energía limpia en el futuro”.

La línea de transmisión de CHPE, parte del enfoque integral de la Gobernadora en materia de energía, diseñado para mantener el suministro eléctrico y reducir los costos para los neoyorquinos, ayudará a compensar la pérdida de energía ocasionada por el cierre de la central nuclear de Indian Point. Desde el cierre de Indian Point, la ciudad de Nueva York ha tenido que depender más de centrales de gas, lo que ha provocado un aumento de las emisiones en la zona sur del estado.

Se espera que el proyecto de CHPE, contratado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA) y desarrollado por Transmission Developers Inc., en colaboración con Hydro-Québec, genere más de 3,400 millones de dólares en inversión económica durante los 25 años de vigencia del contrato y ya ha apoyado más de 1,400 empleos de construcción y operación que permiten el sustento de familias en todo el estado. Además, el Fondo para la Economía Verde de CHPE, con un presupuesto de 40 millones de dólares, ya ha otorgado 2 millones de dólares a organizaciones centradas en comunidades desfavorecidas, desarrollo de la fuerza laboral y capacitación laboral, con el objetivo de facilitar la integración a la economía de la energía limpia.

La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA), Doreen M. Harris, dijo: “Hoy marcamos un hito en la historia energética de Nueva York al aportar un volumen transformador de energía limpia a la ciudad más grande del país. Este proyecto no solo demuestra los beneficios del compromiso de la gobernadora Hochul con la diversificación de las fuentes de energía, sino que también aumenta la confiabilidad de nuestra red eléctrica al suministrar electricidad suficiente para abastecer a más de un millón de hogares, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad del aire en nuestras comunidades más vulnerables”.

Seleccionada en septiembre de 2021 como parte de la licitación de Nivel 4 administrada por NYSERDA, la construcción del CHPE comenzó en 2022. La línea de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) de 1,250 megavatios se extiende desde Montreal, Quebec, hasta el Complejo Energético de Astoria en Queens y se conecta a la red en la subestación recientemente ampliada de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA) en Astoria. NYPA también apoyó a TDI en la construcción de una nueva línea de transmisión subterránea de casi seis kilómetros, denominada Cable Astoria Rainey (ARC), que conecta el Anexo Astoria con la subestación Rainey de Con Edison. El proyecto CHPE, gestionado por numerosos municipios y condados locales, suscribió múltiples convenios laborales que suman más de tres millones de horas de trabajo sindicalizado. Se trata de la línea de transmisión totalmente subterránea más larga de Norteamérica, estratégicamente ubicada bajo tierra y bajo el agua para aumentar la fiabilidad a largo plazo y minimizar el impacto ambiental y en la comunidad.

CHPE es un componente fundamental de la diversa combinación de recursos e infraestructura de suministro de Nueva York, que respalda su Plan Energético Estatal al proporcionar energía hidroeléctrica limpia y estable, así como energía renovable, a una región de alta demanda. Esto contribuye a aliviar la congestión, mejorar la flexibilidad del sistema y reducir la dependencia de la generación a gas, que es más costosa. El Plan Energético Estatal destaca la transmisión como infraestructura esencial para integrar la nueva generación limpia a gran escala y gestionar de manera eficiente el crecimiento futuro de la demanda.

Rory M. Christian, presidente y director ejecutivo de la Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York, dijo: "La finalización de la línea de transmisión Champlain Hudson Power Express demuestra el compromiso de la gobernadora Hochul con soluciones que tienen un impacto real en la vida cotidiana de los neoyorquinos. Los consumidores se beneficiarán de costos energéticos más bajos, mejores resultados de salud —gracias a una menor dependencia de fuentes de generación más costosas y altamente contaminantes que afectan la calidad del aire— y una mayor fiabilidad del servicio eléctrico en el área de la ciudad de Nueva York. La energía que ahora llega a la ciudad de Nueva York a través de la línea CHPE, ya operativa, representa un gran logro para los consumidores, especialmente para aquellos que residen en comunidades históricamente desatendidas".

Marie Therese Dominguez, comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, dijo: "Basta con leer los titulares más recientes para comprender la importancia de asegurar fuentes de energía limpias y fiables; gracias a la visión y determinación de la gobernadora Hochul, Nueva York está logrando precisamente eso. El Departamento de Transporte se enorgullece de haber colaborado con nuestros socios estatales para hacer realidad el proyecto Champlain Hudson Power Express, contribuyendo así a satisfacer las necesidades energéticas de Nueva York y a sostener nuestro continuo crecimiento económico".

Amanda Lefton, comisionada del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, dijo: "El proyecto Champlain Hudson Power Express aporta energía limpia y renovable para reforzar la fiabilidad de la red eléctrica de la ciudad de Nueva York y mejorar la salud pública mediante la reducción de emisiones nocivas, especialmente en nuestras comunidades más vulnerables. Este hito, sumado al legado de la gobernadora Hochul de inversiones históricas para garantizar una energía asequible y fiable, ayuda a asegurar un suministro energético limpio y seguro, a crear empleos bien remunerados y a priorizar una equidad climática que beneficie a todos los neoyorquinos".

Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, dijo: "Un suministro abundante de energía limpia, fiable y asequible es fundamental para impulsar el futuro económico del estado de Nueva York. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, en colaboración con la gobernadora Hochul y nuestros organismos asociados, se enorgullece de continuar conectando a los neoyorquinos con carreras gratificantes y de alta demanda en el sector de la energía limpia, formando así la mano de obra cualificada necesaria para respaldar nuestro avance hacia una red eléctrica y una economía basadas en energías limpias".

Justin E. Driscoll, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Energía del Estado de Nueva York (NYPA), dijo: "Felicitamos a la gobernadora Hochul y a todo el equipo de CHPE por completar y poner en funcionamiento esta infraestructura vital dentro del plazo previsto. CHPE ya actúa como una fuente de energía fiable y esencial para el sistema eléctrico de la ciudad de Nueva York, aportando beneficios económicos y comunitarios a los neoyorquinos que perdurarán durante décadas. En NYPA, nos enorgullece desempeñar un papel importante —en estrecha colaboración con nuestros socios de TDI, NYSERDA y ConEd— para conectar el proyecto Champlain Hudson Power Express a la red eléctrica de la ciudad de Nueva York".

Walter Mosley, secretario de Estado de Nueva York, dijo: "Este es un momento decisivo para el futuro de la política energética del estado de Nueva York, así como para los numerosos consumidores de la ciudad que ahora se beneficiarán de una energía limpia, fiable y resiliente. La innovadora idea de crear una vía de conexión entre la energía hidroeléctrica canadiense y la ciudad de Nueva York se ha hecho realidad gracias al arduo trabajo de Transmission Developers, Inc. y de diversas agencias estatales. El Departamento de Estado se complace enormemente de haber contribuido a materializar esta visión audaz y de apoyar el Plan Energético Estatal de la gobernadora, que se caracteriza por su enfoque pragmático y eficaz. Este hito demuestra que es posible lograr grandes avances cuando los sectores público y privado colaboran para construir una economía energética limpia y fiable".

La senadora estatal Toby Ann Stavitsky dijo: "Con la incorporación de esta energía hidroeléctrica limpia, Nueva York podrá reducir su dependencia de los combustibles fósiles concentrados en nuestras comunidades. Esto se traduce en un aire más saludable para las familias de Queens y en una red eléctrica más sólida para toda la ciudad. Agradezco a la gobernadora Hochul haber hecho realidad este proyecto".

La asambleísta Didi Barrett dijo: "Me complace ver la puesta en marcha del proyecto Champlain Hudson Power Express, que cubrirá el 20 por ciento de las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York con energía hidroeléctrica limpia y fiable. Este proyecto representa un paso fundamental para reducir las emisiones y abordar la disminución del margen de fiabilidad energética de la ciudad de Nueva York".

La asambleísta Deborah Glick dijo: "A medida que Nueva York avanza en la transición para dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles y caminar hacia un futuro energético más limpio, proyectos como el CHPE desempeñan un papel esencial. El suministro de grandes cantidades de electricidad limpia a la región sur del estado ayudará a reducir las emisiones y proporcionará una nueva e importante fuente de energía fiable para la red eléctrica. Me satisface enormemente que, con este proyecto, la gobernadora Kathy Hochul demuestre la importancia de las energías renovables y su compromiso de ampliar la capacidad de transmisión, algo esencial para el estado de Nueva York".

El alcalde Zohran Mamdani dijo: "El Champlain Hudson Power Express demuestra lo que es posible cuando realizamos inversiones públicas ambiciosas y las llevamos a cabo hasta el final. Los neoyorquinos merecen un futuro impulsado por energía limpia, fiable y asequible; este proyecto hace que ese futuro esté al alcance de la mano. Es el resultado de una organización sostenida, de la colaboración y del compromiso público, y la ciudad de Nueva York se enorgullece de haber sido socia para hacerlo realidad. En la ciudad más rica del país más rico del mundo, todos los neoyorquinos merecen acceso a energía limpia y asequible".

John Gray, presidente y director de operaciones (COO) de Blackstone, dijo: "Se trata de un proyecto transformador —que lleva energía vital desde Quebec hasta Queens— que ayudará a reducir las emisiones y a cubrir casi una quinta parte de las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York. Hoy culmina un recorrido de 16 años y no podríamos estar más orgullosos de que el capital a largo plazo de Blackstone haya contribuido a hacerlo realidad. Agradecemos a la gobernadora Hochul, a TDI, a Hydro-Québec, al gobierno federal, a la ciudad de Nueva York y a nuestros numerosos socios por hacer posible el suministro de energía más limpia para la ciudad de Nueva York".

Brian Kubeck, presidente de la junta directiva de TDI, dijo: "El proyecto CHPE ha requerido más de quince años de trabajo; este hito, que transformará la matriz energética de la ciudad de Nueva York y reforzará la fiabilidad de su red eléctrica, pertenece a todos aquellos que ayudaron a convertir el proyecto de un concepto en una realidad. Gracias al liderazgo audaz de la gobernadora Hochul, al compromiso de NYSERDA con la transición hacia energías limpias en Nueva York, a nuestros socios a largo plazo Blackstone y Hydro-Québec, a nuestros socios de construcción y distribución y a nuestro dedicado equipo en TDI, celebramos la incorporación de energía hidroeléctrica limpia y fiable a la red de Nueva York, lista para abastecer a más de un millón de hogares. Este proyecto demuestra lo que se puede lograr cuando una inversión privada comprometida respalda políticas gubernamentales inteligentes y estratégicas; esperamos que el éxito de CHPE sirva de ejemplo sobre cómo los grandes proyectos de infraestructura pueden alcanzar el éxito en el futuro".

Claudine Bouchard, presidenta y directora ejecutiva de Hydro-Québec, dijo: "El CHPE ilustra cómo es posible llevar a cabo infraestructuras complejas mediante una colaboración sostenida y el intercambio de conocimientos especializados. Más importante aún, destaca el papel creciente de las redes de transmisión interconectadas a la hora de mejorar la fiabilidad y la resiliencia del sistema. Al conectar recursos energéticos a través de las fronteras, proyectos como este ayudan a sentar las bases de la próxima generación de sistemas energéticos".

Garry Douglas, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de North Country, dijo: "La finalización del CHPE constituye un hito verdaderamente histórico para satisfacer la necesidad de energía limpia del estado. Además, representa otro vínculo económico importante entre Nueva York y Quebec, fortaleciendo aún más nuestro futuro compartido. La Cámara de Comercio de North Country se enorgullece de haber brindado un apoyo firme y activo a este proyecto visionario desde sus inicios, y agradecemos y felicitamos a todos los participantes. ¡Sigamos avanzando!"

Gary LaBarbera, presidente de New York State Building Trades, dijo: "La puesta en marcha del Champlain Hudson Power Express marca un hito significativo para la infraestructura ecológica de Nueva York y para el desarrollo económico de todo el estado. Este momento demuestra cómo una inversión real en energía limpia puede generar empleos sindicales de calidad que permiten mantener a las familias, crear vías de acceso a la clase media y brindar oportunidades para que nuestras comunidades locales y los trabajadores neoyorquinos prosperen. Nuestros miembros se enorgullecen de haber contribuido a culminar este proyecto y a ayudar a Nueva York a alcanzar sus objetivos energéticos".